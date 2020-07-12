Экзитпол: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок 🔊 Воспроизвести



Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок, говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos, передает



По данным этого исследования, во втором туре выборов главы государства Дуда, кандидат от правящей партии "Право и справедливость", набрал 50,4% голосов избирателей.



Таким образом, он опередил представителя оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.



По заявлению социологов, максимальная погрешность исследования составляет два процента, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8 процента.



Явка избирателей, по данным того же исследования, составила 68,9 процента.



Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования 13 июля.



Ее глава Сильвестр Марчиняк ранее заявил, что в стране зафиксировали 382 происшествия, связанных с выборами, но все они "не являются значительными". Анджея Дуду переизбрали на пост президента Польши на второй срок, говорят данные exit poll социологической лаборатории Ipsos, передает РИА Новости По данным этого исследования, во втором туре выборов главы государства Дуда, кандидат от правящей партии "Право и справедливость", набрал 50,4% голосов избирателей.Таким образом, он опередил представителя оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.По заявлению социологов, максимальная погрешность исследования составляет два процента, в то время как разница между двумя кандидатами составила 0,8 процента.Явка избирателей, по данным того же исследования, составила 68,9 процента.Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования 13 июля.Ее глава Сильвестр Марчиняк ранее заявил, что в стране зафиксировали 382 происшествия, связанных с выборами, но все они "не являются значительными". РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Польша — статья прочитана 77 раз Комментарии