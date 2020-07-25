У Вильнюса будет ещё один замечательный стадион 🔊 Воспроизвести Фото: sportas.lt







Министерство образования, науки и спорта, стремясь создать самые современные условия для спортивной деятельности на бывшем футбольном стадионе Литовского университета педагогических наук в Вильнюсе, передало его Спортивному центру Литвы.



Стадион, о котором «Обзор» рассказывал совсем недавно, предполагается обновить самым кардинальным образом, сообщает



«Чтобы способствовать росту различных видов спорта, очень важно инвестировать в инфраструктуру, которая будет использоваться не только для соревнований, но и для тренировок. В спорте очень важно, чтобы у детей и молодёжи было место для тренировок, чтобы у них было место для повышения своего спортивного мастерства, а также для того, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой. Дети выбирают такой вид спорт, где видят привлекательные примеры выступлений спортсменов самого высокого уровня», - поясняет заместитель министра Корнелия Теснясите. Стадион, о котором «Обзор» рассказывал совсем недавно, предполагается обновить самым кардинальным образом, сообщает sportas.lt. «Чтобы способствовать росту различных видов спорта, очень важно инвестировать в инфраструктуру, которая будет использоваться не только для соревнований, но и для тренировок. В спорте очень важно, чтобы у детей и молодёжи было место для тренировок, чтобы у них было место для повышения своего спортивного мастерства, а также для того, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой. Дети выбирают такой вид спорт, где видят привлекательные примеры выступлений спортсменов самого высокого уровня», - поясняет заместитель министра Корнелия Теснясите. После передачи упомянутого объекта Спортивному центру Литвы на территории стадиона уже были проведены геологические исследования. В настоящее время завершается изучение возможности построить стадион на 4,5 тысячи зрителей. Это количество мест по классификации УЕФА отвечает требованиям стадиона третьей категории.



Для сравнения: стадион за железнодорожными путями, принадлежащий Литовской федерации футбола и на котором в последние годы проводит свои матчи национальная сборная Литвы по футболу, рассчитан на 5067 зрителей.



После получения результатов исследования будет подготовлен инвестиционный проект реконструкции стадиона, позднее будет объявлен архитектурный конкурс и подготовлен технический проект. И тогда уже настанет черёд непосредственно работ по реконструкции объекта.



Ожидается, что реконструированный стадион сможет снова принять спортсменов уже в 2023 году. И тогда, напомним, у Вильнюса появится сразу два замечательных стадиона: как говорил нынешний мэр Вильнюса, в 2023 году будет наконец-то построен Национальный стадион, и в матче открытия сыграют футбольные сборные Литвы и Польши.



К слову, сообщение sportas.lt о предстоящем чудесном возвращении к жизни бывшего стадиона Университета педагогических наук почему-то было весьма скептически встречено читателями этого ресурса: 90% комментаторов выразили большие сомнения в том, что всё обещанное сбудется. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: стадион, Университет педагогических наук, Спортивный центр Литвы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 92 раза Комментарии