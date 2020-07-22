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В Луцке задержали террориста и освободили заложников

На месте захвата заложников в автобусе в Луцке


В украинском Луцке вечером во вторник, 21 июля, полиции удалось задержать террориста Максима Кривоша, около 11 часов удерживавшего в заложниках пассажиров рейсового автобуса, передает DW. Полиции удалось взять его живым. В интернете было опубликовано фото его задержания.
Как сообщает агентство УНИАН, около 20.45 по местному времени спецназ начал штурм автобуса. К месту события подъехал БТР, был слышен взрыв.

Все заложники, находившиеся в автобусе, были освобождены. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.



Зеленский выполнил требование террориста

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой он произносит фразу: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".
dw.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Луцк, полиция, заложники, Зеленский
География: Украина
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добавлена вчера, 21 июля, 22:29

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