Клайпеда отпраздновала традиционный армянский праздник «ВАРДАВАР»

Праздник начинается с самого раннего утра, все поливают друг друга водой, невзирая при этом на возраст, пол и общественное положение. Обижаться или проявлять недовольство на обливающих водой нельзя. Считается, что в этот день вода обладает целебной силой.18-го июля этого года клайпедская армянская община отметила праздник «Вардавар» в усадьбе "Virginijа" (д. Вилкичяй Шилутского района).В празднике участвовали Полномочный и Чрезвычайный посол Армении в Эстонии, Латвии и Литве Тигран Мкртчян, консул Мисак Балаян, епископ армянской православной церкви Вардан Навасардян, а также представители армянских общин из разных городов Литвы и других стран - Эстонии, Латвии, Германии, Бельгии.Наш праздник украшали талантливые армянские музыканты из Франции. Космический звук дудука звучал в течение трёх дней на литовском взморье.Угоститься национальными блюдами, приготовленными под руководством Гарника Казаряна, - армянским шашлыком, запечёнными баклажанами, хашламой, зеленью и, конечно, армянскими сладостями и фруктами, могли все присутствующие.На мероприятии гуляли около 250 человек. Праздник длился два дня. В первый день все присутствующие обливались водой и наслаждались выступлениями и концертной программой. В жаркий летний день обливание водой доставляло всем огромное удовольствие. Было много смеха, радости. Особенно рады были дети, которые вдоволь наплескались водой.На следующий день было организовано путешествие на корабле до Юодкранте, а также экскурсия на Гору Ведьм. На вершине горы природную тишину прервали магические звуки армянских народных инструментов, чарующие звуки волшебного дудука прогнали злых духов всех ведьм.Поздно вечером корабль доставил всех нас обратно в Клайпеду. Этот праздник надолго запомнится всем его участникам.Армянская община «Ван» надеется, что в следующем году у нас появится ещё больше друзей. До новых встреч в 2021 году на этом весёлом армянском празднике «Вардавар».