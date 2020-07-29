Экономика Литвы: цифры и факты

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Показатель потребительского доверия (ППД) в июле повысился в Литве по сравнению с июнем на проц. пункт до минус 3, сообщил Департамент статистики.



Жители в июле лучше оценивали перспективы экономической ситуации страны и домашнего хозяйства, хуже - изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяце и намеревались меньше потратить на крупные покупки.



За год - в июле по сравнению с июлем 2019 года - ППД снизился на 9 пунктов. Как утверждают статистики, особенно изменилось мнение жителей о перспективах экономической ситуации страны.



По сравнению с июлем 2019 года часть жителей, ожидающих улучшения экономической ситуации в стране, уменьшилась на 15 пунктов (с 36% до 21%), часть тех, кто ожидает ухудшения ситуации, увеличилась на 21 пункт (с 14% до 35%). Показатель потребительского доверия (ППД) в июле повысился в Литве по сравнению с июнем на проц. пункт до минус 3, сообщил Департамент статистики.Жители в июле лучше оценивали перспективы экономической ситуации страны и домашнего хозяйства, хуже - изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяце и намеревались меньше потратить на крупные покупки.За год - в июле по сравнению с июлем 2019 года - ППД снизился на 9 пунктов. Как утверждают статистики, особенно изменилось мнение жителей о перспективах экономической ситуации страны.По сравнению с июлем 2019 года часть жителей, ожидающих улучшения экономической ситуации в стране, уменьшилась на 15 пунктов (с 36% до 21%), часть тех, кто ожидает ухудшения ситуации, увеличилась на 21 пункт (с 14% до 35%). * * *



Новый завод одной из крупнейших в странах Балтии групп по обработке древесины и производству мебели Vakaru medienos grupe (VMG) в Акмянском районе уже на этой неделе должен произвести первую продукцию. В новый завод древесно-стружечных плит (ДСП) группа инвестировала 140 млн евро.



Завод должен был начать работу в конце апреля или начале мая, однако коррективы в планы VMG внес карантин - в Литву не могли приехать и закончить работу специалисты немецкой компании Siempelkamp.



Крупнейший акционер VMG Сигитас Паулаускас говорит, что специалисты Siempelkamp работают на заводе уже месяц.



"Завод заработает на этой неделе, а официальное открытие будет 10 сентября. Я надеюсь, что на этой неделе мы выпусти первую продукцию, все готово", - сказал С. Паулаускас BNS.



VMG в июле получила на развитие кредит в объеме 86 млн евро в банках Swedbank, Citadele и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).



По словам С. Паулаускаса, VMG возле первого завода уже начала строить и второй - по производству корпусной мебели, в который намечается вложить около 60 млн евро. Он говорит, что коронавирусный кризис не сказался на строительстве завода - планируется, что он заработает через год.



Как говорит акционер VMG, группа сейчас производит больше, чем до карантина, а июньские продажи на 10% превышали план.



Выручка VMG в прошлом году была 198,1 млн евро - на 21,1% больше, чем в 2018 году, чистая прибыль группы в прошлом году выросла на 6,5% до 19,969 млн евро.



100% акций VMG принадлежит зарегистрированному на Кипре VMG Holdings, конечное контролирующее лицо - С. Паулаускас.



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В Литве создается американская компания электронных платежей Euronet.



По данным Реестрового центра, компания Ria Lithuania создана 27 июля, ее единственный акционер - американское предприятие Euronet Worldwide, а ее возглавляет португалец Хосе Кабраль.



Предприятия группы Euronet предлагают финансовые услуги, включая обслуживание банкоматов, кредитных и дебетных карт, обмен валюты.



В прошлом году группа получила 2,750 млрд евро выручки - на 13% больше, чем в 2019 году, откорректированный показатель EBITDA компании увеличился на 23% до 607 млн долларов. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии