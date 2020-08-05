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Трамп: в Минобороны США считают, что в Бейруте взорвалась бомба

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Alex Brandon


Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да".

По словам президента, в Пентагоне считают, что "это был не какой-то производственный взрыв". "Они [генералы] лучше меня знают", - добавил глава государства. Перед этим Трамп заявил, что речь идет о "чудовищной атаке", и США предлагают властям Ливана свою помощь.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
ТАСС
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: взрыв, Ливан, версия, Трамп, погибшие, Бейрут
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добавлена сегодня, 5 августа, 09:03

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