Дональд Трамп предлагает перенести президентские выборы в США 🔊 Воспроизвести EPA



Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь этого года, сообщает



Американский лидер написал об этом в своем "Твиттере". Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте.



Согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года. Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябрь этого года, сообщает ВВС Американский лидер написал об этом в своем "Твиттере". Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте.Согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года.



Вопрос почтового голосования



"Учитывая всеобщее голосование по почте (...), выборы 2020 года будут самыми НЕДОСТОВЕРНЫМИ И МОШЕННИЧЕСКИМИ в истории. Это будет огромным позором для США. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом - в спокойствии и безопасности???", - написал президент.



With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020



"Демократы говорят о зарубежном влиянии на выборы, но они знают, что почтовое голосование даст легкий доступ к предвыборной гонке любому зарубежному правительству", - написал президент ранее.



Немногие в США верят, что голосование по почте действительно связано с опасностью махинаций. Однако американский президент уже неоднократно высказывался против того, чтобы избиратели участвовали в выборах по почте.



Ранее отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией.



В шести штатах ноябрьское голосование планируют полностью провести по почте: это Калифорния, Юта, Гавайи, Колоралдо, Орегон и Вашингтон. В нескольких других штатах рассматривают такую возможность.



В тех штатах, где уже решили провести голосование удаленно, бюллетени будут рассылать по почте или доставлять с курьерами всем зарегистрированным избирателям. Проголосовать лично на участке тоже будет можно, но только по уважительной причине. Примерно в половине штатов США зарегистрированный избиратель имеет право проголосовать по почте, если сам попросит прислать ему бюллетень.



Однако опросы и исследования пока не показывали широко распространенных фальсификаций с почтовым голосованием в США.



Анализ



Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке



Дональд Трамп не может отложить ноябрьское голосование без поддержки конгресса, который контролируют демократы, и именно там будут голосовать по его инициативе первыми. Если президент этого не знал, то можно рассчитывать, что теперь знает.



Кроме того, президент должен учитывать, что пост в "Твиттере" об отсрочке, даже в форме "я просто спросил!", вызовет политическую бурю, особенно на фоне того, что Трамп не раз отказывался отвечать на вопрос о том, как он отнесется к возможному поражению в президентской гонке.



Трамп, кажется, делает все, что может, чтобы подорвать доверие к ноябрьскому голосованию, в котором рекордное число американцев, как ожидается, будут голосовать по почте, чтобы избежать опасности заражения коронавирусом. Он не раз подвергал сомнению его надежность, прибегая к сомнительным заявлениям и теориям заговора. Критики Трампа считают, что он готовится оспорить результаты, хотя на самом деле он может просто искать оправдание на случай проигрыша.



Твит Трампа, опубликованный утром в четверг, также может быть попыткой отвлечь внимание от поистине ужасных экономических результатов второго квартала этого года, которые только что были обнародованы. Трамп надеялся, что экономический рост даст его кампании второе дыхание, но прогнозы выглядят все мрачнее.



Какой бы ни была причина, просить перенести выборы - это не шаг уверенного в своей победе кандидата. И, возможно, нас ждут еще более отчаянные шаги.



Реакция политиков



Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Аделл, комментируя инициативу президента, назвал ее нападением на американскую демократию.



"Сам факт, что он это предлагает, - это серьезный и пугающий выпад против демократического процесса. Все члены конгресса - и сотрудники администрации - должны высказать свое мнение", - сказал он.



Против отмены выборов высказалась глава федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб. Президент не имеет права переносить голосование "и переносить их не надо", - сказала она. Вайнтрауб призвала увеличить финансирование выборов, чтобы сделать их безопаснее.



Демократы в конгрессе также критикуют идею Трампа. Член нижней палаты от Нью-Джерси Мики Шерилл в интервью каналу MSNBC сказала, что конгресс уже назначил дату голосования. "Переносить его мы не будем", - подчеркнула она. Похожее заявление сделал конгрессмен от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти. Выборы состоятся в назначенный срок, "какие бы теории заговора он [Трамп] не продвигал", сказал он.



Конгрессмен-республиканец от штата Юта Крис Стюарт, не поддержав идею перенести выборы, заявил тем не менее, что аргументы Трампа могут быть состоятельными.



"Можете ли вы гарантировать безопасность голосования по почте? В некоторых штатах - да. Например, у нас в Юте мы это делаем уже довольно давно, но у нас небольшой штат с маленьким населением. На федеральном уровне это будет сложнее", - сказал он Би-би-си. В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует в назначенную дату, срок Трампа юридически будет считаться истекшим 20 января 2021 года."Учитывая всеобщее голосование по почте (...), выборы 2020 года будут самыми НЕДОСТОВЕРНЫМИ И МОШЕННИЧЕСКИМИ в истории. Это будет огромным позором для США. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом - в спокойствии и безопасности???", - написал президент."Демократы говорят о зарубежном влиянии на выборы, но они знают, что почтовое голосование даст легкий доступ к предвыборной гонке любому зарубежному правительству", - написал президент ранее.Немногие в США верят, что голосование по почте действительно связано с опасностью махинаций. Однако американский президент уже неоднократно высказывался против того, чтобы избиратели участвовали в выборах по почте.Ранее отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией.В шести штатах ноябрьское голосование планируют полностью провести по почте: это Калифорния, Юта, Гавайи, Колоралдо, Орегон и Вашингтон. В нескольких других штатах рассматривают такую возможность.В тех штатах, где уже решили провести голосование удаленно, бюллетени будут рассылать по почте или доставлять с курьерами всем зарегистрированным избирателям. Проголосовать лично на участке тоже будет можно, но только по уважительной причине. Примерно в половине штатов США зарегистрированный избиратель имеет право проголосовать по почте, если сам попросит прислать ему бюллетень.Однако опросы и исследования пока не показывали широко распространенных фальсификаций с почтовым голосованием в США.Сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Аделл, комментируя инициативу президента, назвал ее нападением на американскую демократию."Сам факт, что он это предлагает, - это серьезный и пугающий выпад против демократического процесса. Все члены конгресса - и сотрудники администрации - должны высказать свое мнение", - сказал он.Против отмены выборов высказалась глава федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб. Президент не имеет права переносить голосование "и переносить их не надо", - сказала она. Вайнтрауб призвала увеличить финансирование выборов, чтобы сделать их безопаснее.Демократы в конгрессе также критикуют идею Трампа. Член нижней палаты от Нью-Джерси Мики Шерилл в интервью каналу MSNBC сказала, что конгресс уже назначил дату голосования. "Переносить его мы не будем", - подчеркнула она. Похожее заявление сделал конгрессмен от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти. Выборы состоятся в назначенный срок, "какие бы теории заговора он [Трамп] не продвигал", сказал он.Конгрессмен-республиканец от штата Юта Крис Стюарт, не поддержав идею перенести выборы, заявил тем не менее, что аргументы Трампа могут быть состоятельными."Можете ли вы гарантировать безопасность голосования по почте? В некоторых штатах - да. Например, у нас в Юте мы это делаем уже довольно давно, но у нас небольшой штат с маленьким населением. На федеральном уровне это будет сложнее", - сказал он Би-би-си. bbc.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Трамп, агитация — статья прочитана 74 раза Комментарии