DT: в Великобритании для борьбы с «российской дезинформацией» привлекут «дружественных инфлюенсеров»

Всего через несколько дней после публикации доклада о якобы имевшем место российском вмешательстве в британскую политику служба государственных коммуникаций Великобритании обновила методичку, сообщает The Daily Telegraph. Британским чиновникам рекомендовано для формирования нужного властям общественного мнения пользоваться услугами «дружественных инфлюенсеров» — лиц, пользующихся доверием аудитории.



В Великобритании обновили руководство по борьбе с дезинформацией RESIST Counter Disinformation Toolkit на фоне «растущей обеспокоенности угрозой со стороны России», передаёт The Daily Telegraph.



В разосланном во все правительственные ведомства документе отмечается, что фейковые новости могут не только подорвать общественную безопасность, но и «нанести ущерб нашему экономическому процветанию и нашему глобальному влиянию», а также «подорвать целостность правительства» Великобритании.



При этом чиновников призвали отслеживать дезинформацию, касающуюся деятельности их ведомства, и принимать незамедлительные меры, в случае если она «может повлиять на национальную безопасность и имеет высокую вероятность попадания в заголовки газет».



Как отмечает The Daily Telegraph, их предупредили, что «враждебное государство» может пытаться «подорвать национальное процветание и безопасность», используя такие методы, как «шпионаж и компромат».



Кроме того, в руководстве подчёркивается, что те, кто пытается распространять дезинформацию, часто используют многочисленные аккаунты в социальных сетях, ботов и троллей, чтобы придать убедительности своей лжи и сделать её предметом активных обсуждений.



В свою очередь, чиновникам рекомендуют «разоблачать эту ложь» при помощи «дружественных инфлюенсеров». В британском правительстве полагают, что они «могут стать ценным средством наведения мостов со скептически настроенной аудиторией, особенно если они считаются объективным источником достоверной информации».



Ответ на фейковые новости, как отмечается, должен быть последовательным, но в то же время «резким и достаточно интересным». Только так он может составить конкуренцию дезинформации, которая «зачастую оказывает влияние, так как является сенсационной и привлекает внимание».



Директор службы государственных коммуникаций правительства Великобритании Алекс Айкен подчеркнул важность проделанной его ведомством работы по обновлению руководства. По его словам, хотя дезинформация не является «новым явлением», «меняющаяся медийная среда означает, что теперь она может распространяться быстрее, чем когда-либо, и среди большего количества людей», пишет The Daily Telegraph.



Авторы доклада утверждают, что Великобритания является «мишенью для дезинформации» России, и критикуют британское правительство за то, что там не торопились принимать меры.