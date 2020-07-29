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Украина намерена временно запретить импорт электроэнергии из России
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, который предусматривает запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года. Об этом сообщила и. о. главы Минэнерго страны Ольга Буславец.
«Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от конъюнктуры, но мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну, потому что, по всем нашим расчётам на этот год, на следующий, мы не видим такой необходимости», — приводит её слова RT со ссылкой на Depo.ua.
Как отметила Буславец, на Украине достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставке электрической энергии.
Ранее украинские власти заявляли, что к 2023 году национальная энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской.
russian.rt.com
Ключевые слова: Россия, цены, электроэнергия, рынок, отказ
География: Украина
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