В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции 🔊 Воспроизвести © Фото : Департамент уголовного розыска Украины



В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в местном департаменте уголовного розыска, сообщает



Это произошло у здания административного суда на улице Остапа Вишни после того, как его пытались задержать за угон автомобиля.



Идут переговоры. В их процессе рядового сотрудника обменяли на начальника управления, полковника полиции Виталия Шияна. Вместе с ним преступник выехал из города на предоставленной ему машине и движется в направлении Киева.



Позже удалось установить личность захватчика, его зовут Роман Срипник. Мужчина ранее судим и сейчас настаивает на избежании уголовной ответственности.



Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, готовится "силовое разрешение ситуации".



Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов. Злоумышленник потребовал от президента призвать всех смотреть фильм "Земляне" и отпустил людей после выполнения этого условия. Никто не пострадал. В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в местном департаменте уголовного розыска, сообщает РИА Новости Это произошло у здания административного суда на улице Остапа Вишни после того, как его пытались задержать за угон автомобиля.Идут переговоры. В их процессе рядового сотрудника обменяли на начальника управления, полковника полиции Виталия Шияна. Вместе с ним преступник выехал из города на предоставленной ему машине и движется в направлении Киева.Позже удалось установить личность захватчика, его зовут Роман Срипник. Мужчина ранее судим и сейчас настаивает на избежании уголовной ответственности.Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, готовится "силовое разрешение ситуации".Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов. Злоумышленник потребовал от президента призвать всех смотреть фильм "Земляне" и отпустил людей после выполнения этого условия. Никто не пострадал. РИА Новости Категории: чп и криминал Ключевые слова: полиция, заложники, Полтава, Зеленский География: Украина — статья прочитана 170 раз Комментарии