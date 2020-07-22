В Луцке задержали террориста и освободили заложников 🔊 Воспроизвести На месте захвата заложников в автобусе в Луцке



В украинском Луцке вечером во вторник, 21 июля, полиции удалось задержать террориста Максима Кривоша, около 11 часов удерживавшего в заложниках пассажиров рейсового автобуса, передает В украинском Луцке вечером во вторник, 21 июля, полиции удалось задержать террориста Максима Кривоша, около 11 часов удерживавшего в заложниках пассажиров рейсового автобуса, передает DW . Полиции удалось взять его живым. В интернете было опубликовано фото его задержания.



Все заложники, находившиеся в автобусе, были освобождены. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.



Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020



Зеленский выполнил требование террориста



Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой он произносит фразу: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Как сообщает агентство УНИАН, около 20.45 по местному времени спецназ начал штурм автобуса. К месту события подъехал БТР, был слышен взрыв.Все заложники, находившиеся в автобусе, были освобождены. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой он произносит фразу: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". dw.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: Луцк, полиция, заложники, Зеленский География: Украина — статья прочитана 207 раз Комментарии