Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в зачете пилотов Формулы-1 🔊 Воспроизвести







Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1" после победы на четвертом этапе чемпионата - Гран-при Великобритании.



Второе место в гонке на трассе "Сильверстоун" в воскресенье занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), сообщает



По итогам четырех этапов Хэмилтон, набравший 88 очков, идет на первом месте в личном зачете. На второй строчке располагается его партнер по команде финн Вальттери Боттас (58), на третьем - Ферстаппен (52).



Другие места в топ-10 в зачете пилотов занимают: 4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 36 очков; 5. Леклер - 33; 6. Александер Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 26; 7. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 22; 8. Лэнс Стролл (Канада, "Рейсинг Поинт") - 20; 9. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 20; 10. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Макларен") - 15. Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1" после победы на четвертом этапе чемпионата - Гран-при Великобритании.Второе место в гонке на трассе "Сильверстоун" в воскресенье занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), сообщает РИА Новости. По итогам четырех этапов Хэмилтон, набравший 88 очков, идет на первом месте в личном зачете. На второй строчке располагается его партнер по команде финн Вальттери Боттас (58), на третьем - Ферстаппен (52).Другие места в топ-10 в зачете пилотов занимают: 4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 36 очков; 5. Леклер - 33; 6. Александер Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 26; 7. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 22; 8. Лэнс Стролл (Канада, "Рейсинг Поинт") - 20; 9. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 20; 10. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Макларен") - 15. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, попавший в воскресной гонке в аварию, делит 15-ю строчку с датчанином Кевином Магнуссеном ("Хаас") - по 1 очку. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли (12) - 12-й.



В Кубке конструкторов на счету "Мерседеса" 146 очков, "Ред Булл" - 78, "Макларена" - 51, "Феррари" - 43, "Рейсинг Пойнт" - 42, "Рено" - 32 , "Альфа Таури" - 13, "Альфа Ромео" - 2, "Хааса" - 1. "Уильямс" очков не набрал.



Следующий этап чемпионата, который носит название "Гран-при 70-летия "Формулы-1", пройдет на той же трассе "Сильверстоун" 7-9 августа. Категории: авто, спорт Ключевые слова: «Формула-1», Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Гран-при Великобритании — статья прочитана 139 раз Комментарии