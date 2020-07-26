Ох уж этот денежный вопрос!

В этом мы могли убедиться в конце прошлой недели, когда в Брюссель съехались главы государств – членов Евросоюза на первый после введения карантина очный саммит.
Сначала предполагалось, что участники за два дня – за пятницу и субботу - смогут решить все вопросы, связанные с формированием семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фондом восстановления экономики сообщества после пандемии.
Двух дней не хватило, но и в третий, дополнительный и планами не предусмотренный, день всё было в таком густом тумане, что с утра канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что, несмотря на то, что многое уже согласовано, однако есть ещё много позиций, договориться по которым будет очень сложно. Потом был день четвёртый…
И ничего удивительного в этом не было. Возьмём, к примеру, нашу Литву, возлагавшую такие большие надежды на успех в Брюсселе.
Как известно, в последние годы Литва развивалась так успешно, что, по статистическим экономическим (подчёркиваем: экономическим, не социальным!) данным, приблизилась к среднему показателю в целом по Сообществу, и теперь так называемая конвергенционная помощь Литве в бюджете ЕС на предстоящие семь лет могла быть уменьшена примерно на четверть.
Прибывший в Брюссель Г.Науседа сразу же заявил, что такое сокращение для Литвы неприемлемо. При этом, правда, он давал понять, что, поскольку с неизбежным не поспоришь, то Литва очень бы хотела получить как можно большую компенсацию от ЕС за то, что наша страна так сильно обезлюдела после вхождения в европейское сообщество. Речь, кстати, шла примерно о 180-200 млн евро. Для сравнения: недавно Литва подписала соглашение о покупке американских вертолётов на общую сумму в 380 млн долларов (330,6 млн евро).
По словам президента Литвы, резкое сокращение ожидаемых из Брюсселя средств может помешать Литве догнать более развитые страны Западной Европы.
И теперь-то мы знаем, почему уровень жизни в Литве на 17-м году членства в ЕС по-прежнему серьёзно уступает аналогичному показателю развитых стран Западной Европы – Брюссель нам мало выделяет.
А деньги Литве ой как нужны! Так, на строительство участка железной магистрали «Rail Baltica» только от Каунасского интермодального терминала до границы с Латвией Вильнюс вместо запрошенных 236 млн евро дополнительного финансирования получит около 30 млн евро, а совокупная стоимость данных работ равна где-то 475 млн евро.
Цифры огромные, но это было бы не страшно, если бы с вводом в строй железнодорожной ветки Варшава - Каунас - Рига - Таллин (в идеале к ним должны ещё присоединиться Берлин и Хельсинки), дорога сразу начала бы нести «золотые яйца» для госбюджета Литвы, но о величине этих «яиц» мы пока ничего не знаем, хотя с каждым годом запуск в эксплуатацию «Rail Baltica» всё ближе и ближе.
Деньги очень нужны и для поддержки литовских фермеров, которые, как и их коллеги в Латвии и Эстонии, получают самые маленькие прямые выплаты в ЕС - около 170 евро за гектар, тогда как средний показатель в ЕС превышает 250 евро.
Г.Науседа, уезжая в Брюссель, говорил, что будет бороться хотя бы за 196 евро. К слову, делегированный литовскими избирателями в Европарламент Пятрас Ауштравичюс, бывший главный переговорщик от Литвы во время вступления страны в ЕС, нынче предпочитает биться с Островецкой АЭС, не отвлекаясь на всякие мелочи, вроде требований отечественных земледельцев.
Не стоит забывать и о необходимости продолжить закрытие Игналинской АЭС: в проекте ЕС намечалось на эти цели выделить 490 млн евро, к которым Литва обязана добавить не менее 14% из своего бюджета, а это 68,6 млн евро. Целый вертолёт можно купить!
Одна радость: на военную мобильность в бюджете ЕС для Литвы заложили 1,5 млрд евро, которые пойдут на то, чтобы приспособить наши дороги и мосты под логистику военной техники.
Найдутся деньги и для продолжения работы в рамках программы Восточного партнёрства.
