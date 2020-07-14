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На Украине неизвестный отобрал телефон у замначальника полиции Николаевщины
В Коблево в воскресенье, 12 июля, неизвестный украл мобильный телефон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.
Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений, несмотря на постановление Кабмина от 8 июля, продолжает работать после 23:00. Он подошел и начал объяснять посетителям о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео.
Когда он начал снимать, то сзади к нему подбежал неизвестный, который вырвал из рук замначальника ГУНП телефон Huawei. Грабитель побежал с добычей в сторону пляжа, поймать его не удалось.
На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.
news.pn
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: преступность, полиция, бездействие
География: Украина
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