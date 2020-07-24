Отмучились

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Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграли матчи последнего тура, чтобы уже буквально через две недели снова выйти на поле, но уже в рамках нового футбольного сезона.



А у финалистов Кубка России перерыв будет ещё на три дня меньше.



На днях стало известно, что новый старт намечен на 7 августа, когда в поединке за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка. Впрочем, поскольку, вероятнее всего, это будет одно и то же «лицо» - питерский «Зенит», то его соперником станет московский «Локомотив», серебряный призёр чемпионата. А сам чемпионат начнётся днём позже.



К слову в следующем сезоне в высшей российской лиге сыграют всё-таки 16 клубов, как и все предыдущие годы. Хотя хватало голосов тех, кто предлагал в связи с чрезвычайной коронавирусной ситуацией пожалеть вылетевших и расширить РПЛ до 18 участников. А у финалистов Кубка России перерыв будет ещё на три дня меньше.На днях стало известно, что новый старт намечен на 7 августа, когда в поединке за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка. Впрочем, поскольку, вероятнее всего, это будет одно и то же «лицо» - питерский «Зенит», то его соперником станет московский «Локомотив», серебряный призёр чемпионата. А сам чемпионат начнётся днём позже.К слову в следующем сезоне в высшей российской лиге сыграют всё-таки 16 клубов, как и все предыдущие годы. Хотя хватало голосов тех, кто предлагал в связи с чрезвычайной коронавирусной ситуацией пожалеть вылетевших и расширить РПЛ до 18 участников.



И теперь в «вышке» сыграют волгоградский «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020, и подмосковные «Химки», ставшие вторыми.



Стоит заметить, что руководство «Химок» очень долго сомневалось насчёт перехода в РПЛ, где расходы клуба серьёзно вырастут. Главный тренер «Химок» Сергей Юран по этому поводу даже выказывал предположение, что за очень большие деньги место «Химок» в РПЛ уже продано другой команде, хотя при этом он выражал твёрдую уверенность, что его клуб будет всё же играть в высшей лиге.



Но жизнь опровергла такую версию: после долгих раздумий руководство Московской области всё-таки решило финансово поддержать «Химки».



«Этажом» ниже отправляются «Крылья Советов» и многострадальный «Оренбург», потерявший из-за коронавируса важных 3 очка (больше пострадал только клуб «Сочи», который из-за болезни группы игроков не смог принять участие в двух последних турах).



Переходных матчей в этот раз всё из-за того же коронавируса не будет.







Чемпионат России по футболу



30-й тур



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (голы: Б.Зайнутдинов, 18 – Э.Ригони, 72, С.Азмун, 75).



«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (М.Берг, 43, 62, Р.Кабелла, 54, Вандерсон, 58).



ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:0 (Г.Щенников, 26, И.Обляков, 78). Удаление: Г.Мелкадзе, 45+1 – «Тамбов».



«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 0:1 (Дж.Фамейе, 29).



«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (И.Игнатьев, 44, с пенальти – З.Бакаев, 40 – с пен., Дж.Ларссон, 71 – с пен.).



«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи» — 3:0 (техническое поражение).



«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 0:0.



«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (Ан.Миранчук, 45+1). Удаление: Ан.Миранчук, 90+1 – «Локомотив».







Бомбардиры: 1-2. Артём Дзюба, Сердар Азмун (оба - «Зенит») – 17 голов, 3. Евгений Луценко («Арсенал») - 15, 4-6. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 12 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 72 очка (разница мячей: 65-18), 2. «Локомотив» - 57 (41-29), 3. «Краснодар» – 52 (49-30), 4. ЦСКА - 50 (43-29), 5. «Ростов» - 45 (45-50), 6. «Динамо» - 41 (27-30), 7. «Спартак» - 39 (35-33), 8. «Арсенал» - 38 (37-41), 9. «Уфа» - 38 (22-24), 10. «Рубин» - 35 (18-28), 11. «Урал» - 35 (36-53), 12. «Сочи» - 33 (40-39), 13. «Ахмат» - 31 (27-46), 14. «Тамбов» - 31 (37-41), 15. «Крылья Советов» - 31 (33-40), 16. «Оренбург» - 27 (28-52).



Но на общем собрании участников предложение клуба «Крылья Советов» о расширении лиги до 18 команд было всё же отклонено.И теперь в «вышке» сыграют волгоградский «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020, и подмосковные «Химки», ставшие вторыми.Стоит заметить, что руководство «Химок» очень долго сомневалось насчёт перехода в РПЛ, где расходы клуба серьёзно вырастут. Главный тренер «Химок» Сергей Юран по этому поводу даже выказывал предположение, что за очень большие деньги место «Химок» в РПЛ уже продано другой команде, хотя при этом он выражал твёрдую уверенность, что его клуб будет всё же играть в высшей лиге.Но жизнь опровергла такую версию: после долгих раздумий руководство Московской области всё-таки решило финансово поддержать «Химки».«Этажом» ниже отправляются «Крылья Советов» и многострадальный «Оренбург», потерявший из-за коронавируса важных 3 очка (больше пострадал только клуб «Сочи», который из-за болезни группы игроков не смог принять участие в двух последних турах).Переходных матчей в этот раз всё из-за того же коронавируса не будет.«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (голы: Б.Зайнутдинов, 18 – Э.Ригони, 72, С.Азмун, 75).«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 4:0 (М.Берг, 43, 62, Р.Кабелла, 54, Вандерсон, 58).ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:0 (Г.Щенников, 26, И.Обляков, 78). Удаление: Г.Мелкадзе, 45+1 – «Тамбов».«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 0:1 (Дж.Фамейе, 29).«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (И.Игнатьев, 44, с пенальти – З.Бакаев, 40 – с пен., Дж.Ларссон, 71 – с пен.).«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи» — 3:0 (техническое поражение).«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 0:0.«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (Ан.Миранчук, 45+1). Удаление: Ан.Миранчук, 90+1 – «Локомотив».1-2. Артём Дзюба, Сердар Азмун (оба - «Зенит») – 17 голов, 3. Евгений Луценко («Арсенал») - 15, 4-6. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 12 голов.1. «Зенит» - 72 очка (разница мячей: 65-18), 2. «Локомотив» - 57 (41-29), 3. «Краснодар» – 52 (49-30), 4. ЦСКА - 50 (43-29), 5. «Ростов» - 45 (45-50), 6. «Динамо» - 41 (27-30), 7. «Спартак» - 39 (35-33), 8. «Арсенал» - 38 (37-41), 9. «Уфа» - 38 (22-24), 10. «Рубин» - 35 (18-28), 11. «Урал» - 35 (36-53), 12. «Сочи» - 33 (40-39), 13. «Ахмат» - 31 (27-46), 14. «Тамбов» - 31 (37-41), 15. «Крылья Советов» - 31 (33-40), 16. «Оренбург» - 27 (28-52). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 129 раз Комментарии