Такой вот рентген денежного вопроса в Брюсселе получается. И что из этого свидетельствует о том, что в ближайшие семь лет Литва сделает серьёзный шаг вперёд – к обществу благополучия, а не раздачи пособий и компенсаций?
На чём страна наша зарабатывать собирается, чтобы мы наконец-то по уровню жизни приблизились к жителям наиболее развитых стран Западной Европы?
Почему-то кажется, что именно этот вопрос должен быть главным, когда мы получим на руки уже утверждённый бюджет ЕС.
Как известно, в последние годы Литва развивалась так успешно, что, по статистическим экономическим (подчёркиваем: экономическим, не социальным!) данным, приблизилась к среднему показателю в целом по Сообществу, и теперь так называемая конвергенционная помощь Литве в бюджете ЕС на предстоящие семь лет могла быть уменьшена примерно на четверть.
Прибывший в Брюссель Г.Науседа сразу же заявил, что такое сокращение для Литвы неприемлемо. При этом, правда, он давал понять, что, поскольку с неизбежным не поспоришь, то Литва очень бы хотела получить как можно большую компенсацию от ЕС за то, что наша страна так сильно обезлюдела после вхождения в европейское сообщество. Речь, кстати, шла примерно о 180-200 млн евро. Для сравнения: недавно Литва подписала соглашение о покупке американских вертолётов на общую сумму в 380 млн долларов (330,6 млн евро).
По словам президента Литвы, резкое сокращение ожидаемых из Брюсселя средств может помешать Литве догнать более развитые страны Западной Европы.
И теперь-то мы знаем, почему уровень жизни в Литве на 17-м году членства в ЕС по-прежнему серьёзно уступает аналогичному показателю развитых стран Западной Европы – Брюссель нам мало выделяет.
А деньги Литве ой как нужны! Так, на строительство участка железной магистрали «Rail Baltica» только от Каунасского интермодального терминала до границы с Латвией Вильнюс вместо запрошенных 236 млн евро дополнительного финансирования получит около 30 млн евро, а совокупная стоимость данных работ равна где-то 475 млн евро.
Цифры огромные, но это было бы не страшно, если бы с вводом в строй железнодорожной ветки Варшава - Каунас - Рига - Таллин (в идеале к ним должны ещё присоединиться Берлин и Хельсинки), дорога сразу начала бы нести «золотые яйца» для госбюджета Литвы, но о величине этих «яиц» мы пока ничего не знаем, хотя с каждым годом запуск в эксплуатацию «Rail Baltica» всё ближе и ближе.
Деньги очень нужны и для поддержки литовских фермеров, которые, как и их коллеги в Латвии и Эстонии, получают самые маленькие прямые выплаты в ЕС - около 170 евро за гектар, тогда как средний показатель в ЕС превышает 250 евро.
Г.Науседа, уезжая в Брюссель, говорил, что будет бороться хотя бы за 196 евро. К слову, делегированный литовскими избирателями в Европарламент Пятрас Ауштравичюс, бывший главный переговорщик от Литвы во время вступления страны в ЕС, нынче предпочитает биться с Островецкой АЭС, не отвлекаясь на всякие мелочи, вроде требований отечественных земледельцев.
Не стоит забывать и о необходимости продолжить закрытие Игналинской АЭС: в проекте ЕС намечалось на эти цели выделить 490 млн евро, к которым Литва обязана добавить не менее 14% из своего бюджета, а это 68,6 млн евро. Целый вертолёт можно купить!
Одна радость: на военную мобильность в бюджете ЕС для Литвы заложили 1,5 млрд евро, которые пойдут на то, чтобы приспособить наши дороги и мосты под логистику военной техники.
Найдутся деньги и для продолжения работы в рамках программы Восточного партнёрства.
Такой вот рентген денежного вопроса в Брюсселе получается. И что из этого свидетельствует о том, что в ближайшие семь лет Литва сделает серьёзный шаг вперёд – к обществу благополучия, а не раздачи пособий и компенсаций?
На чём страна наша зарабатывать собирается, чтобы мы наконец-то по уровню жизни приблизились к жителям наиболее развитых стран Западной Европы?
Почему-то кажется, что именно этот вопрос должен быть главным, когда мы получим на руки уже утверждённый бюджет ЕС.