В Каунасе открыли мемориальную доску, посвящённую Римантасу Станкявичюсу 🔊 Воспроизвести Римантас Станкявичюс







В минувший четверг, 23 июля, на мемориале литовским авиаторам каунасского



Доска с именем Римантаса Станкявичюса расположена рядом с памятной доской



Как сообщает присутствовавший на месте события большой энтузиаст истории литовской авиации и автор "Обзора" Николай Жуков, в открытии памятной доски принимали участие сестра лётчика Янина Якубаускене и его брат Витаутас Станкявичюс. В минувший четверг, 23 июля, на мемориале литовским авиаторам каунасского Музея авиации Литвы , состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной заслуженному летчику-испытателю СССР, космонавту-испытателю Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова РИМАНТАСУ СТАНКЯВИЧЮСУ.Доска с именем Римантаса Станкявичюса расположена рядом с памятной доской АНТАНАСА ГУСТАЙТИСА , знаменитого литовского авиаконструктора и лётчика.Как сообщает присутствовавший на месте события большой энтузиаст истории литовской авиации и автор "Обзора" Николай Жуков, в открытии памятной доски принимали участие сестра лётчика Янина Якубаускене и его брат Витаутас Станкявичюс.



"Обзор" не раз рассказывал











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Три года назад, в 2017-м году, в подмосковном Жуковском была торжественно открыта мраморная доска, увековечившая память о Римантасе Станкявичюсе, советском военном лётчике, лучшем пилоте Литвы.



В торжественной церемонии принял участие посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас, родственники полковника ВВС СССР Станкявичюса, авиаторы, работники авиапредприятий и учебных заведений.



Во время митинга литовский дипломат отметил, что Станкявичюс многое сделал для развития мировой авиации, а его имя хорошо известно в современной Литве.



«Идея увековечить память Римантаса Антанаса Станкявичюса — совместная инициатива администрации Жуковского, ЦАГИ и ЛИИ им. М.М. Громова, в котором он работал», — гласит сообщение Центрального аэрогидродинамического института.



«Сегодня мы открыли мемориальную доску выдающемуся летчику-испытателю Римантасу Станкявичюсу — одному из тех, кто своим талантом и умением внес вклад в развитие мирового авиастроения и мировой авиации. Он был среди равных равным», — отметил в своей речи генеральный директор ФГУП ЦАГИ Сергей Чернышев.



Римантас Антанас Станкявичюс (1944 — 1990) — заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, кавалер ордена Красной Звезды. Родился в литовском Мариямполе за несколько дней до освобождения от нацистской оккупации. Служил в строевых частях советских ВВС, в 1971—1972 гг. участвовал в боевых действиях в Египте. В 1975 году Станкявичюс окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ имени М. М. Громова и стал работать в наукограде, проводя полеты на самолетах-истребителях, таких, как МиГ-29, МиГ-35. В 1980 году он окончил Центр подготовки космонавтов, был включен в экипаж многоразового космического корабля «Буран». В составе экипажа «Бурана» литовец выполнил четырнадцать полетов. Римантас Станкявичюс погиб 9 сентября 1990 года во время показательного выступления на Су-27 на международном авиасалоне в итальянской Сальгареде. На Быковском мемориальном кладбище ему установлен памятный знак, Пионерский проезд в Жуковском назван его именем, сообщал в 2017-м году



Фото: zhukovsky.life. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/24/v-zhukovskom-uvekovechili-pamyat-znamenitogo-litovskogo-letchika







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Программа «Энергия - Буран» по созданию космического корабля многоразового использования была утверждена Министерством обороны СССР в 1976 году. Первый полномасштабный экземпляр «Бурана» был изготовлен в 1984 году.



