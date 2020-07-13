«Манчестер Сити» аки агнец 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото: kirinushka.livejournal.com







Футбольный клуб «Манчестер Сити» теперь снова может участвовать в еврокубках. Наложенный на него ранее двухгодичный запрет отменил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.



«Суд постановил, что большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо их срок давности уже истёк», — сказано в релизе CAS.



Клуб сможет участвовать в еврокубках, начиная со следующего сезона. Но суд обязал «Манчестер Сити» выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа. Это сумма пойдёт на компенсацию расходов Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). На выплату денег футбольному клубу дали месяц, сообщает



В феврале 2020 года CFCB отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Запрет на два года ввели из-за несоблюдения финансового fair play (клуб тратил гораздо больше, чем зарабатывал). Кроме того, клуб получил штраф на сумму 30 миллионов евро.



«Манчестер Сити» удалось гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Сейчас спортивный клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. В активе у команды 72 очка. Первое место занимает официально ставший уже чемпионом «Ливерпуль», а третье — «Челси». Футбольный клуб «Манчестер Сити» теперь снова может участвовать в еврокубках. Наложенный на него ранее двухгодичный запрет отменил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.«Суд постановил, что большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо их срок давности уже истёк», — сказано в релизе CAS.Клуб сможет участвовать в еврокубках, начиная со следующего сезона. Но суд обязал «Манчестер Сити» выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа. Это сумма пойдёт на компенсацию расходов Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). На выплату денег футбольному клубу дали месяц, сообщает 360tv.ru. В феврале 2020 года CFCB отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Запрет на два года ввели из-за несоблюдения финансового fair play (клуб тратил гораздо больше, чем зарабатывал). Кроме того, клуб получил штраф на сумму 30 миллионов евро.«Манчестер Сити» удалось гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Сейчас спортивный клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. В активе у команды 72 очка. Первое место занимает официально ставший уже чемпионом «Ливерпуль», а третье — «Челси». Категории: спорт Ключевые слова: футбол, «Манчестер Сити», Лигачемпионов — статья прочитана 125 раз Комментарии