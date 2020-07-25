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Толкали, пинали, таскали за волосы. Сбежавшая из Дома-2 челябинка пожаловалась на насилие на проекте



Теперь уже бывшая участница телестройки обратилась за помощью к депутату родного региона, после того как столкнулась с безразличием полиции.

Жительница Челябинской области Ирина Наумова, ставшая недавно участницей реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на насилие на проекте и рассказала, что еле сбежала с телестройки. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Znak.com.

Отмечается, что 23-летняя девушка в период самоизоляции осталась без работы и вынужденный отпуск решила провести на проекте. Ей удалось пройти все кастинги, и уже в начале мая она оказалась среди участников. Ирина очень быстро влилась в коллектив и вошла в топ популярных участников, у неё даже появилась группа поклонников, но спустя какое-то время девушка решила покинуть съёмки, однако ей этого не разрешили.
Ирина рассказывает, что чувствовала себя как в клетке. Её поселили в домик с другим участником проекта и заперли там на ночь. Испугавшись, девушка выломала окно и выбралась, после чего вызвала такси. Но на улице её задержали сотрудники телестройки.

— Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо, — рассказала Наумова, отметив, что отпустили её только после того, как она вызвала полицию.

Однако на своё заявление в правоохранительные органы девушка получила отказ. Тогда она попросила помощи у депутата Челябинской области Владимира Бурматова. Он уже обратился в прокуратуру с требованием проверить действия полиции и разобраться в конфликте на съёмочной площадке.
life.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал, в России
Ключевые слова: шоу, полиция, насилие, Дом-2
География: Россия
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добавлена сегодня, 25 июля, 15:40

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