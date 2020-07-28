Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



По предварительным данным, в июне этого года розничный оборот в Литве составил 1,056 млрд евро и за месяц увеличился на 5,6%.



Оборот компаний, торгующих пищевыми товарами, вырос на 0,7%, оборот компаний, торгующих прочими товарами – на 5,5%, оборот торговли горючим вырос на 15,2%, сообщил Департамент статистики.



В июне, по сравнению с июнем 2019 года торговый оборот (без НДС) вырос на 5,1%: оборот компаний торговли пищевыми продуктами – на 0,7%, оборот компаний торговли непищевыми товарами – на 11,2%, оборот торговли горючим – на 2,8%. В июне оборот компаний общественного питания и питейных заведений составил 61,5 млн евро – по сравнению с маем он вырос на 49,7%, а за год снизился на 24,4%.



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Компания Ignitis Polska, являющаяся дочерним предприятием находящегося в госуправлении литовского энергохолдинга Ignitis, вышла на рынок энергопоставок в Польше – она сможет поставлять газ и электроэнергию бизнес-клиентам. По предварительным данным, в июне этого года розничный оборот в Литве составил 1,056 млрд евро и за месяц увеличился на 5,6%.Оборот компаний, торгующих пищевыми товарами, вырос на 0,7%, оборот компаний, торгующих прочими товарами – на 5,5%, оборот торговли горючим вырос на 15,2%, сообщил Департамент статистики.В июне, по сравнению с июнем 2019 года торговый оборот (без НДС) вырос на 5,1%: оборот компаний торговли пищевыми продуктами – на 0,7%, оборот компаний торговли непищевыми товарами – на 11,2%, оборот торговли горючим – на 2,8%. В июне оборот компаний общественного питания и питейных заведений составил 61,5 млн евро – по сравнению с маем он вырос на 49,7%, а за год снизился на 24,4%.* * *Компания Ignitis Polska, являющаяся дочерним предприятием находящегося в госуправлении литовского энергохолдинга Ignitis, вышла на рынок энергопоставок в Польше – она сможет поставлять газ и электроэнергию бизнес-клиентам. Укрепление позиций на польском рынке является одним из приоритетов долговременной стратегии Ignitis grupe, сообщил холдинг.



"Выход на сегмент поставок электроэнергии бизнес-клиентам является естественным этапом развития компании", – отметила в пресс-релизе глава Ignitis grupe в польском регионе Диана Казакевич.



К общей команде присоединился хорошо известный на энергорынке страны Роберт Матушевский, ранее работавший в международных энергогруппах.



Созданная в 2017 году Ignitis Polska до сих пор торговала электроэнергией на бирже, а в 2019 году вышла и на оптовый рынок газа.



Ignitis grupe на польском рынке также инвестирует в проекты возобновляемых источников энергии. Мощность Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро.



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Председателем совета наблюдателей крупнейшего коммерческого банка Молдавии Moldova-Agroindbank (MAIB) стал глава подразделения частного капитала компании управления имуществом INVL Asset Management Витаутас Плункснис.



До этого он выполнял обязанности члена совета наблюдателей MAIB. Акционеры банка 23 июля избрали новый совет наблюдателей, сообщилаINVL Asset Management.



По данным аудита, в прошлом году MAIB заработал 36,8 млн евро чистой прибыли, а в первом полугодии этого года – 14,8 млн евро.



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Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 15% в каждой из стран, что было преимущественно обусловлено увеличением выработки на ветроэлектростанциях, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



20-26 июля в ценовой зоне Литвы на бирже NordPool электроэнергия стоила 30,58 евро за мегаватт-час. Столько же она стоила и в Латвии. В Эстонии электроэнергия подешевела до 27,94 евро за мегаватт-час. Между тем на бирже NordPool цена на электричество снизилась почти на 32% до 2,25 евро за мегаватт-час.



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Контролируемая двумя лицами группа по производству рыбных продуктов и торговле ими Norvelita, которая в прошлом году заработала почти 13 млн евро чистой прибыли, большую часть прибыли (12 млн евро) выделила на дивиденды.



В отчете для Реестрового центра указано, что в прошлом году Norvelita выплатила 11,5 млн евро дивидендов.



Выручка компании в прошлом году увеличилась на 16% до 153,623 млн евро, чистая прибыль выросла менее чем на 1% до 12,96 млн евро.



Доходы от продаж в Литве составили 10% всех доходов от продаж.



Главные экспортные рынки компании - Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Франция.



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В связи с тем, что Литва готовится увеличить мощности газопровода в Латвию, проект этого расширения почти за 177,9 тыс. евро (с НДС) подготовит компания Duju technikos centras.



Компания передачи газа Amber Grid подписала вместе с Вильнюсской компанией трехлетний договор, сообщается на центральном портале публичных закупок Литвы.



Совместные инвестиции Литвы и Латвии в этот проект составят 10,2 млн евро, а только Литвы – 4,7 млн евро, половину средств – 4,885 млн евро – выделит на строительство Евросоюз.



Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что региональному рынку потребуются более значительные мощности после того, как будут запущены газовые соединения между Финляндией и Эстонией, и между Польшей и Литвой.



В Литве планируется повысить мощности станции в Кеменай, реорганизовать газопровод у Панявежской компрессорной станции, а в Латвии повысить максимальное рабочее давления газопровода с 40 до 50 бар. Строительные работы в Литве должны стартовать в начале следующего года.



Инвестиции повысят мощности до 130,47 гигаватт-часов в сутки в латвийском направлении (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в литовском направлении (сейчас 65,1 гигаватт-часов).



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В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии - уже 16-ый в этом году.



„Планируется, что танкер Arctic Aurora прибудет в Клайпедский порт 28 июля. Судно везет около 140 тыс. кубометров СПГ", – сообщил в комментарии для BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.



По данным сайтов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер по перевозке сжиженного газа Arctic Aurora прибывает с острова Мелкоя, где расположен завод Equinor.



За эти два года (с октября 2019 года до конца сентября 2020 года) терминал принял четыре крупных груза СПГ из США и 42 небольших танкера с СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод про производству СПГ "Новатэка". Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 204 раза Комментарии