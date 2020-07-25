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Трамп заявил, что новый автомобильный завод Tesla станет крупнейшим в мире
Новый завод американской компании Tesla, который будет построен в штате Техас, должен стать крупнейшим предприятием по производству автомобилей в мире. 24 июля об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Twitter.
22 июля глава Tesla Илон Маск объявил, что компания планирует построить новый завод по производству электромобилей вблизи города Остин в штате Техас. 23 июля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что лично порекомендовал Маску построить новый завод именно в этом штате, сообщает ИА REGNUM.
«Маск принял отличное решение, согласившись построить в Техасе автомобильный завод, который, как ожидается, станет крупнейшим в мире. Он сдержал данное мне слово. От этого выиграет и штат Техас, и компания Tesla», — прокомментировал Трамп на своей странице в Twitter.
«Благодарю от компании Tesla. Мы с нетерпением ждём строительства фабрики в Техасе», — ответил Маск.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля Илон Маск заявил, что площадь нового производственного предприятия в Техасе составит более 800 гектаров.
Ключевые слова: завод, президент США, автомобильный, Дональд Трамп, Tesla
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