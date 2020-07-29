«Банга» установила уникальный рекорд литовского футбола 🔊 Воспроизвести Фото: Lrytas.lt







Уникальный матч был вчера, 28 июля, сыгран в Каунасе, где встречались местный «Кауно Жальгирис» и гости из Гаргждай.



Футболисты «Банги» сумели в гостях забить пять (!) мячей, правда, два из них - в свои ворота.



Для команды хозяев это поражение должно быть особенно обидным: проигрывая 0:3, они сумели переломить ход так неудачно складывающегося поединка, и не хватило совсем немного, чтобы сравнять счёт.



А для голкипера каунасского клуба Дейвидаса Микелёниса четверг стал неудачным вдвойне, поскольку для него это был сотый матч в футболке «Кауно Жальгириса».



Неприятным моментом для всего литовского футбола можно назвать тот факт, что на матче каунасского клуба, способного побороться даже за второе место, присутствовало только 400 зрителей. Виноват рабочий день? Но в Панявежисе был такой же рабочий день... Футболисты «Банги» сумели в гостях забить пять (!) мячей, правда, два из них - в свои ворота.Для команды хозяев это поражение должно быть особенно обидным: проигрывая 0:3, они сумели переломить ход так неудачно складывающегося поединка, и не хватило совсем немного, чтобы сравнять счёт.А для голкипера каунасского клуба Дейвидаса Микелёниса четверг стал неудачным вдвойне, поскольку для него это был сотый матч в футболке «Кауно Жальгириса».Неприятным моментом для всего литовского футбола можно назвать тот факт, что на матче каунасского клуба, способного побороться даже за второе место, присутствовало только 400 зрителей. Виноват рабочий день? Но в Панявежисе был такой же рабочий день... Чемпионат Литвы по футболу-2020



12-й тур



«Кауно Жальгирис» - «Банга» - 2:3 (К.Шилкайтис, 64, «Банга» - в свои ворота, А.Аксёнов, 70, «Банга», в свои ворота - К.Урбайтис, 34, Р.Матос, 38, Д.Лукошюс, 58). 400 зрителей.



«Панявежис» - «Жальгирис» - 1:2 (К.Амемия, 80 - Х.Видмон, 59, Л.Антал, 67). Удаление: С.Васкес, 90+5 – «Панявежис». 900 зрителей.







«Ритеряй» - «Судува» - 1:2 (Д.Казлаускас, 27, с пенальти – Й.Тадич, 43, 87). 900 зрителей.



Бомбардиры: 1-2. Йосип Тадич («Судува»), Хьюго Видмон («Жальгирис» - по 6 голов, 3-4. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») – по 5 голов.







Турнирное положение: 1. «Судува» - 29 очков (разница мячей – 18:8), 2. «Жальгирис» - 26 (25:7), 3. «Кауно Жальгирис» - 22 (20:12), 4. «Банга» - 13 (9:12), 5. «Панявежис» - 7 (10:26), 6. «Ритеряй» – 5 (7:24).



В 13-м туре 1-2 августа встречаются: «Банга» - «Ритеряй», «Судува» - «Панявежис», «Жальгирис» - «Кауно Жальгирис».



«Кауно Жальгирис» - «Банга» - 2:3 (К.Шилкайтис, 64, «Банга» - в свои ворота, А.Аксёнов, 70, «Банга», в свои ворота - К.Урбайтис, 34, Р.Матос, 38, Д.Лукошюс, 58). 400 зрителей.«Панявежис» - «Жальгирис» - 1:2 (К.Амемия, 80 - Х.Видмон, 59, Л.Антал, 67). Удаление: С.Васкес, 90+5 – «Панявежис». 900 зрителей.«Ритеряй» - «Судува» - 1:2 (Д.Казлаускас, 27, с пенальти – Й.Тадич, 43, 87). 900 зрителей.1-2. Йосип Тадич («Судува»), Хьюго Видмон («Жальгирис» - по 6 голов, 3-4. Михрет Топчагич («Судува»), Линас Пилибайтис («Кауно Жальгирис») – по 5 голов.1. «Судува» - 29 очков (разница мячей – 18:8), 2. «Жальгирис» - 26 (25:7), 3. «Кауно Жальгирис» - 22 (20:12), 4. «Банга» - 13 (9:12), 5. «Панявежис» - 7 (10:26), 6. «Ритеряй» – 5 (7:24). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 172 раза Комментарии