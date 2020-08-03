Загрузка... Президент Литвы - об актуалиях 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется снова рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа.



И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща.



"Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (...) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ – BNS) снова придется вернуться", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.



Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ. Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется снова рассмотреть вопрос о закрытии границ, сообщил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа.И все же он подчеркнул, что связанные с этим решения страны-члены Евросоюза (ЕС) должны принимать сообща."Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. (...) Мы наблюдаем ужесточение внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ – BNS) снова придется вернуться", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.Он также сказал, что обязательная сейчас в Литве самоизоляция для прибывающих и из определенных стран действует как косвенный контроль границ. "На мой взгляд, у нас сейчас есть налаженный механизм применения инструмента карантинации", - прокомментировал президент ситуацию в стране.



"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", - добавил Г. Науседа.



По данным пятницы, в Польше показатель заболеваемости достигает 15,7 случая на 100 тыс. жителей, поэтому вполне вероятно, что в список сильно затронутых коронавирусом стран будет включено и это соседнее государство.



Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют разные меры как в отношении возвращающихся граждан, так и в отношении приезжающих иностранцев.



Для возвращающихся в Литву из Франции и с Мальты литовцев с понедельника вводится обязательная двухнедельная самоизоляция.



Эти два государства в пятницу были включены в список сильно затронутых коронавирусом стран.



Из Франции в Литву пока разрешено приезжать и иностранцам, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Въезд иностранцам с Мальты в Литву запрещен, помимо предусмотренных правительством исключений.



В список сильно затронутых вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательна самоизоляция.



Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем.



"Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.



Кабмин на прошлой неделе одобрил предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Заокн о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.



Окончательное решение должен принять сейм.



Кабмин предлагает объявить 13 января нерабочим днем за счет 2 ноября, Дня поминовения усопших.



Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.



Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.



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Самоуправлениям Каунасского региона недостаточно решений о помощи от Министерства образования, науки и спорта (МОНС), Министерств здравоохранения, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.



На встрече в понедельник с руководством самоуправдения Каунасского региона в Бирштонасе он сказал, что многие мэры жалуются, что на отсутствие должного внимания от МОНС в плане подвоза школьников, вовлеченного дошкольного образования и других проблем.



На пресс-конференции в понедельник президент сказал, что, как его заверили все участвовавшие во встрече с ним мэры, лечебные учреждения их самоуправлений до сих пор не получили компенсации за связанные с коронавирусом расходы, то есть за средства защиты и другие закупки.



По словам президента, министр (здравоохранения - ред.) заверил его, что вопрос решается. Г. Науседа обещал не оставить этот вопрос, и выразил надежду, что его решение сдвинется с мертвой точки. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, пресс-конференция, Науесда География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии