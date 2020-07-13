Г. Науседа поздравляет А. Дуду, подчеркивает связи в обороне, инфраструктурные проекты 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник поздравил руководителя Польши Анджея Дуду с переизбранием на второй срок президентских полномочий и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области обороны и в деле развития инфраструктурных проектов.



"Поздравляю своего друга А. Дуду с победой на выборах президента Польши на второй срок полномочий. Желаю стойкости и успехов. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества Литвы и Польши в областях безопасности, обороны и в реализации региональных инфраструктурных проектов", - написал Г. Науседа в твиттере.



Комментируя чуть позже журналистам итоги президентских выборов в Польше, президент Литвы сказал, что переизбрание А. Дуды означает сохранение положительной динамики двусторонних добрососедских отношений. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник поздравил руководителя Польши Анджея Дуду с переизбранием на второй срок президентских полномочий и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области обороны и в деле развития инфраструктурных проектов."Поздравляю своего друга А. Дуду с победой на выборах президента Польши на второй срок полномочий. Желаю стойкости и успехов. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества Литвы и Польши в областях безопасности, обороны и в реализации региональных инфраструктурных проектов", - написал Г. Науседа в твиттере.Комментируя чуть позже журналистам итоги президентских выборов в Польше, президент Литвы сказал, что переизбрание А. Дуды означает сохранение положительной динамики двусторонних добрососедских отношений. "В последние годы довелось интенсивно сотрудничать с президентом Польши и, конечно, с премьером. Очень важно, что мы едины во мнениях по многим вопросам, находим компромисс в вопросе реализации инфраструктурных объектов, находим компромисс в пространстве наших экономических отношений", - сказал Г. Науседа.



По его словам, на этих выборах у поляков была возможность выбирать между двумя разными политиками, представляющими разные ценности.



Как отмечает литовский президент, неверно считать, что А. Дуда в большей степени ориентирован на сотрудничество с США, нежели с Евросоюзом (ЕС).



"Не нужно здесь искать и стараться нарисовать черно-белую картинку, потому что на самом деле Польша хочет сотрудничать с США и одновременно является активным членом (ЕС), - сказал Г. Науседа.



Литовско-польские отношения, которые некоторое время были натянутыми, за последние нескольких лет снова стали тесными и интенсивными. Г. Науседа в прошлом году со своим первым зарубежным визитом после вступления в должность посетил именно Польшу.



В ближайшие дни президент и премьер Литвы встретятся с переизбранными президентом Польши - на праздновании 610-летия Грюнвальдской битвы.



Во втором туре президентских выборов в воскресенье А.Дуда одержал победу, набрав 51,21% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который придерживается либеральных взглядов, набрал 48,79% голосов. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, поздравление, кандидаты, Дуда, Науседа География: Польша — статья прочитана 167 раз Комментарии