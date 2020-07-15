Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В первом полугодии этого года в воздушном пространстве Литвы было обслужено 65 тыс. рейсов – на 48,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (126,3 тыс.), сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.



По данным компании, хотя начало 2020 года обещало быть полным новых авиационных направлений и растущих пассажирских потоков, рост был парализован эпидемией коронавируса.



Все же, временный директор компании Марюс Белюнас, анализируя тенденции восстановления рейсового потока, отмечает, что ситуация остается достаточно позитивной. Он надеется, что прогнозы не откорректирует вторая волна эпидемии.



"Оптимистичные ожидания на первое июля заключались в сокращении рейсового потока в 62%, а пессимистичные оценки предусматривали, что потоки сократятся на 85%. Однако сегодня это сокращение рейсов составило 65%. Это дает предпосылки для надежды на то, что в конце года количество рейсов сократится лишь на 20-30%", – сказал М. Белюнас. В первом полугодии этого года в воздушном пространстве Литвы было обслужено 65 тыс. рейсов – на 48,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (126,3 тыс.), сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.По данным компании, хотя начало 2020 года обещало быть полным новых авиационных направлений и растущих пассажирских потоков, рост был парализован эпидемией коронавируса.Все же, временный директор компании Марюс Белюнас, анализируя тенденции восстановления рейсового потока, отмечает, что ситуация остается достаточно позитивной. Он надеется, что прогнозы не откорректирует вторая волна эпидемии."Оптимистичные ожидания на первое июля заключались в сокращении рейсового потока в 62%, а пессимистичные оценки предусматривали, что потоки сократятся на 85%. Однако сегодня это сокращение рейсов составило 65%. Это дает предпосылки для надежды на то, что в конце года количество рейсов сократится лишь на 20-30%", – сказал М. Белюнас. В этом полугодии тройку лидеров на рынке рейсов составляют Ryanair (2,6 тыс. рейсов),Airbaltic (1,6 тыс. рейсов), Wizzair (1,3 тыс. рейсов).



Самыми популярными направлениями из Вильнюса были: Рига, Варшава и Минск.



Самыми популярными транзитными направлениями были Калининград-Санкт-Петербург и Франкфурт-Сеул.



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В первом полугодии этого года группа одного из крупнейших в Литве банков - коммерческого банка SEB bankas получила 41,6 млн евро чистой прибыли до аудита – на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года (58,6 млн евро). Чистая прибыль одного лишь банка SEB снизилась на 28,8 % до 42,8 млн евро (60,1 млн евро).



Выручка группы в первом полугодии составила 102,4 млн евро – на 5,5% меньше, чем в январе-июне 2019 года (108,4 млн евро), сообщил банк.



"По причине пандемии и ее влияния на экономику, бизнес и население приостановили долгосрочные планы инвестиций и начали больше экономить. Это повлияло и на результаты банка SEB", – отметил председатель правления SEB bankas Раймондас Квядарас.



В конце июня активы группы SEB bankas составляли 9,5 млрд евро – это на 18,8% больше, чем в конце июня 2019 года (8 млрд евро). Портфель кредитов и лизинга группы в чистой стоимости сократился почти на 4,8% до 6 млрд евро (6,3 млрд евро).



За сопоставимый период портфель вкладов в банке вырос на 23% до 8 млрд евро (6,5 млрд евро). Собственный капитал банковской группы вырос на 13,8% до 825 млн евро (725 млн евро).



В группу банка SEB bankas в Литве входят банк SEB bankas, SEB investiciju valdymas. В Литве действуют и другие компании группы SEB – SEB gyvybes draudimas, Litectus, центр услуг группы SEB находится в Вильнюсе.



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В связи с тем, что Литва готовится выкупить плавучее газохранилище Independence терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) или приобрести другое похожее судно, государственная компания Klaipedos nafta (KN) объявила еще одну рыночную консультацию для отбора внешних экспертов.



"Открытая консультация коммерческого советника - уже третья и на данном этапе последняя рыночная консультация, связанная с проведением в жизнь решения о долгосрочных поставок СПГ", - прокомментировала компания BNS.



Ранее компания объявляла консультации по поводу правовых услуг и консультации технических советников.



"Помимо услуг экспертов права KN до конца этого года также планирует приобрести услуги и других внешних экспертов, которые помогут готовить процесс приобретения судна-хранилища СПГ с оборудованием для регазификации, а также технические спецификации судна-хранилища СПГ с оборудованием для регазификации", - утверждает Klaipedos nafta.



Оператор терминалов нефтепродуктов и СПГ Klaipedos nafta до конца 2024 года по закону должен приобрести судно-хранилище СПГ с оборудованием для регазификации, выбрав самое выгодное в экономическом отношении предложение.



Компания с 2014 года арендует плавучее газохранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор истекает в 2024 году.



Северный инвестиционный банк предоставил предприятию кредит на сумму до 160 млн евро для приобретения судна-газохранилища и еще на сумму 134,1 млн евро - для платы за аренду судна (эта сумма распределена на срок до 2044 года). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии