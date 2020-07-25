Толкали, пинали, таскали за волосы. Сбежавшая из Дома-2 челябинка пожаловалась на насилие на проекте 🔊 Воспроизвести



Теперь уже бывшая участница телестройки обратилась за помощью к депутату родного региона, после того как столкнулась с безразличием полиции.



Жительница Челябинской области Ирина Наумова, ставшая недавно участницей реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на насилие на проекте и рассказала, что еле сбежала с телестройки. Об этом сообщает



Отмечается, что 23-летняя девушка в период самоизоляции осталась без работы и вынужденный отпуск решила провести на проекте. Ей удалось пройти все кастинги, и уже в начале мая она оказалась среди участников. Ирина очень быстро влилась в коллектив и вошла в топ популярных участников, у неё даже появилась группа поклонников, но спустя какое-то время девушка решила покинуть съёмки, однако ей этого не разрешили. Теперь уже бывшая участница телестройки обратилась за помощью к депутату родного региона, после того как столкнулась с безразличием полиции.Жительница Челябинской области Ирина Наумова, ставшая недавно участницей реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на насилие на проекте и рассказала, что еле сбежала с телестройки. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Znak.com.Отмечается, что 23-летняя девушка в период самоизоляции осталась без работы и вынужденный отпуск решила провести на проекте. Ей удалось пройти все кастинги, и уже в начале мая она оказалась среди участников. Ирина очень быстро влилась в коллектив и вошла в топ популярных участников, у неё даже появилась группа поклонников, но спустя какое-то время девушка решила покинуть съёмки, однако ей этого не разрешили. Ирина рассказывает, что чувствовала себя как в клетке. Её поселили в домик с другим участником проекта и заперли там на ночь. Испугавшись, девушка выломала окно и выбралась, после чего вызвала такси. Но на улице её задержали сотрудники телестройки.



— Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо, — рассказала Наумова, отметив, что отпустили её только после того, как она вызвала полицию.



Однако на своё заявление в правоохранительные органы девушка получила отказ. Тогда она попросила помощи у депутата Челябинской области Владимира Бурматова. Он уже обратился в прокуратуру с требованием проверить действия полиции и разобраться в конфликте на съёмочной площадке. life.ru Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: шоу, полиция, насилие, Дом-2 География: Россия — статья прочитана 192 раза Комментарии