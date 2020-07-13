За пределами поля 🔊 Воспроизвести Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»[ /descr]







Чем ближе финиш российского футбольного первенства, тем больше на первый план выходят околофутбольные моменты, заслоняя собой нередко то, что происходит на поле.



Так, среди наиболее обсуждаемых тем, касающихся российской Премьер-лиги, после 27-го тура была, например, смена на посту генерального директора московского «Спартака»: вместо Томаса Цорна «на поле выходит» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Гагизов, точнее, теперь уже бывший гендир «Уфы».



Ожидается, что Ш.Газизов поможет «Спартаку» навести порядок в трансферах – слишком уж часто игроки, покупаемые за большие миллионы, оказавшись в спартаковских рядах, не оправдывают вложенных в них средства. И вообще, Ш.Газизов должен помочь «Спартаку» стать, наконец-то, самоокупаемым, о чём давно мечтает владелец клуба Леонид Федун. Так, среди наиболее обсуждаемых тем, касающихся российской Премьер-лиги, после 27-го тура была, например, смена на посту генерального директора московского «Спартака»: вместо Томаса Цорна «на поле выходит» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Гагизов, точнее, теперь уже бывший гендир «Уфы».Ожидается, что Ш.Газизов поможет «Спартаку» навести порядок в трансферах – слишком уж часто игроки, покупаемые за большие миллионы, оказавшись в спартаковских рядах, не оправдывают вложенных в них средства. И вообще, Ш.Газизов должен помочь «Спартаку» стать, наконец-то, самоокупаемым, о чём давно мечтает владелец клуба Леонид Федун.



Любопытно, что и после 28-го тура внимание многих спортивных СМИ было приковано к личности другого генерального директора, на этот раз - генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Его отставки после увольнения главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина давно уже требуют многие болельщики «Локо».



Чемпионат России по футболу



27-й тур



«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (голы: Мелкадзе, 34, с пенальти -Исмаэл, 20 — с пен., Визеу, 73).



«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:4 (Денисов, 8, Луценко, 79 - Лысцов, 38, Попович, 57, Глушенков, 62, Радонич, 68).



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (Малком, 33, Азмун, 77 - А. Заболотный, 5).



«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+4).



«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (Понсе, 38 - Ал. Миранчук, 43 — с пен.).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (Хаджикадунич, 27 - Фомин, 69 — с пен., Кротов, 75).



«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) — 2:1 (Эль-Кабир, 22, Погребняк, 90+2 - Емельянов, 31, «Динамо» — в свои ворота).



«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (Макаров, 51).







28-й тур



«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» — 2:1 (голы: В.Пантелеев, 20 -с пен., Е.Луценко, 84 – М.Костюков, 55).



«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (О.Иванов, 6 – С.Дриусси, 22). Удаление: Э.Ригони, 34 – «Зенит».



«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (П.Маслов, 24, «Спартак» - в свои ворота).



«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:1 (Фарфан, 81 - Фомин, 39 — с пен.).



ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (Чалов, 62 - Евг.Марков, 87 — с пен.).



«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (Филипп, 15 — с пен., Комличенко, 24 — с пен.). Удаление: Плиев, 90+2 – «Динамо».



«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.



«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) – 3:0 (Берг, 14, Фернандеш, 57, Кабелла, 82 — с пен.).







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2. Е.Луценко («Арсенал») - 15, 3. С.Азмун («Зенит») – 14, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 11 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 66 очков (разница мячей: 59-16), 2. «Локомотив» - 51 (38-28), 3. «Краснодар» – 48 очков после 27 матчей (45-28), 4. ЦСКА - 47 (40-27), 5. «Ростов» - 44 (44-48), 6. «Уфа» - 37 (22-23), 7. «Динамо» - 35 очков после 27 игр (24-29), 8. «Урал» - 35 (35-49), 9. «Рубин» - 34 (17-26), 10. «Арсенал» - 34 (34-40), 11. «Спартак» - 33 (30-32), 12. «Сочи» - 33 (40-33), 13. «Ахмат» - 31 (27-39), 14. «Тамбов» - 28 (34-39), 15. «Крылья Советов» - 27 (30-40), 16. «Оренбург» - 24 (26-48).







В 28-м туре, который запланирован на 11-12 июля, встречаются: «Арсенал» - «Тамбов», «Ахмат» - «Зенит», «Сочи» - «Спартак», «Локомотив» - «Уфа», ЦСКА - «Рубин», «Динамо» - «Крылья Советов», «Оренбург» - «Ростов», «Краснодар» - «Урал». Немало внимания российские СМИ уделили и скандалу, случившемуся в раздевалке «Зенита»: лидеры питерского нападения решили пошутить, воспользовавшись половой тематикой, но народ эту шутку не принял.Любопытно, что и после 28-го тура внимание многих спортивных СМИ было приковано к личности другого генерального директора, на этот раз - генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Его отставки после увольнения главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина давно уже требуют многие болельщики «Локо».«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (голы: Мелкадзе, 34, с пенальти -Исмаэл, 20 — с пен., Визеу, 73).«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:4 (Денисов, 8, Луценко, 79 - Лысцов, 38, Попович, 57, Глушенков, 62, Радонич, 68).«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (Малком, 33, Азмун, 77 - А. Заболотный, 5).«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — 0:4 (Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+4).«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (Понсе, 38 - Ал. Миранчук, 43 — с пен.).«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (Хаджикадунич, 27 - Фомин, 69 — с пен., Кротов, 75).«Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) — 2:1 (Эль-Кабир, 22, Погребняк, 90+2 - Емельянов, 31, «Динамо» — в свои ворота).«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (Макаров, 51).«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» — 2:1 (голы: В.Пантелеев, 20 -с пен., Е.Луценко, 84 – М.Костюков, 55).«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (О.Иванов, 6 – С.Дриусси, 22). Удаление: Э.Ригони, 34 – «Зенит».«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (П.Маслов, 24, «Спартак» - в свои ворота).«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:1 (Фарфан, 81 - Фомин, 39 — с пен.).ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (Чалов, 62 - Евг.Марков, 87 — с пен.).«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (Филипп, 15 — с пен., Комличенко, 24 — с пен.). Удаление: Плиев, 90+2 – «Динамо».«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.«Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург) – 3:0 (Берг, 14, Фернандеш, 57, Кабелла, 82 — с пен.).1. А.Дзюба («Зенит») – 16 голов, 2. Е.Луценко («Арсенал») - 15, 3. С.Азмун («Зенит») – 14, 4-6. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА) - по 11 голов.1. «Зенит» - 66 очков (разница мячей: 59-16), 2. «Локомотив» - 51 (38-28), 3. «Краснодар» – 48 очков после 27 матчей (45-28), 4. ЦСКА - 47 (40-27), 5. «Ростов» - 44 (44-48), 6. «Уфа» - 37 (22-23), 7. «Динамо» - 35 очков после 27 игр (24-29), 8. «Урал» - 35 (35-49), 9. «Рубин» - 34 (17-26), 10. «Арсенал» - 34 (34-40), 11. «Спартак» - 33 (30-32), 12. «Сочи» - 33 (40-33), 13. «Ахмат» - 31 (27-39), 14. «Тамбов» - 28 (34-39), 15. «Крылья Советов» - 27 (30-40), 16. «Оренбург» - 24 (26-48). Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 102 раза Комментарии