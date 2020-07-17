МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу

В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«Я думаю, что это будет просто приговор этому документу», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о возможной передислокации. Его слова приводит RT со ссылкой на Интерфакс.
Как подчеркнул дипломат, Россия за этим очень внимательно следит.
«И если произойдёт то, о чём вы говорите, то есть передислокация тактического ядерного оружия, — тогда это может стать «контрольным выстрелом», — добавил Грушко.
Он отметил, что в настоящее время, кроме намёков на такие сценарии, «никто не заявлял о каких-то конкретных договорённостях на этот счёт».
«Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», — заявил дипломат.
Он напомнил, что в основополагающем акте Россия — НАТО зафиксировано жёсткое обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.
Ранее Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
В конце июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу.
Как отмечали в Кремле, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.
«Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», — заявил дипломат.
Он напомнил, что в основополагающем акте Россия — НАТО зафиксировано жёсткое обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.
Ранее Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
В конце июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу.
Как отмечали в Кремле, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.
youtube.com/watch?v=A1EPcy1Eshg