На Украине неизвестный отобрал телефон у замначальника полиции Николаевщины 🔊 Воспроизвести



В Коблево в воскресенье, 12 июля, неизвестный украл мобильный телефон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева.



Об этом



Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений, несмотря на постановление Кабмина от 8 июля, продолжает работать после 23:00. Он подошел и начал объяснять посетителям о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео.



Когда он начал снимать, то сзади к нему подбежал неизвестный, который вырвал из рук замначальника ГУНП телефон Huawei. Грабитель побежал с добычей в сторону пляжа, поймать его не удалось.



На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции. В Коблево в воскресенье, 12 июля, неизвестный украл мобильный телефон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева.Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений, несмотря на постановление Кабмина от 8 июля, продолжает работать после 23:00. Он подошел и начал объяснять посетителям о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео.Когда он начал снимать, то сзади к нему подбежал неизвестный, который вырвал из рук замначальника ГУНП телефон Huawei. Грабитель побежал с добычей в сторону пляжа, поймать его не удалось.На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции. news.pn Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: преступность, полиция, бездействие География: Украина — статья прочитана 117 раз Комментарии