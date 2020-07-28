Президент Литвы посетит авиабазу ВВС Литвы, встретится с военными НАТО 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский президент Гитанас Науседа посетит базу Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй, где встретится с военными НАТО, выполняющими миссию воздушного патрулирования в небе над Балтийскими странами.



"Глава государства посещал штабы морских и сухопутных вооруженных сил, на этот раз посещает особо значимые для Литвы и Балтийских стран подразделения НАТО. Планируется ознакомительный визит, с командованием будет обсуждаться положение военных в Литве, президент ознакомится с военной техникой", – сказала BNS советник президента Кристина Карницкайте.



По ее словам, Г. Науседа также обсудит с представителями армии возможности развития системы противовоздушной обороны.



Кроме того, президент планирует встретиться с дислоцированным в Шяуляй американскими военными и познакомится с выполняемой ими миссией.



В данный момент миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняют 15 истребителей из четырех стран. В Шяуляй дислоцированы истребители Испании, Соединенного Королевства и Германии, а на базе ВВС в Эстонии – французские истребители.



Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстонии стали членами Альянса. Во вторник литовский президент Гитанас Науседа посетит базу Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй, где встретится с военными НАТО, выполняющими миссию воздушного патрулирования в небе над Балтийскими странами."Глава государства посещал штабы морских и сухопутных вооруженных сил, на этот раз посещает особо значимые для Литвы и Балтийских стран подразделения НАТО. Планируется ознакомительный визит, с командованием будет обсуждаться положение военных в Литве, президент ознакомится с военной техникой", – сказала BNS советник президента Кристина Карницкайте.По ее словам, Г. Науседа также обсудит с представителями армии возможности развития системы противовоздушной обороны.Кроме того, президент планирует встретиться с дислоцированным в Шяуляй американскими военными и познакомится с выполняемой ими миссией.В данный момент миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах выполняют 15 истребителей из четырех стран. В Шяуляй дислоцированы истребители Испании, Соединенного Королевства и Германии, а на базе ВВС в Эстонии – французские истребители.Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется с 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстонии стали членами Альянса. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, военные, армия, база НАТО География: Литва — статья прочитана 212 раз Комментарии