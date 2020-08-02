Праздник всей Клайпеды!

Клайпеда 1 августа с размахом отметила свой 768-й День рождения. Портовый город Литвы в этом году внёс интересные новшества в ожидаемый яркий праздник.
Например, торжественное поднятие флагов города проходило в нескольких местах и транслировалось в прямом эфире в Интернете. Снимали событие и с квадрокоптера.
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас у ратуши, приветствуя клайпедедчан по случаю 768-летия, отметил: «Клайпеда является старейшим городом в Литве. Здесь всегда дружно жили люди разных национальностей, культур и верований. Так давайте создавать Клайпеду, в которой все мы, наши дети и внуки хотели бы жить и гордо говорить: я горжусь тем, что я клайпедчанин!»
На следующее мероприятие в клайпедский замок мэр прибыл на небольшой яхте – такой своеобразный морской штрих. Здесь церемонию поднятия флага города украсили участники танцевального ансамбля «Жильвинас».
Во время церемоний звучал рассказ об истории возникновения города: ведь именно 1 августа в 1252 году на стыке двух рек – между Неманом и Данге – крестоносцы заложили деревянную крепость, названную Мемельбург (от Мемель - немецкого названия реки Неман).
Крепость, а позже и замок, защищала рубежи немецких рыцарей. На территории Литвы это единственный так хорошо сохранившийся орденский замок.
Нужно понимать, что история Клайпеды стоит особняком и отличается от развития других территорий Литвы. Поэтому и экскурсии по Замковому музею интересны и познавательны.
В День города с 12 до 20 часов работники Музея истории Малой Литвы (директор Йонас Генис) проводили бесплатные 30-минутные экскурсии, давшие многочисленным посетителям уникальную возможность познакомиться с особой, отличной от остальной Литвы историей Клайпеды и прилегающего к ней региона, посмотреть удивительную работу музейно-дизайнерской студии «Klemencov Group»: одежда, утварь, занятия, образ жизни жителей края XVI–XVIII веков – захватывает и восхищает умелое соединение древней истории и новейших технологий 21 века.
Стоит отметить, что городище замка, составляющее исторический центр города, год от года меняется, всё больше приближаясь к поставленной цели - стать «жемчужиной города».
На празднике было много музыки в исполнени многих коллектив, в том числе: коллектив ударных инструментов «Giunter Percussion», фольклорный ансамбль «Alka» Клайпедского центра этнокультуры, участвовали в празднике и солисты.
Ежегодно присуждаемого титула магистра культуры Клайпеды за выдающиеся заслуги перед городом в области культуры был удостоен фотожурналист, историк культуры и этнограф, летописец Бернардас Алекнавичюс. По традиции награждение прошло 1 августа.
А вечером Клайпедский музыкальный театр (руководитель Лайма Вилимене) в старом портовом эллинге показал грандиозную премьеру - оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец»!
Такой вот получился День рождения у Клайпеды!
Фото автора, Асты Грушелёнене и Леонида Соболева
Крепость, а позже и замок, защищала рубежи немецких рыцарей. На территории Литвы это единственный так хорошо сохранившийся орденский замок.
Нужно понимать, что история Клайпеды стоит особняком и отличается от развития других территорий Литвы. Поэтому и экскурсии по Замковому музею интересны и познавательны.
В День города с 12 до 20 часов работники Музея истории Малой Литвы (директор Йонас Генис) проводили бесплатные 30-минутные экскурсии, давшие многочисленным посетителям уникальную возможность познакомиться с особой, отличной от остальной Литвы историей Клайпеды и прилегающего к ней региона, посмотреть удивительную работу музейно-дизайнерской студии «Klemencov Group»: одежда, утварь, занятия, образ жизни жителей края XVI–XVIII веков – захватывает и восхищает умелое соединение древней истории и новейших технологий 21 века.
Стоит отметить, что городище замка, составляющее исторический центр города, год от года меняется, всё больше приближаясь к поставленной цели - стать «жемчужиной города».
На празднике было много музыки в исполнени многих коллектив, в том числе: коллектив ударных инструментов «Giunter Percussion», фольклорный ансамбль «Alka» Клайпедского центра этнокультуры, участвовали в празднике и солисты.
Ежегодно присуждаемого титула магистра культуры Клайпеды за выдающиеся заслуги перед городом в области культуры был удостоен фотожурналист, историк культуры и этнограф, летописец Бернардас Алекнавичюс. По традиции награждение прошло 1 августа.
А вечером Клайпедский музыкальный театр (руководитель Лайма Вилимене) в старом портовом эллинге показал грандиозную премьеру - оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец»!
Такой вот получился День рождения у Клайпеды!
Фото автора, Асты Грушелёнене и Леонида Соболева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: День Клайпеды