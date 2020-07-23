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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в местном департаменте уголовного розыска, сообщает РИА Новости.
Это произошло у здания административного суда на улице Остапа Вишни после того, как его пытались задержать за угон автомобиля.
Идут переговоры. В их процессе рядового сотрудника обменяли на начальника управления, полковника полиции Виталия Шияна. Вместе с ним преступник выехал из города на предоставленной ему машине и движется в направлении Киева.
Позже удалось установить личность захватчика, его зовут Роман Срипник. Мужчина ранее судим и сейчас настаивает на избежании уголовной ответственности.
Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, готовится "силовое разрешение ситуации".
Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов. Злоумышленник потребовал от президента призвать всех смотреть фильм "Земляне" и отпустил людей после выполнения этого условия. Никто не пострадал.
РИА Новости
Категории: чп и криминал
География: Украина
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