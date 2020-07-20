«Švyturys» предлагает своё видение Клайпеды 🔊 Воспроизвести







Лидер литовской индустрии напитков страны «Švyturys-Utenos alus» представил портовому городу новый проект развития территории клайпедской пивоварни «Švyturys».



Компания предлагает оживить и обновить пространство Старого города, которое будет приспособлено для современного горожанина, спешащего и ценящего комфорт.



В представленных проектных предложениях новый комплекс зданий соединил бы Старый город и жилые районы, вдыхая больше жизни забытому кварталу Старого города - территории, образуемой улицами Кулу варту, Бангу и Тилжес.



Открытые промышленные помещения для общественного пользования



По словам Дайнюса Смайлиса, директора по корпоративным связям и коммуникациям компании «Švyturys-Utenos alus», проект предусматривает капитальный ремонт зданий производственно-промышленного предназначения. Хотя их основные функции – складские, и занимают склады более половины существующей площади застройки, в проекте предусмотрено и другое использование помещений - жилое, административное и коммерческое, а для занятий спортом и обеспечение мест для общественного питания. Компания предлагает оживить и обновить пространство Старого города, которое будет приспособлено для современного горожанина, спешащего и ценящего комфорт.В представленных проектных предложениях новый комплекс зданий соединил бы Старый город и жилые районы, вдыхая больше жизни забытому кварталу Старого города - территории, образуемой улицами Кулу варту, Бангу и Тилжес.По словам Дайнюса Смайлиса, директора по корпоративным связям и коммуникациям компании «Švyturys-Utenos alus», проект предусматривает капитальный ремонт зданий производственно-промышленного предназначения. Хотя их основные функции – складские, и занимают склады более половины существующей площади застройки, в проекте предусмотрено и другое использование помещений - жилое, административное и коммерческое, а для занятий спортом и обеспечение мест для общественного питания.



Новая запланированная структура здания должна обеспечить независимую и качественную деятельность каждого здания. Различные части комплекса будут соединены главной пешеходной аллеей, что станет связью между окружающими общественными местами.











Архитектурная идея



Основная архитектурная идея заключается в том, что существующий комплекс зданий сохранит свою исторически сложившуюся целостность. Архитектор Вайдас Тамошюнас утверждает, что этот проект не только оправдает ожидания жителей Клайпеды, но и будет способствовать городскому и архитектурному развитию города.



«Проект направлен на то, чтобы открыть и привести в порядок территорию бывшего завода с учетом чувствительной среды Старого города - это общее и многое объемлющее видение. Новая пешеходная аллея, которая пересекает территорию бывшего завода, формирует новую связь между Старым городом и жилыми районами. Чтобы органически интегрировать комплекс в окружающую среду, существующие объемы зданий будут дополнены новыми архитектурными элементами и открываемыми для обозрения существующими конструкциями зданий, которые послужат намеком на прежнее назначение комплекса», - говорит В. Тамошюнас.



Архитектор подчёркивает, что открытие бывшей промышленной территории может идеально дополнить реализуемый ныне план развития Клайпеды. Эта тенденция также наблюдается и во многих европейских городах, где фабрики перемещаются за пределы города, а их прежние территории адаптируются к потребностям общества, обеспечивая таким образом устойчивое развитие городов.



Фото предоставлено пресс-службой «Švyturys-Utenos alus» «На этой территории Старого города сохранилась одна из самых ценных реликвий - жилой дом работников пивоваренного завода, а другие здания были реконструированы, когда здесь делали новую пивоварню нашего предприятия ещё в ХХ веке. Цель этого проекта - привести в порядок здания, не увеличивая их размеров, при этом дополняя здания, имеющие историческую ценность, и вдохнуть больше жизни в этот квартал. Мы хотим открыть промышленные пространства для общественного использования - создать новые рабочие места, зоны отдыха и привлечь горожан на территорию, которая долгое время была для них недоступна и невидима. Тем самым мы стремимся к тому, чтобы новые решения были стилистически целостными, чтобы они способствовали созданию урбанистического и архитектурного развития города, сохраняя при этом уникальный архитектурный стиль Клайпеды», - комментирует Д. Смайлис.Новая запланированная структура здания должна обеспечить независимую и качественную деятельность каждого здания. Различные части комплекса будут соединены главной пешеходной аллеей, что станет связью между окружающими общественными местами.Основная архитектурная идея заключается в том, что существующий комплекс зданий сохранит свою исторически сложившуюся целостность. Архитектор Вайдас Тамошюнас утверждает, что этот проект не только оправдает ожидания жителей Клайпеды, но и будет способствовать городскому и архитектурному развитию города.«Проект направлен на то, чтобы открыть и привести в порядок территорию бывшего завода с учетом чувствительной среды Старого города - это общее и многое объемлющее видение. Новая пешеходная аллея, которая пересекает территорию бывшего завода, формирует новую связь между Старым городом и жилыми районами. Чтобы органически интегрировать комплекс в окружающую среду, существующие объемы зданий будут дополнены новыми архитектурными элементами и открываемыми для обозрения существующими конструкциями зданий, которые послужат намеком на прежнее назначение комплекса», - говорит В. Тамошюнас.Архитектор подчёркивает, что открытие бывшей промышленной территории может идеально дополнить реализуемый ныне план развития Клайпеды. Эта тенденция также наблюдается и во многих европейских городах, где фабрики перемещаются за пределы города, а их прежние территории адаптируются к потребностям общества, обеспечивая таким образом устойчивое развитие городов. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, пиво, «Švyturys-Utenos alus», пивоварня География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 161 раз Комментарии