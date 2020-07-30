Экономика Литвы: цифры и факты

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Спад экономики Литвы за квартал - 5,1%, за год - 3,7%



Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% и составлял в ценах того времени 11,5 млрд евро.



Только во втором квартале по сравнению с первым кварталом экономика уменьшилась на 5,1%, сообщил Департамент статистики.



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В Литве в июле фиксировалась предварительная дефляция 0,3%, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен.



Между тем согласованная предварительная годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2019 года) была 0,9%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.



В июне в литве была согласованная месячная инфляция 0,4%, а годовая инфляция составила 0,9%. Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% и составлял в ценах того времени 11,5 млрд евро.Только во втором квартале по сравнению с первым кварталом экономика уменьшилась на 5,1%, сообщил Департамент статистики.* * *В Литве в июле фиксировалась предварительная дефляция 0,3%, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен.Между тем согласованная предварительная годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2019 года) была 0,9%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.В июне в литве была согласованная месячная инфляция 0,4%, а годовая инфляция составила 0,9%. * * *



Уровень безработицы в Литве в июне был одним из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.



За год безработица в Литве повысилась на 3,2 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта и была 9,4%. Выше уровень безработицы был на Кипре (9,8%), в Латвии (10,1%) и Испании (15,6%), показывают данные Евростата.



Эстония не привела свои новые данные, однако в мае уровень безработицы там был 7% - на 2% выше, чем в мае прошлого года.



Во всем ЕС безработица за год выросла на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,1%, работы не было у 15 млн человек.



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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% и составлял в ценах того времени 11,5 млрд евро.



Только во втором квартале по сравнению с первым кварталом экономика уменьшилась на 5,1%, сообщил Департамент статистики.



"Самое большое влияние на спад во втором квартале оказала часть услуг, на втором месте по силе влияния была промышленность, на третьем месте - строительство", - сказала на пресс-конференции в четверг глава Департамента статистики (ДС) Юрате Петраускене.



По ее словам, уже можно сделать вывод, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис не был таким глубоким, как в 2008-2009 годах.



"Если проанализировать и сравнить кризис 2009 года и этого года, то мы видим, что в 2009 году кризис был намного больше, минус 12,7% (ВВП – BNS). Сейчас мы видим спад 5,1% по сравнению с предыдущим периодом (первым кварталом – BNS)", – сказала она.



В первом полугодии ВВП составил 22,5 млрд евро в ценах того времени и по сравнению с первым полугодием прошлого года, если исключить влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то он сократился на 0,6%.



"Тоже есть спад, но очень незначительный", - сказала глава департамента.



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Новая статистика о состоянии экономики страны удивила, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, то, что экономический спад оказался меньше прогнозов, обусловлено ответом государства на коронавирусный кризис.



"Видимо, основные факторы, обусловившие не столь заметное сокращение экономики, как мы прогнозировали, связаны прежде всего с фискальным ответом", - сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.



По его словам, приведенные Департаментом статистики показатели внутреннего валового продукта (ВВП) настраивают оптимистично.



"Цифры действительно приятно удивили, потому что, как вы помните, наши последние прогнозы в июне - мы прогнозировали более заметный годовой спад экономики, в районе 10%. Вне всякого сомнения, мы ждем конца года или наших так называемых "твердых" прогнозов в конце сентября, но вообще цифры настраивают довольно оптимистично", - сказал В. Василяускас.



БЛ прогнозировал на этот год спад ВВП 9,7%. Статистики сообщили, что ВВП Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% до 11,5 млрд евро, а по сравнению с первым кварталом - на 5,1%.



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В этом году Клайпедский морской порт инвестировал в инфраструктуру около 24 млн евро, кризис не остановил ни одного инвестиционного проекта. Одну пятую часть средств выделил Евросоюз, сообщила дирекция порта.



По утверждению главы порта Альгиса Латакаса, в ближайшее время планируется начать реконструкцию волнорезов в порту.



"После реализации проекта судоходного канала в северной части порта до первого разворотного круга судов будет достигнута глубина в 17 метров", – отметил А. Латакас в пресс-релизе.



