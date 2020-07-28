ПЗРК NASAMS будут испытаны в Литве в сентябре – президентский офис 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Приобретенные недавно армией Литвы системы ПВО средней дальности (передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности - ПЗРК) NASAMS впервые будут испытаны на предстоящих в сентябре международных учениях Tobruq Legacy 2020 ("Наследие Тобрука - 2020"), сообщило во вторник президентское ведомство.



О том, что Литва стремится укреплять свою ПВО и уделяет этому приоритетное внимание, говорил во вторник президент Гитанас Науседа во время своего посещения Авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй.



"Мы будем и впредь делать все для своей безопасности. Нам прекрасно известно, что сдерживание действует только тогда, когда потенциальный противник знает, что в случае агрессии он столкнется с твердой волей, надлежащими оборонными мощностями, которые тестируются во время учений", - приведены в пресс-релизе слова Г. Науседы. Приобретенные недавно армией Литвы системы ПВО средней дальности (передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности - ПЗРК) NASAMS впервые будут испытаны на предстоящих в сентябре международных учениях Tobruq Legacy 2020 ("Наследие Тобрука - 2020"), сообщило во вторник президентское ведомство.О том, что Литва стремится укреплять свою ПВО и уделяет этому приоритетное внимание, говорил во вторник президент Гитанас Науседа во время своего посещения Авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй."Мы будем и впредь делать все для своей безопасности. Нам прекрасно известно, что сдерживание действует только тогда, когда потенциальный противник знает, что в случае агрессии он столкнется с твердой волей, надлежащими оборонными мощностями, которые тестируются во время учений", - приведены в пресс-релизе слова Г. Науседы.



По словам Г. Науседы, серьезное отношение к обороне стран региона и усилия США по развитию интегрированной архитектуры ПВО свидетельствуют о том, что безопасность Балтийских стран и Польши считается исключительно важной частью безопасности Альянса.



"Воздушная полиция Балтии - прекрасный пример солидарности НАТО. Сменяющиеся на ротационной основе военные контингенты разных стран с самой современной военной техникой демонстрируют неиссякаемое обязательство стран Альянса перед защитой воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал глава государства.



ПЗРК NASAMS, которые являются самыми широко распространенными в странах НАТО системами ПВО, Литва купила на основании договора Минобороны и норвежской компании Kongsberg от 26 октября 2017 года, стоимость договора - 110 млн евро.



В связи с приобретением этой системы модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70.



Обе системы будут интегрированы в единый щит ПВО Литвы.



ПЗРК были доставлены в Литву в июне. Планируется, что до 2021 года будет завершена подготовка персонала и начата интеграция вооружения в единую систему ПВО НАТО.



Международные учения НАТО "Наследие Тобрука - 2020" проводятся ежегодно в разных странах Альянса.







Литовский президент Гитанас Науседа намерен предложить установление максимального "потолка" прямых выплат фермерам, чтобы крупные фермерские хозяйства не получали непропорционально большую выгоду.



"Мы не можем не установить максимальный предел выплат, и мы обязательно выступим с этой инициативой, чтобы эти выплаты не собирали те, которым, возможно, меньше нужно и у которых и так все достаточно неплохо", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Шяуляй во вторник.



Представители президентского ведомства заговорили о "потолке" прямых выплат вскоре после того, как на прошлой неделе руководство Евросоюза (ЕС) утвердило бюджет Сообщества на 2021-2027 годы.



В нем предусмотрено, что прямые выплаты литовским фермерам увеличатся с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году минимальная выплата будет составлять 215 евро за гектар. Выллаты фермерам Балтийских стран были увеличены на последнем этапе переговоров.



Президент говорит, что такое решение - это шаг в положительном направлении, с целью достижения равных условий конкуренции в Европе.



Конкретных цифр, какими могли бы быть максимальные выплаты, Г. Науседа во вторник не представил.



Его советник Ярослав Неверович на прошлой неделе говорил, что максимальный размер прямых выплат мог бы составлять порядка 60 тыс. евро. Он тогда сказал, что такая предельная велчина позволила бы средним и малым фермерским хозяйствам получить помощь в большем объеме.



* * *



Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами Реестрового центра, которому никак не удавалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, призвал министра экономики и инноваций Римантас Синкявичюса прервать отпуск и выйти на работу.



"Я призвал (его) немедленно вернуться на работу. Отпуск в таких условиях и обстоятельствах недопустим. В силу объективных причин человек не мог быть на работе сразу, в тот же день, завтра он должен вернуться на работу", - сказал на пресс-конференции во вторник глава государствва, комментируя ситуацию в Реестровом центре (РЦ).



По словам президента, во властных структурах, в отличие от частного сектора, недостает превентивных систем, которые способствовали бы избежанию подобных ситуаций.



Как отметил президент, сейчас главная задача - обеспечить, чтобы из-за ошибок госведомств не страдали "простые люди - клиенты, пациенты, медики".



"Это - главная цель, а о "головах" мы поговорим позже", - добавил он.



В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине имели место перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.



Во вторник была восстановлена работа системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata.



На Авиабазе президент также встретился с осуществляющими миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах военными из Испании, Великобритании, Германии, а также Литвы и США.По словам Г. Науседы, серьезное отношение к обороне стран региона и усилия США по развитию интегрированной архитектуры ПВО свидетельствуют о том, что безопасность Балтийских стран и Польши считается исключительно важной частью безопасности Альянса."Воздушная полиция Балтии - прекрасный пример солидарности НАТО. Сменяющиеся на ротационной основе военные контингенты разных стран с самой современной военной техникой демонстрируют неиссякаемое обязательство стран Альянса перед защитой воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал глава государства.ПЗРК NASAMS, которые являются самыми широко распространенными в странах НАТО системами ПВО, Литва купила на основании договора Минобороны и норвежской компании Kongsberg от 26 октября 2017 года, стоимость договора - 110 млн евро.В связи с приобретением этой системы модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70.Обе системы будут интегрированы в единый щит ПВО Литвы.ПЗРК были доставлены в Литву в июне. Планируется, что до 2021 года будет завершена подготовка персонала и начата интеграция вооружения в единую систему ПВО НАТО.Международные учения НАТО "Наследие Тобрука - 2020" проводятся ежегодно в разных странах Альянса.Литовский президент Гитанас Науседа намерен предложить установление максимального "потолка" прямых выплат фермерам, чтобы крупные фермерские хозяйства не получали непропорционально большую выгоду."Мы не можем не установить максимальный предел выплат, и мы обязательно выступим с этой инициативой, чтобы эти выплаты не собирали те, которым, возможно, меньше нужно и у которых и так все достаточно неплохо", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Шяуляй во вторник.Представители президентского ведомства заговорили о "потолке" прямых выплат вскоре после того, как на прошлой неделе руководство Евросоюза (ЕС) утвердило бюджет Сообщества на 2021-2027 годы.В нем предусмотрено, что прямые выплаты литовским фермерам увеличатся с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году минимальная выплата будет составлять 215 евро за гектар. Выллаты фермерам Балтийских стран были увеличены на последнем этапе переговоров.Президент говорит, что такое решение - это шаг в положительном направлении, с целью достижения равных условий конкуренции в Европе.Конкретных цифр, какими могли бы быть максимальные выплаты, Г. Науседа во вторник не представил.Его советник Ярослав Неверович на прошлой неделе говорил, что максимальный размер прямых выплат мог бы составлять порядка 60 тыс. евро. Он тогда сказал, что такая предельная велчина позволила бы средним и малым фермерским хозяйствам получить помощь в большем объеме.* * *Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами Реестрового центра, которому никак не удавалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, призвал министра экономики и инноваций Римантас Синкявичюса прервать отпуск и выйти на работу."Я призвал (его) немедленно вернуться на работу. Отпуск в таких условиях и обстоятельствах недопустим. В силу объективных причин человек не мог быть на работе сразу, в тот же день, завтра он должен вернуться на работу", - сказал на пресс-конференции во вторник глава государствва, комментируя ситуацию в Реестровом центре (РЦ).По словам президента, во властных структурах, в отличие от частного сектора, недостает превентивных систем, которые способствовали бы избежанию подобных ситуаций.Как отметил президент, сейчас главная задача - обеспечить, чтобы из-за ошибок госведомств не страдали "простые люди - клиенты, пациенты, медики"."Это - главная цель, а о "головах" мы поговорим позже", - добавил он.В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине имели место перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.Во вторник была восстановлена работа системы электронного здравоохранения Литвы e.sveikata. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, армия, база, фермеры, Науседа География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии