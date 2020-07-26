Ох уж этот денежный вопрос! 🔊 Воспроизвести



В этом мы могли убедиться в конце прошлой недели, когда в Брюссель съехались главы государств – членов Евросоюза на первый после введения карантина очный саммит.



Сначала предполагалось, что участники за два дня – за пятницу и субботу - смогут решить все вопросы, связанные с формированием семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фондом восстановления экономики сообщества после пандемии.



Двух дней не хватило, но и в третий, дополнительный и планами не предусмотренный, день всё было в таком густом тумане, что с утра канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что, несмотря на то, что многое уже согласовано, однако есть ещё много позиций, договориться по которым будет очень сложно. Потом был день четвёртый… Денежный вопрос, впрочем, как и жилищный, создавал и будет, к сожалению, создавать самые серьёзные проблемы даже для самых, казалось бы, сплочённых и дружных семей, что уж тут говорить о целых государствах!В этом мы могли убедиться в конце прошлой недели, когда в Брюссель съехались главы государств – членов Евросоюза на первый после введения карантина очный саммит.Сначала предполагалось, что участники за два дня – за пятницу и субботу - смогут решить все вопросы, связанные с формированием семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фондом восстановления экономики сообщества после пандемии.Двух дней не хватило, но и в третий, дополнительный и планами не предусмотренный, день всё было в таком густом тумане, что с утра канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что, несмотря на то, что многое уже согласовано, однако есть ещё много позиций, договориться по которым будет очень сложно. Потом был день четвёртый… И ничего удивительного в этом не было. Возьмём, к примеру, нашу Литву, возлагавшую такие большие надежды на успех в Брюсселе.



Как известно, в последние годы Литва развивалась так успешно, что, по статистическим экономическим (подчёркиваем: экономическим, не социальным!) данным, приблизилась к среднему показателю в целом по Сообществу, и теперь так называемая конвергенционная помощь Литве в бюджете ЕС на предстоящие семь лет могла быть уменьшена примерно на четверть.



Прибывший в Брюссель Г.Науседа сразу же заявил, что такое сокращение для Литвы неприемлемо. При этом, правда, он давал понять, что, поскольку с неизбежным не поспоришь, то Литва очень бы хотела получить как можно большую компенсацию от ЕС за то, что наша страна так сильно обез­людела после вхождения в европейское сообщество. Речь, кстати, шла примерно о 180-200 млн евро. Для сравнения: недавно Литва подписала соглашение о покупке американских вертолётов на общую сумму в 380 млн долларов (330,6 млн евро).



По словам президента Литвы, резкое сокращение ожидаемых из Брюсселя средств может помешать Литве догнать более развитые страны Западной Европы.



И теперь-то мы знаем, почему уровень жизни в Литве на 17-м году членства в ЕС по-прежнему серьёзно уступает аналогичному показателю развитых стран Западной Европы – Брюссель нам мало выделяет.



А деньги Литве ой как нужны! Так, на строительство участка железной магистрали «Rail Baltica» только от Каунасского интермодального терминала до границы с Латвией Вильнюс вместо запрошенных 236 млн евро дополнительного финансирования получит около 30 млн евро, а совокупная стоимость данных работ равна где-то 475 млн евро.



Цифры огромные, но это было бы не страшно, если бы с вводом в строй железнодорожной ветки Варшава - Каунас - Рига - Таллин (в идеале к ним должны ещё присоединиться Берлин и Хельсинки), дорога сразу начала бы нести «золотые яйца» для госбюджета Литвы, но о величине этих «яиц» мы пока ничего не знаем, хотя с каждым годом запуск в эксплуатацию «Rail Baltica» всё ближе и ближе.



Деньги очень нужны и для поддержки литовских фермеров, которые, как и их коллеги в Латвии и Эстонии, получают самые маленькие прямые выплаты в ЕС - около 170 евро за гектар, тогда как средний показатель в ЕС превышает 250 евро.



Г.Науседа, уезжая в Брюссель, говорил, что будет бороться хотя бы за 196 евро. К слову, делегированный литовскими избирателями в Европарламент Пятрас Ауштравичюс, бывший главный переговорщик от Литвы во время вступления страны в ЕС, нынче предпочитает биться с Островецкой АЭС, не отвлекаясь на всякие мелочи, вроде требований отечественных земледельцев.



Не стоит забывать и о необходимости продолжить закрытие Игналинской АЭС: в проекте ЕС намечалось на эти цели выделить 490 млн евро, к которым Литва обязана добавить не менее 14% из своего бюджета, а это 68,6 млн евро. Целый вертолёт можно купить!



Одна радость: на военную мобильность в бюджете ЕС для Литвы заложили 1,5 млрд евро, которые пойдут на то, чтобы приспособить наши дороги и мосты под логистику военной техники.



Найдутся деньги и для продолжения работы в рамках программы Восточного партнёрства.



Такой вот рентген денежного вопроса в Брюсселе получается. И что из этого свидетельствует о том, что в ближайшие семь лет Литва сделает серьёзный шаг вперёд – к обществу благополучия, а не раздачи пособий и компенсаций?



На чём страна наша зарабатывать собирается, чтобы мы наконец-то по уровню жизни приблизились к жителям наиболее развитых стран Западной Европы?



Почему-то кажется, что именно этот вопрос должен быть главным, когда мы получим на руки уже утверждённый бюджет ЕС. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1228 — статья прочитана 183 раза Комментарии