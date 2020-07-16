Экономика Литвы: цифры и факты

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Крупнейшая в Литве свиноводческая компания датского капитала Idavang не рассчитывает на развитие в Литве. Хотя пандемия коронавируса заставила много говорить об укреплении местного производства и обеспечения сырьем, удовлетворять потребности рынка компании не позволяют правовые условия, пишет деловая газета Verslo zinios.



"Мы могли бы вырастить необходимое количество сырья, но произвести планирование территорий, оценку воздействия на окружающую среду практически невозможно, и я не считаю, что кто-то сейчас за это возьмется", - сказал газете гендиректор Idavang Саулюс Леонавичюс.



По его словам, бюрократические процедуры, необходимые для начала строительства новой фермы, просто чересчур сложны, чтобы компания стала этим заниматься. Крупнейшая в Литве свиноводческая компания датского капитала Idavang не рассчитывает на развитие в Литве. Хотя пандемия коронавируса заставила много говорить об укреплении местного производства и обеспечения сырьем, удовлетворять потребности рынка компании не позволяют правовые условия, пишет деловая газета Verslo zinios."Мы могли бы вырастить необходимое количество сырья, но произвести планирование территорий, оценку воздействия на окружающую среду практически невозможно, и я не считаю, что кто-то сейчас за это возьмется", - сказал газете гендиректор Idavang Саулюс Леонавичюс.По его словам, бюрократические процедуры, необходимые для начала строительства новой фермы, просто чересчур сложны, чтобы компания стала этим заниматься. BNS напоминает, что у Idavang в Литве 13 свиноводческих комплексом в Паневежском, Игналинском, Кельмеском, Пасвальском, Пакруойском, Акмянском, Радвилишкском, Йонишкском, Калварийском и Шакяйском районах.



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Спад продаж новых автомобилей в Литве в январе-июне был одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).



В Литве за шесть месяцев продан 16821 новый автомобиль - на 28% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Еще менее заметный спад продаж в этом году фиксировался в Финляндии (21,4%), Швеции (25,1%), Венгрии и на Кипре (по 25,3%), в Дании (27,7%).



В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 30,7% до 6569, в Эстонии - на 34,5% до 9133.



Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-июне сократились на 38,1% до 4,282 млн. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии