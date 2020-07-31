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В Польше заявили о заложенном в России тротиле в самолет Качиньского

Источник изображения: https://www.kommersant.ru/


Тротил, от взрыва которого в 2010 году якобы разбился Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, был заложен в самолет во время ремонта в России. К такому выводу, как сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости, пришла польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы.

В промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что причиной крушения лайнера стал взрыв, поскольку в результате столкновения воздушного судна с землей якобы не могло произойти таких повреждений. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — заявляют в комиссии.
Отмечается также, что наличие следов тротила, пентрита и гексогена на борту самолета подтвердили польская и британская лаборатории. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах с запчастей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов в 2009 году.

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в документе.

Самолет с Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся в лайнере 96 человек погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катыни.
rubaltic.ru
Категории: чп и криминал, в Европе, история
Ключевые слова: президент, авиакатастрофа, Смоленск, памятник, Качинский
География: Польша
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добавлена сегодня, 31 июля, 19:00

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