В Польше заявили о заложенном в России тротиле в самолет Качиньского 🔊 Воспроизвести Источник изображения: https://www.kommersant.ru/



Тротил, от взрыва которого в 2010 году якобы разбился Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, был заложен в самолет во время ремонта в России. К такому выводу, как сообщает



В промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что причиной крушения лайнера стал взрыв, поскольку в результате столкновения воздушного судна с землей якобы не могло произойти таких повреждений. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — заявляют в комиссии. Тротил, от взрыва которого в 2010 году якобы разбился Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, был заложен в самолет во время ремонта в России. К такому выводу, как сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости, пришла польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы.В промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что причиной крушения лайнера стал взрыв, поскольку в результате столкновения воздушного судна с землей якобы не могло произойти таких повреждений. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — заявляют в комиссии. Отмечается также, что наличие следов тротила, пентрита и гексогена на борту самолета подтвердили польская и британская лаборатории. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах с запчастей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов в 2009 году.



«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в документе.



Самолет с Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся в лайнере 96 человек погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катыни. rubaltic.ru Категории: чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: президент, авиакатастрофа, Смоленск, памятник, Качинский География: Польша — статья прочитана 90 раз Комментарии