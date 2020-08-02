Изменения в трудовом кодексе

Представитель Государственной инспекции по труду Ева Пиличаускайте обратила внимание, что работодатели больше не смогут дискриминировать работников из-за проблем со здоровьем.
«Работодателю придётся удовлетворить просьбу такого работника об удалённой работе, если это обосновано состоянием здоровья. Если человек просит отпуск, как оплачиваемый, так и за свой счёт из-за состояния здоровья, работодатель должен учесть это и обеспечить отпуск. В данном случае большую ценность имеют справки от врачей», – сказала Пиличаускайте в передаче «День на Delfi».
Отказать в удалённой работе работодатель может только в том случае, если докажет, что такая форма работы требует больших расходов или невозможна.
Кроме того, при увольнении с работы по состоянию здоровья будут платить большее пособие, если уход связан с тем, что из-за плохого состояния человек не может выполнять свои обязанности.
«Здесь важно, чтобы медучреждение дало соответствующую оценку. Кроме того, работодатель обязан предложить такому работнику другое место, если это возможно», – отметила Пиличаускайте.
С 1 августа людям, работающим на открытом воздухе, работодатель должен оплатить расходы, связанные с условиями труда.
«Компенсация не должна быть выше 50% базовой зарплаты. Компенсация полагается уже только за то, что человек работает на улице. Сама работа на открытом воздухе уже считается связанной с большими расходами», – сказала специалист.
По её словам, это касается, например, дорожных работников и дворников.
Меняются также условия увольнения беременных и родителей детей до 3 лет.
«До сих пор вообще нельзя было уволить по инициативе работодателя беременную работницу или мать, воспитывающую ребёнка до 4 месяцев. Теперь это станет возможным, но даётся больший срок уведомления об увольнении», – сообщила Пиличаускайте.
Однако, по её словам, уволить можно только на одном основании - если не остаётся компании, в которой работала беременная женщина.
Кроме того, при увольнении с работы по состоянию здоровья будут платить большее пособие, если уход связан с тем, что из-за плохого состояния человек не может выполнять свои обязанности.
«Здесь важно, чтобы медучреждение дало соответствующую оценку. Кроме того, работодатель обязан предложить такому работнику другое место, если это возможно», – отметила Пиличаускайте.
С 1 августа людям, работающим на открытом воздухе, работодатель должен оплатить расходы, связанные с условиями труда.
«Компенсация не должна быть выше 50% базовой зарплаты. Компенсация полагается уже только за то, что человек работает на улице. Сама работа на открытом воздухе уже считается связанной с большими расходами», – сказала специалист.
По её словам, это касается, например, дорожных работников и дворников.
Меняются также условия увольнения беременных и родителей детей до 3 лет.
«До сих пор вообще нельзя было уволить по инициативе работодателя беременную работницу или мать, воспитывающую ребёнка до 4 месяцев. Теперь это станет возможным, но даётся больший срок уведомления об увольнении», – сообщила Пиличаускайте.
Однако, по её словам, уволить можно только на одном основании - если не остаётся компании, в которой работала беременная женщина.