Президент Литвы Гитанас Науседа - о результатах саммита ЕС 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что решение руководителей Евросоюза по утверждению фонда восстановления экономики и нового бюджета сообщества доказало способность принимать решения перед лицом кризиса, а приоритетом Литвы в использовании европейской помощи будут проекты "зеленой" экономики и цифровизации.



Об этом глава государства заявил после возвращения в Вильнюс с саммита ЕС с продолжавшимися более четырех дней переговорами.



"Мы рады за весь ЕС. Были вопросы, сомнения, сможет ли ЕС перед лицом такого серьезного кризиса быстро и эффективно принимать решения. Возможно, в какой-то момент возникали опасения о том, что не удастся принять эти решения, однако сила, единство Европы и на сей раз победили", – сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсском аэропорту. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что решение руководителей Евросоюза по утверждению фонда восстановления экономики и нового бюджета сообщества доказало способность принимать решения перед лицом кризиса, а приоритетом Литвы в использовании европейской помощи будут проекты "зеленой" экономики и цифровизации.Об этом глава государства заявил после возвращения в Вильнюс с саммита ЕС с продолжавшимися более четырех дней переговорами."Мы рады за весь ЕС. Были вопросы, сомнения, сможет ли ЕС перед лицом такого серьезного кризиса быстро и эффективно принимать решения. Возможно, в какой-то момент возникали опасения о том, что не удастся принять эти решения, однако сила, единство Европы и на сей раз победили", – сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсском аэропорту. По его словам, решение удалось принять, поскольку государства в последние часы продемонстрировали гибкость.



"Возможно, все продемонстрировали требующуюся гибкость в последние часы перед решающим моментом, отказались, вероятно, от некоторых личных целей, слишком ориентированных на отдельные государства, и поняли, что само по себе решение является важной вещью, а все прочие вещи можно согласовать", – сказал глава государства.



Г. Науседа утверждает, что после утверждения нового многолетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления экономики у Литвы будут прекрасные возможности для финансирования "зеленой" экономики и проектов цифровизации, которые президент считает приоритетом ближайших семи лет.



"У Литвы будут прекрасные возможности финансирования "зеленой" экономики, проектов цифровизации, которые в ближайшие семь лет будут приоритетами нашей деятельности", – добавил президент.



По его словам, при использовании средств будет очень важно предотвратить путь для злоупотреблений и обеспечить необходимый контроль, и эта работа вскоре начнется.



"Вскоре начнется работа, поскольку эти средства действительно следует использовать согласно четким приоритетам, и, самое важное, использовать их с соблюдением необходимого контроля, чтобы не было злоупотреблений",– акцентировал Г. Науседа.



Принятое в Брюсселе решение о выделении помощи пострадавшим от коронавируса странам из общего кредита в размере 750 млрд евро - это исторический шаг в направлении углубленной фискальной интеграции ЕС.



Европейские лидеры также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере более одного триллиона евро.



В конце переговорного марафона странам Балтии в бюджете ЕС удалось добиться увеличения прямых выплат фермерам. Выплаты для литовских земледельцев будут увеличены с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году.



Г. Науседа отметил, что большую помощь сельскому хозяйству помогла обеспечить более тесная координация позиций с Латвией и Эстонией.



"Мы воспользовались определенным положением, сложившимся на переговорах, и лидеры всех Балтийских государств, премьеры Эстонии и Латвии, решили, что нужно вместе решительно поднимать этот вопрос, и есть возможность изменить ход переговоров в направлении, полезном для наших земледельцев", – сказал он.



"Так и произошло, и уже на следующей день мы получили хорошее предложение, которое для наших земледельцев означает, что за семь лет на прямые выплаты будет выделено около 400 млн евро", – добавил глава государства.



Кроме того, было утверждено положение о том, что минимальная выплата в 2027 году составит 215 евро за гектар.



Общая сумма европейской помощи Литве в новой финансовой перспективе составит 14,5 млрд евро - на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах. Кроме того, из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов.



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Литва строго выступает за то, чтобы при распределении средств Евросоюза соблюдались принципы верховенства права, заявил во вторник глава государства Гитанас Науседа, вернувшийся с саммита Евросоюза.



"Мы среди тех, кто выступает, строго выступает за принцип верховенства права, который обязан строго действовать для всех", – сказал президент во вторник журналистам в Вильнюсском аэропорту.



В результате более чем четырехдневных переговоров в Брюсселе было достигнуто соглашение о Фонде восстановления экономики в размере 750 млрд евро. Руководители ЕС также утвердили более чем триллионный бюджет ЕС на 2021–2027 годы.



Во время переговоров споры вызвало стремление западных европейцев к тому, что распределение средств было связано с тем, как страна соблюдет принципы правового государства. Этому больше всего сопротивлялись конфликтующие с Брюсселем по этому вопросу правительства Венгрии и Польши.



В окончательных выводах Совет руководителей ЕС "акцентировал важность уважения принципа правового государства", и договорился установить условия, при которых бюджет был бы запасной бюджет и новый фонд стимуляции экономики.



"В этом контексте при случае нарушений Комиссия предложит меры, которые принял бы Совет квалифицированным большинством. Совет руководителей Европы в срочном порядке рассмотрит этот вопрос", – говорится выводах, которые так долго согласовывались.



Г. Науседа утверждает, что принцип правового государства необходимо контролировать, чтобы страны-члены прозрачно использовали европейские средства.



"Принцип верховенства закона, прозрачное использование средств является одним из крупнейших приоритетов Европы", – сказал он, акцентировав, что "позиция Литвы была принципиальной".



"Хотя сегодня мы поднимали этот вопрос в контексте Польши, Венгрии, такая вещь, может возникнуть в любом государстве ЕС", – добавил он.



По словам главы государства, для обеспечения прозрачного использования средств требуется "определенная зависимость и определенная отчетность".



"Это средства налогоплательщиков, которые вносят жители всех государств ЕС", – подчеркнул Г. Науседа. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, президент, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации, итоги, Науседа — статья прочитана 150 раз Комментарии