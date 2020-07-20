Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Контролируемая государством группа Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) планирует в этом году, невзирая на эпидемию коронавируса, работать прибыльно, хотя и не ожидает, что добьется рекордных результатов прошлого года.



"В прошлом году у нас была рекордная прибыль. (...) Надеемся, что в этом году деятельность группы останется прибыльной. Такая амбиция есть, однако окончательный результат будет зависеть от тенденций, ведь есть определенное беспокойство на рынках, все говорят о новой волне. (...) Будет видно, каким будет вторая половина (года), – первая вроде бы демонтирует позитивные признаки того, что можем быть прибыльными", – сказал в интервью радиостанции LRT гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. Контролируемая государством группа Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) планирует в этом году, невзирая на эпидемию коронавируса, работать прибыльно, хотя и не ожидает, что добьется рекордных результатов прошлого года."В прошлом году у нас была рекордная прибыль. (...) Надеемся, что в этом году деятельность группы останется прибыльной. Такая амбиция есть, однако окончательный результат будет зависеть от тенденций, ведь есть определенное беспокойство на рынках, все говорят о новой волне. (...) Будет видно, каким будет вторая половина (года), – первая вроде бы демонтирует позитивные признаки того, что можем быть прибыльными", – сказал в интервью радиостанции LRT гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. По его словам, пока фиксируются более низкие потоки грузов, однако перевозки группы в последних нескольких месяцев равны месячным показателя прошлого года. Одновременно группа находит и возможности новых услуг.



"Мы открываем новые маршруты, такие, как Германия-Литва, именно грузовые, для перевозки контейнеров по железной дороге. В мае мы провели тестовые перевозки с польскими партнерами, а уже с июля будут регулярные маршруты", – сказал М. Бартушка.



BNS напоминает, что по данным до аудита, чистая прибыль Lietuvos gelezinkeliai в 2019 году, составила 57,2 млн евро – на 4,4% больше, чем в 2018 году. Доходы группы в прошлом году выросли почти на 2% до 505,6 млн евро.



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Начинается подготовка к территориальному планированию новых депо проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, сообщили Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги). Новые депо планируется оборудовать к 2026 году.



Литовская компания Atamis почти за 314 тыс. евро подберет оптимальные решения для создания депо и необходимые для этого территории. Дочернее предприятие Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura (LTG Infra), Министерство коммуникаций и транспорта и Atamis подписали соответствующий договор.



Глава Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис сообщил, что с началом деятельности Rail Balticai инфраструктура в Литве значительно расширится, повысится и интенсивность движения поездов.



"Поэтому для надзора потребуется больше внимания и мощностей. Очевидно, что имеющихся депо не будет достаточно, поэтому мы должны подготовиться и оборудовать новые", – отметил К. Санковскис в пресс-релизе.



На первом этапе будут подготовлены альтернативы оборудования не менее четырех депо и связанных с ними объектов (железной дороги, зданий, строений и оборудования).



Проект будет финансироваться на средства ЕС, госбюджета и Lietuvos gelezinkeliai.



Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллин. Завершить строительство планируется до 2026 года.



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Контролируемая эстонским концерном BLRT Grupp клайпедская судоремонтная компания Vakaru laivu gamykla (VLG) в прошлом году заработала 9,667 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 35,7% больше, чем в 2018 году (7,123 млн евро).



Консолидированная выручка компании выросла на 8,6% до 103,4 млн евро (95,3 млн евро), говорится в отчете VLG, предоставленном Реестровому центру. В этом году группа планирует добиться оборота в 121,7 млн. евро.



Доходы группы от судостроительных работ в прошлом году выросли на 23,7% до 45,6 млн евро, доходы по ремонту судов – на 7,8% почти до 31 млн евро, доходы от производства металлоконструкций и обработки металла сократились 47 % до 5,9 млн евро, доходы от услуг погрузки – выросли на 11% до 7,3 млн евро, доходы от прочих услуг продажи выросли на 14,6% до 13,7 млн евро.



Доходы головной компании группы выросли на 8% до 12,85 млн евро, а чистая прибыль сократилась на 56,6% до 4,489 млн евро. В прошлом году компания выплатила почти 8 млн евро дивидендов.



Группа VLG объединяет 14 предприятий, самые крупные из которых - Vakaru Baltijos laivu statykla, Vakaru laivu remontas и Vakaru konstrukcijos.



96,89% акций VLG принадлежит эстонской группе BLRT Grupp.



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Энергетическая группа E energija в Тельшяйском районе Литвы приступает к строительству парка ветрогенераторов мощностью 70 мегаватт. Развивать парк из 13 установок будет компания L-Vejas группы.



Литовская компания Baltic Engineers сообщила, что она будет заниматься строительством вместе с шотландским предприятием The Natural Power Consultants Limited. Для шотландскогго предприятия это будет первый проект по управлению строительством в странах Балтии.



"Мы построили уже четыре парков ветроэлектростанций, но этот отличается и своей прогрессивностью, и размером. Например, общая высота одной установки (с лопастями – BNS) будет составлять около 220 метров. Такой размер - это и технологический, и логистический вызов", - говорит гендиректор Baltic Engineers Дарюс Квядарас.



В парке будут оборудованы установки нового поколения мощностью 5 мегаватт, их производит General Electric (GE). Эт одна из самых прогрессивных и мощных материковых ветряных установок на рынке. Представители E energija в марте говорили деловому изданию Verslo zinios, что компания GE изъявила желание принять участие в проекте и как акционер (около 20% акций), однако в Реестровом центре она не зарегистрирована как акционер.



По данным Реестрового центра, единственным акционером L-Vejas является компания Green Charge, а она находится в управлении контролируемого предпринимателем Виргиниюсом Стрёгой предприятия E energija и контролируемого двумя физическими лицами предприятия New Energy Group. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии