Клайпеда отпраздновала традиционный День Семьи /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







8 июля в Парке скульптур звучали детские голоса, музыка, произносились значимые для Дня Семьи, Любви и Верности слова. Этот праздник уже хорошо знают в городе-порте, ведь он проходит девятый раз, каждый раз собирая всё больше и больше участников и зрителей.



И в этот раз люди шли в Центр национальных культур (директор Елена Буткявичене, руководитель проектов Татьяна Кононова), как в свой родной дом. Многие уже знакомы друг с другом, поэтому все ещё с большим удовольствием радовались этой возможности пообщаться, ведь трёхмесячный карантин внёс в нашу жизнь серьёзные коррективы.



Многочисленные организаторы (Клайпедский центр национальных культур, прогимназия имени Максима Горького, Клайпедское благочиние Православной церкви в Литве, Общество русской культуры «Отечество», детсад «Пингвинукас», Культурно-просветительский центр «Гармония», Литовская ассоциация гуманной педагогики, международное общественное движение «Родительская забота») во время подготовки и проведения праздника старались соблюдать все условия карантинных требований. Само представление в этом году проходило в сквере Парка скульптур возле ЦНК. Не было традиционного чаепития, не было «игровых станций», но зато было образовательное занятие «Создадим ромашку своими руками» под руководством Марины Филичевой и замечательный концерт, а также праздничное настроение и подарки. И в этот раз люди шли в Центр национальных культур (директор Елена Буткявичене, руководитель проектов Татьяна Кононова), как в свой родной дом. Многие уже знакомы друг с другом, поэтому все ещё с большим удовольствием радовались этой возможности пообщаться, ведь трёхмесячный карантин внёс в нашу жизнь серьёзные коррективы.Многочисленные организаторы (Клайпедский центр национальных культур, прогимназия имени Максима Горького, Клайпедское благочиние Православной церкви в Литве, Общество русской культуры «Отечество», детсад «Пингвинукас», Культурно-просветительский центр «Гармония», Литовская ассоциация гуманной педагогики, международное общественное движение «Родительская забота») во время подготовки и проведения праздника старались соблюдать все условия карантинных требований. Само представление в этом году проходило в сквере Парка скульптур возле ЦНК. Не было традиционного чаепития, не было «игровых станций», но зато было образовательное занятие «Создадим ромашку своими руками» под руководством Марины Филичевой и замечательный концерт, а также праздничное настроение и подарки.











Валентина Снигур открыла праздничный концерт песней, которая так и называлась «Пётр и Февронья». Хор взрослых и детей торжественно исполнил «Гимн Семье» (авторы Ирина Алексеенко, Майя Тараховская, Ирина Власова).



После этого постоянные ведущие праздника Сергей Бондарь и Анастасия (дикторы радио «Радуга») поприветствовали всех гостей и предоставили слово главе города Витаутасу Грубляускасу, который поздравил всех с праздником, сделав акцент на том, что Клайпеда – это одна многонациональная семья, и особенно сейчас все должны беречь друг друга.



Зазвучала песня «Милая моя, мамочка родная». Эту песню, взявшись за руки, исполняли трое сыновей и дочка, под аккомпанемент папы. Мама же с малышкой была рядом со сценой. У некоторых взрослых, когда они слушали эту песню, выступили слёзы, ведь уже не у всех есть мамы. Семья Пимахиных, которая воспитывает пятерых детей, всем показала, что многодетная семья – это счастливая семья. После трогательного выступления мэр города вручил семье специальный подарок.











Вокруг импровизированной сцены собралось очень много людей разного возраста, национальностей и вероисповеданий. И все пришли сюда, чтобы побыть вместе, поообщаться и просто ещё раз задуматься о мире, о жизненных ценностях, да и вообще, о смысле жизни.



На этом празднике не смолкали аплодисменты. Ведь на празднике весело танцевали и детишки, и взрослые вместе с танцорами ансамбля «Русский сувенир» под их задорные переплясы (руководитель Наталья Чернышова), под казацкую песню «Моя морошка» (Дмитрий Смакович и Юрий Леонов), под песню «Бабушка без дедушки» (Майя Тараховская с внучкой и вокальными ансамблями «Лель» и «Верасок»).



На празднике присутствовали Генеральный консул РФ в Клайпеде Александр Грачев с женой Ириной, представители генконсульства. Добрыми словами А.Грачёв поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал мира и согласия в семьях, сделав также акцент на том, что хранительницей очага является женщина, жена, мать. И надо ценить их заботу и беречь друг друга.



Татьяна Черных очень душевно прочитала специально сочиненное стихотворение, которое тоже было посвящено семейным отношениям.



Песня «В семье», исполненная дуэтом Сергея и Даниэлы Сержук, также порадовала зрителей.



От армянской общины «Ван» три юные воспитанницы станцевали танец «Махмур ахчик», передав в пластике красоту и нежность народных движений.











Хочется отметить, что на этом празднике не выступают профессиональные артисты, здесь своим творчеством делятся все желающие, создавая особенную, по-семейному тёплую, атмосферу. И их намного больше было бы, если бы позволило время программы. Поэтому, судя по отзывам в соцсетях, этот праздник не только ждут, но и хотят в нём участвовать. Так что семейные традиции живы – и это радует.



На празднике было много детей, и для них Сергей Бондарь устроил танцевальный флешмоб.



Завершалось мероприятие трогательной песней «Мама – первое слово», которую исполнил ансамбль «Лель». Ольга Кротова талантливо исполнила песню «Семья».



А в завершение мероприятия были исполнены всеми любимые песни «Куда уходит детство» и «Ромашковые поля». Их исполняли все организаторы и участники этого праздника. А подпевали знакомые слова все присутствующие.



Все получили заряд бодрости и хорошее настроение.







А памятные подарки всем участникам были вручены членом Сейма Литовской республики Ириной Розовой и работниками Генерального консульства РФ в г.Клайпеда.



Спасибо всем, кто из года в год принимает участие в организации праздника, готовит концертные номера, приходит на праздник в качестве зрителя. В следующем году у праздника, проводимого в Клайпеде, будет 10-летний юбилей.



Татьяна СОКОЛОВА,



Ведущая клуба «СемьЯ»



Фото автора



По уже сложившейся традиции, мероприятие началось с крестного хода церковных служащих православного Храма Всех русских святых, которые торжественно принесли на праздник Икону святым Петру и Февронии. Действие сопровождалось церковным песнопением в исполнении хора под руководством Оксаны Раенко. Настоятель храма Всех русских святых архимандрит Амвросий благословил всех собравшихся на семейном празднике. Важная традиция была соблюдена и в этом году. Ведь это один из значимых церковных праздников семьи, покровителями которого являются святые Пётр и Февронья.Валентина Снигур открыла праздничный концерт песней, которая так и называлась «Пётр и Февронья». Хор взрослых и детей торжественно исполнил «Гимн Семье» (авторы Ирина Алексеенко, Майя Тараховская, Ирина Власова).После этого постоянные ведущие праздника Сергей Бондарь и Анастасия (дикторы радио «Радуга») поприветствовали всех гостей и предоставили слово главе города Витаутасу Грубляускасу, который поздравил всех с праздником, сделав акцент на том, что Клайпеда – это одна многонациональная семья, и особенно сейчас все должны беречь друг друга.Зазвучала песня «Милая моя, мамочка родная». Эту песню, взявшись за руки, исполняли трое сыновей и дочка, под аккомпанемент папы. Мама же с малышкой была рядом со сценой. У некоторых взрослых, когда они слушали эту песню, выступили слёзы, ведь уже не у всех есть мамы. Семья Пимахиных, которая воспитывает пятерых детей, всем показала, что многодетная семья – это счастливая семья. После трогательного выступления мэр города вручил семье специальный подарок.Вокруг импровизированной сцены собралось очень много людей разного возраста, национальностей и вероисповеданий. И все пришли сюда, чтобы побыть вместе, поообщаться и просто ещё раз задуматься о мире, о жизненных ценностях, да и вообще, о смысле жизни.На этом празднике не смолкали аплодисменты. Ведь на празднике весело танцевали и детишки, и взрослые вместе с танцорами ансамбля «Русский сувенир» под их задорные переплясы (руководитель Наталья Чернышова), под казацкую песню «Моя морошка» (Дмитрий Смакович и Юрий Леонов), под песню «Бабушка без дедушки» (Майя Тараховская с внучкой и вокальными ансамблями «Лель» и «Верасок»).На празднике присутствовали Генеральный консул РФ в Клайпеде Александр Грачев с женой Ириной, представители генконсульства. Добрыми словами А.Грачёв поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал мира и согласия в семьях, сделав также акцент на том, что хранительницей очага является женщина, жена, мать. И надо ценить их заботу и беречь друг друга.Татьяна Черных очень душевно прочитала специально сочиненное стихотворение, которое тоже было посвящено семейным отношениям.Песня «В семье», исполненная дуэтом Сергея и Даниэлы Сержук, также порадовала зрителей.От армянской общины «Ван» три юные воспитанницы станцевали танец «Махмур ахчик», передав в пластике красоту и нежность народных движений.Хочется отметить, что на этом празднике не выступают профессиональные артисты, здесь своим творчеством делятся все желающие, создавая особенную, по-семейному тёплую, атмосферу. И их намного больше было бы, если бы позволило время программы. Поэтому, судя по отзывам в соцсетях, этот праздник не только ждут, но и хотят в нём участвовать. Так что семейные традиции живы – и это радует.На празднике было много детей, и для них Сергей Бондарь устроил танцевальный флешмоб.Завершалось мероприятие трогательной песней «Мама – первое слово», которую исполнил ансамбль «Лель». Ольга Кротова талантливо исполнила песню «Семья».А в завершение мероприятия были исполнены всеми любимые песни «Куда уходит детство» и «Ромашковые поля». Их исполняли все организаторы и участники этого праздника. А подпевали знакомые слова все присутствующие.Все получили заряд бодрости и хорошее настроение.А памятные подарки всем участникам были вручены членом Сейма Литовской республики Ириной Розовой и работниками Генерального консульства РФ в г.Клайпеда.Спасибо всем, кто из года в год принимает участие в организации праздника, готовит концертные номера, приходит на праздник в качестве зрителя. В следующем году у праздника, проводимого в Клайпеде, будет 10-летний юбилей. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, Парк скульптур, День семьи, Любви и Верности География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 246 раз Комментарии