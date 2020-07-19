До новой встречи! 🔊 Воспроизвести В прошлом номере «Обзор» объявил имена победителей конкурса «Наши руки не для скуки», в рамках которого газета с помощью наших читателей почти год рассказывала о народных мастерах, о тех, кто, перешагнув пятидесятилетний рубеж, по-прежнему полон творческой энергии.



Однако выяснилось, что в опубликованном тексте по чисто технической причине выпали имена ещё двух лауреатов конкурса - рассказ клайпедчанки Натальи Рамайской о «Волшебной фее, превратившей взмахом руки школу «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) в сказку», - Жанне Беспаловой (№ 1214). Эта оплошность была оперативно исправлена в тексте, размещённом на сайте нашей газеты, а теперь исправляем её и в бумажном варианте.



«Обзор», во-первых, приносит свои извинения Жанне и Наталье, а во-вторых, обращается к ним и ко всем победителям и лауреатам с просьбой сообщить в редакцию свой почтовый адрес, чтобы мы могли выслать призы и дипломы.



Данные в газету можно выслать по адресу info@obzor.lt или сообщить по телефону (8 5) 275 31 53.



Если у кого-то из победителей есть возможность забрать награду непосредственно в редакции, то мы с удовольствием пойдём ему (ей) навстречу. Да оно так и как-то надёжнее…



И напоминаем, что в августе мы начинаем второй аналогичный конкурс, в ходе которого «Обзор» назовёт новые имена народных умельцев. Однако выяснилось, что в опубликованном тексте по чисто технической причине выпали имена ещё двух лауреатов конкурса - рассказ клайпедчанки Натальи Рамайской о «Волшебной фее, превратившей взмахом руки школу «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) в сказку», - Жанне Беспаловой (№ 1214). Эта оплошность была оперативно исправлена в тексте, размещённом на сайте нашей газеты, а теперь исправляем её и в бумажном варианте.«Обзор», во-первых, приносит свои извинения Жанне и Наталье, а во-вторых, обращается к ним и ко всем победителям и лауреатам с просьбой сообщить в редакцию свой почтовый адрес, чтобы мы могли выслать призы и дипломы.Данные в газету можно выслать по адресу info@obzor.lt или сообщить по телефону (8 5) 275 31 53.Если у кого-то из победителей есть возможность забрать награду непосредственно в редакции, то мы с удовольствием пойдём ему (ей) навстречу. Да оно так и как-то надёжнее…И напоминаем, что в августе мы начинаем второй аналогичный конкурс, в ходе которого «Обзор» назовёт новые имена народных умельцев. "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, Светлана Васичкина, «Наши руки не для скуки», умелые руки, «Сова», Ангелина Лактионова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 94 раза Комментарии