В этом году в порту до 14,5 метров углубили акваторию в заливе Малку, были реконструированы причалы, которые используют компании Bega и Klaipedos juru kroviniu kompanija (Klasco), был удлинен пирс Центрального клайпедского терминала, к которому теперь смогут швартоваться более крупные суда – длиной в 230 метров. До этого им могли пользоваться суда длиной до 200 метров.



После углубления Залива Малку планируется реконструкция причалов Vakaru laivu gamykla, Malku ilankos terminalas, Klaipedos konteineriu terminalas, здесь смогут швартоваться более крупные суда.



Кроме того, началась реконструкция причалов Klaipedos nafta, их глубина будет составлять 17 метров, а одновременно можно будет швартовать не два, а три танкера.



В 2020–2023 годах порт планирует инвестировать в инфраструктуру 352 млн евро, из них 135 млн евро – средства ЕС.



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В первом полугодии этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы – компании Novaturas составила 23,476 млн евро – на 71,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года (83,26 млн евро).



В связи с тем, что коронакризис сильно ударил по туристическому сектору и компания понесла в первом полугодии 2,244 млн евро чистых убытков (в первом полугодии 2019 года компания заработала 437 тыс. евро чистой прибыли), сообщил Novaturas.



"По причине ограничений, вызванных пандемией, компания не осуществляла туристические поездки за границу – это негативно отразилось на финансовых результатах", – говорится в сообщении.



При этом, по данным компании, с крупнейшим кризисом в истории туризма, она справляется эффективно: предприняты меры экономии, произошел отказ от не приоритетных деятельности и проектов, с другой стороны компания стремилась сохранить максимальное число рабочих мест. В первой половине этого года затраты на деятельность сократились на 57,2% и составили 3,6 млн евро, когда за тот же период прошлого года они достигали 8,5 млн евро.



Адаптируясь к ситуации, группа Novaturas в первом полугодии этого года предложила жителям Балтийских стран альтернативы местного туризма – услуги заселения на курортах, а в Литве – и познавательные поездки.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса в аэропортах Литвы уменьшился пассажиропоток и удалось заручиться финансированием в объеие 15 млн евро, председатель правления объединяющий аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai говорит, что сейчас хороший повод для того, чтобы быстрее, чем предусматривалось, расширить и обновить инфраструктуру Вильнюсского, Каунассного и Палангского аэропортов.



В утвержденном правительством плане "ДНК экономики будущего" стоимостью 6,3 млрд евро, который до конца 2021 года должен помочь в оживлении пострадавшей от коронавирусного кризиса экономики страны, на нужды аэропортов страны намечается выделить 153,9 млн евро.



По словам Арияднаса Шлюпаса, большая часть этих средств будет вложена в новый пассажирский терминал Вильнюсского аэропорта, в развитие обслуживания самолетов и терминала в Каунасском аэропорту и в реконструкцию взлетно-посадочной полосы Палангского аэропорта.



"Если не смотреть на сильно сократившиеся сейчас пассажиропотоки и прогнозировать, что эти пассажиропотоки должны восстановиться за два-три года, естественно, что сейчас самое время обновить инфраструктуру", - сказал А. Шлюпас BNS.



В соответствии с планом, на восстановление новых направлений полетов, привлечений новых и маркетинг намечается выделить 38 млн евро, на развитие обслуживания самолетов в Каунасе - 21,4 млн евро, в Вильнюсе - 8 млн евро, а на строительство нового терминала в Вильнюсе, развитие терминала в Каунасе и реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Паланге - 86,5 млн евро.



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Консолидированная выручка находящегося в госуправлении оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta за шесть месяцев этого года составила 40,7 млн евро - на 20,5% меньше, чем за такой же период прошлого года (51,2 млн евро).



Выручка только Klaipedos nafta уменьшилась на 22% до 39,7 млн евро (51,2 млн евро), сообщила компания результаты до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Чистая прибыль группы была 9,4 млн евро - в 2,8 раза больше, чем год назад (2,5 млн евро), а чистая прибыль только компании увеличилась в 2,7 раза до 9,3 млн евро (была 2,5 млн евро), говорится в сообщении компании.



Показатель EBITDA группы был 26,6 млн евро - на 17,6% меньше, чем год назад (32,3 млн евро), а только предприятия - 26,5 млн евро, что на 17,9% меньше (32,3 млн евро).



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На повышение эффективности Вильнюсского железнодорожного узла выделено 38,9 млн евро инвестиций из конвергенционных фондов Евросоюза (ЕС). Вильнюсский узел - одна из составляющих частей общего проекта повышения эффективности железных дорог стоимостью 360 млн евро.



Первое денежное вливание будет сделано в электрификацию Вильнюсского окружного участка железной дороги протяженностью 42 км - намечается оборудовать контактную сеть 25 киловольт, реконструировать тяговую подстанцию в Лентварисе, расширить центр управления движением, сообщило Министерство транспорта.



По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, в Литве сейчас электрифицировано всего 9% всех железных дорог, между тем в ЕС средний показатель составляет 52,7%.



Участок от Вильнюса до Кайшядорис уже электрифицирован. После электрификации участков от Кайшядорис до Клайпеды и Вильнюсского ущла протяженность таких путей составит 731 км.



Проект реализуют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), а работы подряда выполнит за 363 млн евро победившая в прошлом году на конкурсе испанская инфраструктурная компания Elecnor.



Завершить проект, которому 200 млн евро помощи выделила Еврокомиссия, планируется до конца 2023 года.



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Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva во втором квартале этого года заработала 25,1 млн евро чистой прибыли. В первом квартале она понесла 137 млн евро убытков.



Выручка Orlen Lietuva во втором квартале была 453,7 млн евро - на 63% меньше, чем в первом квартале, сообщила компания.



В первом полугодии Orlen Lietuva понесла 112,5 млн евро убытков, ее выручка составила 491,7 млн евро - на 59% меньше, чем в прошлом году, указано в финансовом отчете компании за второй квартал.



Глава предприятия Михаилас Рудницкис говорит, что во втором квартале компания пыталась приспособиться к изменяющимся условиям на рынке.



"Мы были вынуждены искать решения, которые позволили бы гибче приспосабливаться к изменяющимся условиям на рынке нефтеперерабатывающего сектора. Все усилия смягчили финансовый результат компании - второй квартал этого года мы закончили с прибылью", - сказал для пресс-релиза М. Рудницкис.



Orlen Lietuva во втором квартале переработала 1,839 млн тонн нефти - на 24% меньше, чем в апреле-июне прошлого года (2,410 млн тонн), компания использовала 73% мощности - на 22% меньше, говорится в отчете Orlen за второй квартал.



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Один из крупнейших в стране частных концернов Achemos grupe намерен инвестировать в парк ветрогененаторов в Балтийском море и построить завод по производству компонентов таких установок в Клайпеде.



Группа также думает и об обслуживании таких парков (как на суше, так и в море) в дальнейшем.



Член правления Achemos grupe Нерюс Ясинавичюс говорит, что концерн уже более десяти лет планирует строительство ветроэлектростанций на Балтике. Проведенное учеными по заказу группы исследование показало, что в районе Клайпеды и Паланги было бы оптимально оборудовать ветровые электроустановки.



По словам Н. Ясинавичюса, после принятия кабмином решений о развитии ветроэнергетики в море и сообщения о том, что конкурсы будут проходитьв 2023 году, концерн обновил свои планы.



Н. Ясинавичюс говорит, что у принадлежащей группе стивидорной компании Klasco есть в Клайпедском порту немалая территория, которая не используется - она подходит для строительства завода компонентов для ветрогенераторов.



Концерну принадлежат ветропарки в Чехии и Хорватии мощностью 60 мегаватт.



Кроме того, предприятие Renerga группы контролирует в Литве две гидроэлектростанции и парки ветрогенераторов инсталлированной мощностью 57,5 мегаватт. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии