Главная >> Новости >> спорт >> «Банга» установила уникальный рекорд литовского футбола

«Банга» установила уникальный рекорд литовского футбола

Фото: Lrytas.lt




Уникальный матч был вчера, 28 июля, сыгран в Каунасе, где встречались местный «Кауно Жальгирис» и гости из Гаргждай.

Футболисты «Банги» сумели в гостях забить пять (!) мячей, правда, два из них - в свои ворота.

Для команды хозяев это поражение должно быть особенно обидным: проигрывая 0:3, они сумели переломить ход так неудачно складывающегося поединка, и не хватило совсем немного, чтобы сравнять счёт.

А для голкипера каунасского клуба Дейвидаса Микелёниса четверг стал неудачным вдвойне, поскольку для него это был сотый матч в футболке «Кауно Жальгириса».

Неприятным моментом для всего литовского футбола можно назвать тот факт, что на матче каунасского клуба, способного побороться даже за второе место, присутствовало только 400 зрителей. Виноват рабочий день? Но в Панявежисе был такой же рабочий день...
Чемпионат Литвы по футболу-2020

12-й тур

«Кауно Жальгирис» - «Банга» - 2:3 (К.Шилкайтис, 64, «Банга» - в свои ворота, А.Аксёнов, 70, «Банга», в свои ворота - К.Урбайтис, 34, Р.Матос, 38, Д.Лукошюс, 58). 400 зрителей.

«Панявежис» - «Жальгирис» - 1:2 (К.Амемия, 80 - Х.Видмон, 59, Л.Антал, 67). Удаление: С.Васкес, 90+5 – «Панявежис». 900 зрителей.



«Ритеряй» - «Судува» - 1:2 (Д.Казлаускас, 27, с пенальти – Й.Тадич, 43, 87). 900 зрителей.

Бомбардиры: 1-2. Йосип Тадич («Судува»), Хьюго Видмон («Жальгирис» - по 6 голов, 3-4. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») – по 5 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 29 очков (разница мячей – 18:8), 2. «Жальгирис» - 26 (25:7), 3. «Кауно Жальгирис» - 22 (20:12), 4. «Банга» - 13 (9:12), 5. «Панявежис» - 7 (10:26), 6. «Ритеряй» – 5 (7:24).

В 13-м туре 1-2 августа встречаются: «Банга» - «Ритеряй», «Судува» - «Панявежис», «Жальгирис» - «Кауно Жальгирис».

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу
статья прочитана 172 раза
добавлена сегодня, 29 июля, 10:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка