Трамп: в Минобороны США считают, что в Бейруте взорвалась бомба 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Alex Brandon



Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, передает



Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да".



По словам президента, в Пентагоне считают, что "это был не какой-то производственный взрыв". "Они [генералы] лучше меня знают", - добавил глава государства. Перед этим Трамп заявил, что речь идет о "чудовищной атаке", и США предлагают властям Ливана свою помощь.



Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да".По словам президента, в Пентагоне считают, что "это был не какой-то производственный взрыв". "Они [генералы] лучше меня знают", - добавил глава государства. Перед этим Трамп заявил, что речь идет о "чудовищной атаке", и США предлагают властям Ливана свою помощь.Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: взрыв, Ливан, версия, Трамп, погибшие, Бейрут — статья прочитана 148 раз Комментарии