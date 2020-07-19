Тут пришла тётя Вера... И объяснила про баланс 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник посетил Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС), которая в последнее время привлекла к себе повышенное внимание в связи с очередными «антиостровецкими» заявлениями литовских политиков, потребовавших, чтобы КГЭС ни в коем случае не была использована как часть общей с Белорусской АЭС (БелАЭС) инфраструктуры.



Местные и сопровождавшие президента специалисты, естественно, ещё раз уверили всех, что даже технически это уже невозможно, поскольку «демонтирована автоматика, которая обычно действовала, если аварийно отключались объекты такого размера, как БелАЭС».



Всё как всегда, поэтому ещё до поездки президента в Круонис можно было сказать, к каким умным выводам там придут. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник посетил Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС), которая в последнее время привлекла к себе повышенное внимание в связи с очередными «антиостровецкими» заявлениями литовских политиков, потребовавших, чтобы КГЭС ни в коем случае не была использована как часть общей с Белорусской АЭС (БелАЭС) инфраструктуры.Местные и сопровождавшие президента специалисты, естественно, ещё раз уверили всех, что даже технически это уже невозможно, поскольку «демонтирована автоматика, которая обычно действовала, если аварийно отключались объекты такого размера, как БелАЭС».Всё как всегда, поэтому ещё до поездки президента в Круонис можно было сказать, к каким умным выводам там придут. Каково же было моё удивление, когда о поездке Г.Науседы в Круонис вспомнила тётя Вера.



- А тебе не кажется, что наши политики вкупе с «государственными» энергетиками, всегда и во всём согласными с политиками, назначившими их на эти посты, в данной ситуации очень похожи на человека, который отрубил себе кисти рук? Отрубил только для того, чтобы потом сходить к производителю перчаток и показать ему, что не нуждается теперь в его услугах, – спросила меня народный политолог.



- Нет, такая мысль мне в голову не приходила, - честно признался я.



- А я вот вчера встретила своего старого знакомого, кстати, бывшего энергетика, который просветил меня насчёт станции в Круонисе. Так что я теперь могу и тебя подтянуть по этому вопросу. Вот ты знаешь, как работает такая станция? – спросила, как на экзамене, соседка.



- Ну, в общих чертах, да. Поскольку себестоимость электроэнергии в разное время суток разная: в час пик – дороже, а в ночное время – дешевле, то КГЭС ночью, используя более дешёвое электричество, закачивает воду в верхний резервуар, а в часы пик сбрасывает её вниз, на турбины, и получает ток для его продажи уже по более высоким ценам, - не преминул я похвастаться своими познаниями.



- А на прошлой неделе мы узнали, что Вильнюс указывал Минску на то, что для нормальной работы БелАЭС Круонисская ГАЭС чуть ли не жизненно необходима, но при этом никто в Литве не осмелился сказать, что и для более рентабельной работы Круониса были бы очень кстати и возможности БелАЭС, - подчеркнула тётя Вера. – КГЭС, как мне сказал мой знакомый, обеспечивает среднесуточный баланс при производстве электроэнергии и резерв на случай аварии в энергосистеме страны.



- Интересно получается: мы, обрубая все связи с «нехорошей» белорусской электроэнергией, в экономическом плане ничего не получаем, а та же Латвия, только намекая на дружбу с Минском, может получить или дешёвое электричество, или какую-то серьёзную компенсацию от Брюсселя. Выходит, за наш счёт?



- Ты лучше обрати внимание на то, как часто слова «Круонис» и «рентабельность» упоминаются вместе… Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 34 раза Комментарии