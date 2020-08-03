Президент Литвы - об актуалиях

Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется снова рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа.
И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща.
"Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (...) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ – BNS) снова придется вернуться", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.
Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ.
"На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения инструмента карантинации", - прокомментировал президент ситуацию в стране.
"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", - добавил Г. Науседа.
По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство.
Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.
Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.
Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.
Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.
В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.
Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем.
"Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.
Кабмин на прошлой неделе одобрил предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Заокн о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.
Окончательное решение должен принять сейм.
Кабмин предлагает объявить 13 января нерабочим днем за счет 2 ноября, Дня поминовения усопших.
Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.
Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.
* * *
Самоуправлениям Каунасского региона недостаточно решений о помощи от Министерства образования, науки и спорта (МОНС), Министерств здравоохранения, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
На встрече в понедельник с руководством самоуправдения Каунасского региона в Бирштонасе он сказал, что многие мэры жалуются, что на отсутствие должного внимания от МОНС в плане подвоза школьников, вовлеченного дошкольного образования и других проблем.
На пресс-конференции в понедельник президент сказал, что, как его заверили все участвовавшие во встрече с ним мэры, лечебные учреждения их самоуправлений до сих пор не получили компенсации за связанные с коронавирусом расходы, то есть за средства защиты и другие закупки.
По словам президента, министр (здравоохранения - ред.) заверил его, что вопрос решается. Г. Науседа обещал не оставить этот вопрос, и выразил надежду, что его решение сдвинется с мертвой точки.
"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", - добавил Г. Науседа.
По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство.
Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.
Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.
Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.
Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.
В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.
Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем.
"Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.
Кабмин на прошлой неделе одобрил предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Заокн о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.
Окончательное решение должен принять сейм.
Кабмин предлагает объявить 13 января нерабочим днем за счет 2 ноября, Дня поминовения усопших.
Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.
Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.
* * *
Самоуправлениям Каунасского региона недостаточно решений о помощи от Министерства образования, науки и спорта (МОНС), Министерств здравоохранения, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
На встрече в понедельник с руководством самоуправдения Каунасского региона в Бирштонасе он сказал, что многие мэры жалуются, что на отсутствие должного внимания от МОНС в плане подвоза школьников, вовлеченного дошкольного образования и других проблем.
На пресс-конференции в понедельник президент сказал, что, как его заверили все участвовавшие во встрече с ним мэры, лечебные учреждения их самоуправлений до сих пор не получили компенсации за связанные с коронавирусом расходы, то есть за средства защиты и другие закупки.
По словам президента, министр (здравоохранения - ред.) заверил его, что вопрос решается. Г. Науседа обещал не оставить этот вопрос, и выразил надежду, что его решение сдвинется с мертвой точки.