Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии – МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



Кампания по выборам президента показывает, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов дедмократии, а продолжающиеся политически мотивированные репрессии "возымеют последствия для дальнейших отношений Евросоюза (ЕС) и Беларуси", заявил МИД Литвы.



"Последние события во время предвыборной кампании: селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданского общества, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых СМИ, блогеров, задержание сотен лиц, - вызывают большую обеспокоенность", - говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД.



Согласно заявлению, "нынешние события показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии", а "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, вероятный рост новых политзааключенных возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси" . Кампания по выборам президента показывает, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов дедмократии, а продолжающиеся политически мотивированные репрессии "возымеют последствия для дальнейших отношений Евросоюза (ЕС) и Беларуси", заявил МИД Литвы."Последние события во время предвыборной кампании: селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданского общества, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых СМИ, блогеров, задержание сотен лиц, - вызывают большую обеспокоенность", - говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД.Согласно заявлению, "нынешние события показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии", а "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, вероятный рост новых политзааключенных возымеют последствия для дальнейших отношений ЕС и Беларуси" . В заявлении МИД содержится призыв к руководству Беларуси "обеспечить конкурентные условия для проведения выборов, безопасные, свободные и честные выборы, освободить всех задержанных и обеспечить основные права и свободы человека" .



"Белорусское руководство многократно публично заявляло о готовности провести в жизнь все рекомендации международных институций, также подтверждало свое согласие на международный пересмотр проведения в жизнь Национального плана действий относительно рекомендаций ЕС по стресс-тестам, однако до сих пор реального прогресса в этой области нет", - отмечает министерство.



Также отмечается, что, являясь ближайшим соседом Беларуси, Литва с беспокойством следит за ситуацией с пандемией COVID-19 в Беларуси и предоставила стране соответствующую гуманитарную помощь.



Аргументируя нарушениями правил, Центральная избирательняа комиссия Беларуси на этой неделе отказалась регистрировать двух важных кандидатов от оппозиции - бывшего главу банка "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико и бывшего главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.



Во вторник вечером в Минске состоялись несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных претендентов, во время которых было задержано более 250 человек.



Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, демократия, кандидаты, аресты География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии