В Польше заявили о заложенном в России тротиле в самолет Качиньского

Тротил, от взрыва которого в 2010 году якобы разбился Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, был заложен в самолет во время ремонта в России. К такому выводу, как сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости, пришла польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы.
В промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что причиной крушения лайнера стал взрыв, поскольку в результате столкновения воздушного судна с землей якобы не могло произойти таких повреждений. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — заявляют в комиссии.
Отмечается также, что наличие следов тротила, пентрита и гексогена на борту самолета подтвердили польская и британская лаборатории. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах с запчастей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов в 2009 году.
«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в документе.
Самолет с Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся в лайнере 96 человек погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катыни.
«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в документе.
Самолет с Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся в лайнере 96 человек погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катыни.