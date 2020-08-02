Праздник всей Клайпеды! 🔊 Воспроизвести







Клайпеда 1 августа с размахом отметила свой 768-й День рождения. Портовый город Литвы в этом году внёс интересные новшества в ожидаемый яркий праздник.



Например, торжественное поднятие флагов города проходило в нескольких местах и транслировалось в прямом эфире в Интернете. Снимали событие и с квадрокоптера.



Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас у ратуши, приветствуя клайпедедчан по случаю 768-летия, отметил: «Клайпеда является старейшим городом в Литве. Здесь всегда дружно жили люди разных национальностей, культур и верований. Так давайте создавать Клайпеду, в которой все мы, наши дети и внуки хотели бы жить и гордо говорить: я горжусь тем, что я клайпедчанин!»



На следующее мероприятие в клайпедский замок мэр прибыл на небольшой яхте – такой своеобразный морской штрих. Здесь церемонию поднятия флага города украсили участники танцевального ансамбля «Жильвинас». Например, торжественное поднятие флагов города проходило в нескольких местах и транслировалось в прямом эфире в Интернете. Снимали событие и с квадрокоптера.Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас у ратуши, приветствуя клайпедедчан по случаю 768-летия, отметил: «Клайпеда является старейшим городом в Литве. Здесь всегда дружно жили люди разных национальностей, культур и верований. Так давайте создавать Клайпеду, в которой все мы, наши дети и внуки хотели бы жить и гордо говорить: я горжусь тем, что я клайпедчанин!»На следующее мероприятие в клайпедский замок мэр прибыл на небольшой яхте – такой своеобразный морской штрих. Здесь церемонию поднятия флага города украсили участники танцевального ансамбля «Жильвинас».



Крепость, а позже и замок, защищала рубежи немецких рыцарей. На территории Литвы это единственный так хорошо сохранившийся орденский замок.



Нужно понимать, что история Клайпеды стоит особняком и отличается от развития других территорий Литвы. Поэтому и экскурсии по Замковому музею интересны и познавательны.











В День города с 12 до 20 часов работники Музея истории Малой Литвы (директор Йонас Генис) проводили бесплатные 30-минутные экскурсии, давшие многочисленным посетителям уникальную возможность познакомиться с особой, отличной от остальной Литвы историей Клайпеды и прилегающего к ней региона, посмотреть удивительную работу музейно-дизайнерской студии «Klemencov Group»: одежда, утварь, занятия, образ жизни жителей края XVI–XVIII веков – захватывает и восхищает умелое соединение древней истории и новейших технологий 21 века.



Стоит отметить, что городище замка, составляющее исторический центр города, год от года меняется, всё больше приближаясь к поставленной цели - стать «жемчужиной города».



На празднике было много музыки в исполнени многих коллектив, в том числе: коллектив ударных инструментов «Giunter Percussion», фольклорный ансамбль «Alka» Клайпедского центра этнокультуры, участвовали в празднике и солисты.











Ежегодно присуждаемого титула магистра культуры Клайпеды за выдающиеся заслуги перед городом в области культуры был удостоен фотожурналист, историк культуры и этнограф, летописец Бернардас Алекнавичюс. По традиции награждение прошло 1 августа.



А вечером Клайпедский музыкальный театр (руководитель Лайма Вилимене) в старом портовом эллинге показал грандиозную премьеру - оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец»!



Такой вот получился День рождения у Клайпеды!



Фото автора, Асты Грушелёнене и Леонида Соболева







Во время церемоний звучал рассказ об истории возникновения города: ведь именно 1 августа в 1252 году на стыке двух рек – между Неманом и Данге – крестоносцы заложили деревянную крепость, названную Мемельбург (от Мемель - немецкого названия реки Неман).Крепость, а позже и замок, защищала рубежи немецких рыцарей. На территории Литвы это единственный так хорошо сохранившийся орденский замок.Нужно понимать, что история Клайпеды стоит особняком и отличается от развития других территорий Литвы. Поэтому и экскурсии по Замковому музею интересны и познавательны.В День города с 12 до 20 часов работники Музея истории Малой Литвы (директор Йонас Генис) проводили бесплатные 30-минутные экскурсии, давшие многочисленным посетителям уникальную возможность познакомиться с особой, отличной от остальной Литвы историей Клайпеды и прилегающего к ней региона, посмотреть удивительную работу музейно-дизайнерской студии «Klemencov Group»: одежда, утварь, занятия, образ жизни жителей края XVI–XVIII веков – захватывает и восхищает умелое соединение древней истории и новейших технологий 21 века.Стоит отметить, что городище замка, составляющее исторический центр города, год от года меняется, всё больше приближаясь к поставленной цели - стать «жемчужиной города».На празднике было много музыки в исполнени многих коллектив, в том числе: коллектив ударных инструментов «Giunter Percussion», фольклорный ансамбль «Alka» Клайпедского центра этнокультуры, участвовали в празднике и солисты.Ежегодно присуждаемого титула магистра культуры Клайпеды за выдающиеся заслуги перед городом в области культуры был удостоен фотожурналист, историк культуры и этнограф, летописец Бернардас Алекнавичюс. По традиции награждение прошло 1 августа.А вечером Клайпедский музыкальный театр (руководитель Лайма Вилимене) в старом портовом эллинге показал грандиозную премьеру - оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец»!Такой вот получился День рождения у Клайпеды! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: День Клайпеды — статья прочитана 166 раз Комментарии