Президент Швейцарии призвала к миру на Донбассе 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга (справа) обходят строй почетного караула у Мариинского дворца в Киеве. Фото: 21 июля 2020. Keystone / Sergey



Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что Швейцария поддерживает процесс мирного урегулирования на востоке Украины, передает Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что Швейцария поддерживает процесс мирного урегулирования на востоке Украины, передает SWI . Эти слова она произнесла во время своего визита в Киев, первого в истории Государственного визита швейцарского Президента в Украину. «Мы поддерживаем мирное решение на востоке Украины, это является приоритетом нашей политики в области миротворчества», — заявила Симонетта Соммаруга во вторник 21 июля 2020 года во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В понедельник вечером швейцарский президент прибыла в Украину с трехдневным визитом. В четверг главы двух государств должны вместе посетить измученный войной регион Донбасса на востоке Украины.



Война здесь за последние шесть лет унесла жизни более 13 тыс. человек, около 1,5 млн человек стали беженцами. Швейцария продолжает оказывать гуманитарную помощь на востоке Украины. «Швейцария приветствует освобождение заключенных, имевшее место в последние несколько месяцев», — добавила С. Соммаруга, говоря об обмене заключенными между Киевом и пророссийскими сепаратистами.



Москва отрицает любое вмешательство



Мирные соглашения, подписанные в Минске в 2015 году, сделали возможным значительное снижение уровня напряженности в этом регионе, однако политический процесс сейчас в значительной степени застопорился. Киев и западные страны обвиняют Россию в оказании военной поддержки сепаратистам, Москва отрицает любое свое вмешательство. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) с января возглавляет посол Швейцарии Хайди Грау, недавно назначенная на должность специального представителя ОБСЕ.



Во время своего визита на восток Украины Симонетта Соммаруга также посетит станцию водоочистки, частично финансируемую Швейцарией. Станция снабжает водой людей по обе стороны от линии соприкосновения. Она также осмотрит контрольно-пропускной пункт для гражданских лиц на этой линии. Во вторник 21 июля президенты двух стран Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский подписали ряд двусторонних соглашений, в том числе соглашение о сотрудничестве в поддержку процесса реформ в Украине сроком действия до 2023 года. Как и почему Швейцария поддерживает реформы в Украине? Подробности ниже.



Рано делать исторические сравнения



Государственный визит с масками на лицах: к этому нам всем предстоит еще привыкнуть. Рукопожатия отменены, улыбок не видно. Тем более громкими были слова, произнесенные Владимиром Зеленским, который еще до начала переговоров со швейцарским гостем объявил этот визит историческим. Однако заслужит ли визит Симонетты Соммаруги право действительно быть названным «историческим»? Это станет ясно только в четверг, после совместного визита на Донбасс. Таково мнение швейцарского радио SRF.



По сути, конфликт на Донбассе остается самым большим препятствием на пути Украины к лучшему будущему. Негативное влияние он оказывает и на экономическое сотрудничество между двумя странами, у которого имеется большой потенциал, но до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта на востоке Украины, не будет и настоящего экономического подъема.



Тридцать лет спустя



Как бы там ни было, Симонетта Соммаруга заслуживает похвалы уже за то, что, несмотря на пандемию, она не стала менять программу своих зарубежных визитов и поехала в Украину. Визит в Киев и так пришлось отложить на несколько месяцев, а очередной швейцарский конвой с гуманитарной помощью также направится на восток Украины позже, чем планировалось.



Тем самым С. Соммаруга еще раз подтвердила, что Швейцария будет продолжать работать над мирным урегулированием вооруженного конфликта на Донбассе. Однако на пресс-конференции ничего не было сказано о настоящем скандале в ОБСЕ на прошлой неделе, когда от своих должностей было отстранено все руководство организации, включая генерального секретаря швейцарца Томаса Гремингера.



Однако ни военные почести, ни добрые слова украинского президента не могут скрыть того факта, что нынешний статус-кво на востоке Украины изменится только тогда, когда этого захочет Кремль.



Пока властный вакуум в некоторых регионах Луганской и Донецкой областей приносит Владимиру Путину больше преимуществ, чем убытков, ничего там принципиально не изменится. В такой ситуации Украина нуждается в каждом надежном партнере. Поэтому Соммаруга была права, когда говорила, что пора было бы организовать Государственный визит из Берна в Киев, при том, что дипотношения две страны установили уже 30 лет назад.



Швейцарцы должны были бы лучше других понимать нас



Швейцарское радио SRF поговорило с несколькими представителями украинской диаспоры в Швейцарии. Оля Тонетти (Olya Tognetti) живет в Берне. В прихожей ее квартиры висит украинский флаг, на запястье она носит браслет тех же цветов. «Небесно-голубой и желтый цвет пшеничных полей — это вообще самые красивые цвета из всех», — говорит она.



Сразу бросается в глаза ее тесная связь с исторической родиной, при том что в Швейцарии она живет уже 27 лет. Выпускница немецкого вуза и переводчица по профессии, она в особенной степени ощущает свою связь с Родиной после начала войны на востоке Украины. Она посылает в Украину помощь и организует информационные вечера для швейцарцев. Ее очень беспокоит, что «российские и пророссийские силы оккупировали этот регион», из которого родом она сама, и «стремятся теперь отделить его от Украины».



На Западе, говорит она, слишком мало знают об этой войне. Швейцария, напомним, не поддерживает международные санкции против некоторых компаний и лиц из России в связи с аннексией Крымского полуострова. «Швейцария не должна прятаться за своим нейтралитетом», — говорит О. Тонетти. «Швейцарцы так любят свободу, они должны были бы лучше других понимать нас. Берн мог бы поддержать Украину как нейтральную страну на независимом, свободном и европейском пути развития».



Украинцы в Швейцарии настроены критически в отношении России



Яро (Yaro), еще одна политически активная представительница украинской диаспоры в Швейцарии. Она также выступает за расширение масштабов швейцарской помощи Украине. «Жаль, что СМИ Швейцарии так мало пишут о событиях на востоке Украины. Мы хотим быть уверенными, что нас не забудут».



Яро около 40 лет, у нее есть собственная небольшая компания, и она не хочет называть свое полное имя, потому что у нее также есть российские клиенты, и она боится неприятностей. Потому что ее политическая позиция ясна: Россия — агрессор! «Немыслимо просто терпеть такое в Европе в 21 веке»



Укажем сразу, что в среде украинских ассоциаций в Швейцарии и в группах активистов, преобладает исключительно критическое отношение к России. Конечно, среди тех 6 500 украинцев, проживающих в Швейцарии, наверняка могут быть и другие, более дружественные по отношении к России мнения. Но пророссийских украинцев найти очень трудно, потому в Швейцарии они живут не организованно.



Украинские ассоциации в Швейцарии внимательно следят за государственным визитом президента Симонетты Соммаруги в Украину. Все они надеются, что Швейцария будет играть в этой стране активную роль, а еще они хотят мира своей родине. Оля Тонетти в Берне придерживается именно такой позиции. «Я весьма обеспокоена (развитием ситуации), но я уверена, что мы справимся». При этом она рассчитывает и на помощь Швейцарии. swissinfo.ch Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, визит, Переговоры, Швейцария, ДНР, ЛНР, Минск-2 География: Украина — статья прочитана 161 раз Комментарии