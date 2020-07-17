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МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу



В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Я думаю, что это будет просто приговор этому документу», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможной передислокации. Его слова приводит RT со ссылкой на Интерфакс.

Как подчеркнул дипломат, Россия за этим очень внимательно следит.

«И если произойдёт то, о чём вы говорите, то есть передислокация тактического ядерного оружия, — тогда это может стать «контрольным выстрелом», — добавил Грушко.
Он отметил, что в настоящее время, кроме намёков на такие сценарии, «никто не заявлял о каких-то конкретных договорённостях на этот счёт».

«Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в основополагающем акте Россия — НАТО зафиксировано жёсткое обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

Ранее Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».

В конце июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу.

Как отмечали в Кремле, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нато, Европа, ракеты, МИД РФ, реакция, базы, размещение
География: Польша
статья прочитана 101 раз
добавлена сегодня, 17 июля, 18:00

Комментарии

As
17 июля, 18:27
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