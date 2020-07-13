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«Манчестер Сити» аки агнец
Футбольный клуб «Манчестер Сити» теперь снова может участвовать в еврокубках. Наложенный на него ранее двухгодичный запрет отменил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
«Суд постановил, что большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо их срок давности уже истёк», — сказано в релизе CAS.
Клуб сможет участвовать в еврокубках, начиная со следующего сезона. Но суд обязал «Манчестер Сити» выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа. Это сумма пойдёт на компенсацию расходов Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). На выплату денег футбольному клубу дали месяц, сообщает 360tv.ru.
В феврале 2020 года CFCB отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Запрет на два года ввели из-за несоблюдения финансового fair play (клуб тратил гораздо больше, чем зарабатывал). Кроме того, клуб получил штраф на сумму 30 миллионов евро.
«Манчестер Сити» удалось гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Сейчас спортивный клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. В активе у команды 72 очка. Первое место занимает официально ставший уже чемпионом «Ливерпуль», а третье — «Челси».
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, «Манчестер Сити», Лигачемпионов
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