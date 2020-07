Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США 🔊 Воспроизвести



Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тёрнер, передаёт



Однако отмечается, что речь идёт не о предстоящих выборах главы государства, а о долгосрочной перспективе.



— Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдёт не очень скоро, но это случится, — подчеркнула эксперт.



Ранее появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке, согласно которому пара должна выступать на различных форумах и конференциях. За одно выступление супруги могут получить около миллиона долларов.



Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: президент, США, выборы, кандидаты, Меган Маркл