В работе над проектом принимали активное участие жуковские авиапредприятия: ЦАГИ, ЛИИ, ЭМЗ имени В.М. Мясищева. В 1985 - 1988 годах на аэродроме ЛИИ прошли лётные испытания полноразмерного аналога «Бурана» в земной атмосфере. В них участвовали лётчики отряда космонавтов-испытателей: Игорь Волк, Римантас Станкявичюс, Анатолий Левченко, Александр Щукин, Олег Кононенко, Магомед Толбоев, Виктор Заболотский, Урал Султанов, Юрий Шеффер, Сергей Тресвятский, Юрий Приходько.



Первый и единственный полёт «Бурана» в космос состоялся 15 ноября 1988 года. В отличие от американского аналога, советский многоразовый корабль работал полностью в автоматическом режиме. В 1993 году программа «Энергия - Буран» была закрыта.



Открытие памятной доски в Каунасе. Фото: Nikolajus Žukovas, facebook.com



Проклятие космического корабля «Буран»: как погибали те, кто учил его летать



Отрывок из интервью с Игорем Волком, знаменитым летчиком-испытателем, космонавтом, командиром «Волчьей стаи» - отряда пилотов, учивших «Буран» летать (Игорь Петрович ушел из жизни в 2017-м году, ему было 79 лет), опубликованном







«Волчья стая»



Очень странными, фатальными кажутся сейчас судьбы первых пилотов, которых набрали, чтобы научить «Буран» летать. Летчиков-испытателей начали набирать в 1978 году. Командиром группы назначили Игоря Волка - он уже принимал участие в испытаниях советского крылатого космоплана «Спираль».



- Группа создавалась при Летно-исследовательском институте (ЛИИ) в Жуковском. Мой заместитель Толя Левченко согласился войти в нее без всяких оговорок, - вспоминал Волк. - Потом из ЛИИ пришел Олег Кононенко. По его поводу мне устроили разнос - он же вертолетчик, а не истребитель. А я считал: главное, что у Олега был царь в голове.



С остальными оказалось сложнее. Из 500 летчиков, подавших заявление на «Буран», медкомиссию прошли только девять. Причем некоторых претендентов вообще после нее списали с летной работы. Поэтому опытные испытатели не очень стремились проходить комиссию - можно было лишиться и того, что есть.



И вторая причина: ребята не понимали, когда «Буран» полетит, боялись, что их снимут с испытаний других типов самолетов.



- Но вы же уговорили войти в группу еще двух асов - Станкявичюса и Щукина...



- Римантас Станкявичюс был боевым летчиком, участвовал в военном конфликте с Израилем - летал на самолетах арабов. А еще был очень музыкальной натурой - играл на саксофоне, аккордеоне и кларнете. Александр Щукин был своего рода оригиналом. Он увлекался частотой звука. У него слух был такой, что он слышал любую фальшивую ноту.



Первую пятерку бурановских испытателей и в глаза, и за глаза стали называть «Волчьей стаей».



Уходили один за одним



- Первым погиб Олег Кононенко. 1980 год. Он отрабатывал взлет самолета с повышенной нагрузкой с борта авианосца. Самолет должен был взлететь не вертикально, а с разбега. В какой-то момент сопло двигателя должно было развернуться, чтобы самолет набрал высоту. Сопло не развернулось. Самолет упал в море. Олег мог катапультироваться, но этого не сделал - до последнего пытался спасти машину, - рассказывал мне Волк.



Анатолий Левченко в 1987 году летал на станцию «Мир». Этот полет был важен в первую очередь для медиков: нужно было понять, сможет ли пилот после работы в невесомости адекватно пилотировать «Буран» (хотя системы были автоматическими, предполагалась возможность и ручного управления челноком). Понятно, что испытателя врачи обследовали очень придирчиво. Но через пять месяцев после возвращения из космоса у Левченко развилась опухоль головного мозга, пилот быстро сгорел.



Через 12 дней после смерти Левченко погиб Александр Щукин. Он выполнял тренировочный полет на спортивном Су-26. Самолет вошел в почти плоский штопор и не вышел.



А в 1990-м под Венецией разбился Римантас Станкявичюс. Это был показательный полет нового Су-27 для итальянцев. Поначалу выполнять его должен был другой пилот. Но полететь не смог. Срочно вызвали Римантаса. Он вошел в петлю Нестерова на небольшой высоте, и ее не хватило, чтобы вывести самолет.



Из «стаи» остался один...



P. S. По планам того времени после еще нескольких испытательных полетов в 1994 году должен был состояться первый старт «Бурана» с космонавтами на борту. Корабль планировали состыковать со станцией «Мир». Пилотировать его должен был Игорь Волк.



Но в 1992 году Российское космическое агентство приняло решение о прекращении всех работ по программе. С «Миром» состыковался другой челнок. В 1995 году к российской станции «Мир» причалил американский шаттл «Атлантис». Мероприятие приурочено к 76-летию со дня рождения Римантаса Станкявичюса (26 июля 1944 года)."Обзор" не раз рассказывал о Римантасе Станкявичюсе, о его участии в проекте "Буран". * * *Три года назад, в 2017-м году, в подмосковном Жуковском была торжественно открыта мраморная доска, увековечившая память о Римантасе Станкявичюсе, советском военном лётчике, лучшем пилоте Литвы.В торжественной церемонии принял участие посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас, родственники полковника ВВС СССР Станкявичюса, авиаторы, работники авиапредприятий и учебных заведений.Во время митинга литовский дипломат отметил, что Станкявичюс многое сделал для развития мировой авиации, а его имя хорошо известно в современной Литве.«Идея увековечить память Римантаса Антанаса Станкявичюса — совместная инициатива администрации Жуковского, ЦАГИ и ЛИИ им. М.М. Громова, в котором он работал», — гласит сообщение Центрального аэрогидродинамического института.«Сегодня мы открыли мемориальную доску выдающемуся летчику-испытателю Римантасу Станкявичюсу — одному из тех, кто своим талантом и умением внес вклад в развитие мирового авиастроения и мировой авиации. Он был среди равных равным», — отметил в своей речи генеральный директор ФГУП ЦАГИ Сергей Чернышев.Римантас Антанас Станкявичюс (1944 — 1990) — заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, кавалер ордена Красной Звезды. Родился в литовском Мариямполе за несколько дней до освобождения от нацистской оккупации. Служил в строевых частях советских ВВС, в 1971—1972 гг. участвовал в боевых действиях в Египте. В 1975 году Станкявичюс окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ имени М. М. Громова и стал работать в наукограде, проводя полеты на самолетах-истребителях, таких, как МиГ-29, МиГ-35. В 1980 году он окончил Центр подготовки космонавтов, был включен в экипаж многоразового космического корабля «Буран». В составе экипажа «Бурана» литовец выполнил четырнадцать полетов. Римантас Станкявичюс погиб 9 сентября 1990 года во время показательного выступления на Су-27 на международном авиасалоне в итальянской Сальгареде. На Быковском мемориальном кладбище ему установлен памятный знак, Пионерский проезд в Жуковском назван его именем, сообщал в 2017-м году eadaily.com. * * *Программа «Энергия - Буран» по созданию космического корабля многоразового использования была утверждена Министерством обороны СССР в 1976 году. Первый полномасштабный экземпляр «Бурана» был изготовлен в 1984 году.В работе над проектом принимали активное участие жуковские авиапредприятия: ЦАГИ, ЛИИ, ЭМЗ имени В.М. Мясищева. В 1985 - 1988 годах на аэродроме ЛИИ прошли лётные испытания полноразмерного аналога «Бурана» в земной атмосфере. В них участвовали лётчики отряда космонавтов-испытателей: Игорь Волк, Римантас Станкявичюс, Анатолий Левченко, Александр Щукин, Олег Кононенко, Магомед Толбоев, Виктор Заболотский, Урал Султанов, Юрий Шеффер, Сергей Тресвятский, Юрий Приходько.Первый и единственный полёт «Бурана» в космос состоялся 15 ноября 1988 года. В отличие от американского аналога, советский многоразовый корабль работал полностью в автоматическом режиме. В 1993 году программа «Энергия - Буран» была закрыта.Отрывок из интервью с Игорем Волком, знаменитым летчиком-испытателем, космонавтом, командиром «Волчьей стаи» - отряда пилотов, учивших «Буран» летать (Игорь Петрович ушел из жизни в 2017-м году, ему было 79 лет), опубликованном "Комсомольской правдой". Очень странными, фатальными кажутся сейчас судьбы первых пилотов, которых набрали, чтобы научить «Буран» летать. Летчиков-испытателей начали набирать в 1978 году. Командиром группы назначили Игоря Волка - он уже принимал участие в испытаниях советского крылатого космоплана «Спираль».- Группа создавалась при Летно-исследовательском институте (ЛИИ) в Жуковском. Мой заместитель Толя Левченко согласился войти в нее без всяких оговорок, - вспоминал Волк. - Потом из ЛИИ пришел Олег Кононенко. По его поводу мне устроили разнос - он же вертолетчик, а не истребитель. А я считал: главное, что у Олега был царь в голове.С остальными оказалось сложнее. Из 500 летчиков, подавших заявление на «Буран», медкомиссию прошли только девять. Причем некоторых претендентов вообще после нее списали с летной работы. Поэтому опытные испытатели не очень стремились проходить комиссию - можно было лишиться и того, что есть.И вторая причина: ребята не понимали, когда «Буран» полетит, боялись, что их снимут с испытаний других типов самолетов.- Римантас Станкявичюс был боевым летчиком, участвовал в военном конфликте с Израилем - летал на самолетах арабов. А еще был очень музыкальной натурой - играл на саксофоне, аккордеоне и кларнете. Александр Щукин был своего рода оригиналом. Он увлекался частотой звука. У него слух был такой, что он слышал любую фальшивую ноту.Первую пятерку бурановских испытателей и в глаза, и за глаза стали называть «Волчьей стаей».- Первым погиб Олег Кононенко. 1980 год. Он отрабатывал взлет самолета с повышенной нагрузкой с борта авианосца. Самолет должен был взлететь не вертикально, а с разбега. В какой-то момент сопло двигателя должно было развернуться, чтобы самолет набрал высоту. Сопло не развернулось. Самолет упал в море. Олег мог катапультироваться, но этого не сделал - до последнего пытался спасти машину, - рассказывал мне Волк.Анатолий Левченко в 1987 году летал на станцию «Мир». Этот полет был важен в первую очередь для медиков: нужно было понять, сможет ли пилот после работы в невесомости адекватно пилотировать «Буран» (хотя системы были автоматическими, предполагалась возможность и ручного управления челноком). Понятно, что испытателя врачи обследовали очень придирчиво. Но через пять месяцев после возвращения из космоса у Левченко развилась опухоль головного мозга, пилот быстро сгорел.Через 12 дней после смерти Левченко погиб Александр Щукин. Он выполнял тренировочный полет на спортивном Су-26. Самолет вошел в почти плоский штопор и не вышел.А в 1990-м под Венецией разбился Римантас Станкявичюс. Это был показательный полет нового Су-27 для итальянцев. Поначалу выполнять его должен был другой пилот. Но полететь не смог. Срочно вызвали Римантаса. Он вошел в петлю Нестерова на небольшой высоте, и ее не хватило, чтобы вывести самолет.Из «стаи» остался один...По планам того времени после еще нескольких испытательных полетов в 1994 году должен был состояться первый старт «Бурана» с космонавтами на борту. Корабль планировали состыковать со станцией «Мир». Пилотировать его должен был Игорь Волк.Но в 1992 году Российское космическое агентство приняло решение о прекращении всех работ по программе. С «Миром» состыковался другой челнок. В 1995 году к российской станции «Мир» причалил американский шаттл «Атлантис». Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Римантас Станкявичюс, "Буран", Музей авиации Литвы География: Литва, Каунас — статья прочитана 139 раз Комментарии