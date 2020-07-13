Правосеку из США светит вышка за убийство. Но Украина его не выдает Америке, потому что он воевал в АТО 🔊 Воспроизвести Крейг Лэнг во время службы в "Правом секторе". Фото: Facebook



Уже почти год Украина не выдает США бывшего солдата американской армии Крейга Лэнга. Власти США объявили Лэнга в международный розыск за двойное убийство в апреле 2018 года во Флориде. За это преступление Лэнгу грозит на родине смертная казнь, сообщает



Однако в Украине в заслугу Крейгу Лэнгу ставят то, что в составе "Правого сектора" и ВСУ он воевал на Донбассе в 2015 - 2016 годах. Американца задержали в августе 2019 года на границе с Молдовой, но перед Новым годом отпустили под домашний арест. Сейчас он обзавелся семьей и спокойно живет в Виннице. Уже почти год Украина не выдает США бывшего солдата американской армии Крейга Лэнга. Власти США объявили Лэнга в международный розыск за двойное убийство в апреле 2018 года во Флориде. За это преступление Лэнгу грозит на родине смертная казнь, сообщает СТРАНА Однако в Украине в заслугу Крейгу Лэнгу ставят то, что в составе "Правого сектора" и ВСУ он воевал на Донбассе в 2015 - 2016 годах. Американца задержали в августе 2019 года на границе с Молдовой, но перед Новым годом отпустили под домашний арест. Сейчас он обзавелся семьей и спокойно живет в Виннице.



Мы решили подробнее изучить, в чем обвиняют бывшего американского солдата, и выдаст ли его Украина в руки американского правосудия.



Домашний арест, несмотря на розыск "Интерпола"



21 августа 2019 года Крейг Лэнг переходил украинскую границу из Молдовы на переходе в Могилев-Подольском Винницкой области. При оформлении документов пограничники обнаружили, что на имя Лэнга имеется "красная карточка" Интерпола. Это означало, что американец объявлен в международный розыск, и его надо немедленно задержать.



Через два дня Могилев-Подольский районный суд арестовал Крейга Лэнга на 40 суток. В определении суда было сказано, что Лэнг находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса США – кража, разбой и убийство.



Оказалось, что 18 августа 2019 года, за три дня до задержания, федеральный суд США по округу центральной Флориды выдал ордер на арест Лэнга.



Крейг Лэнг на суде отрицал свою вину в совершении преступлений. А его адвокат утверждал, что Лэнг имеет прочные социальные связи в Украине и принимал участие в АТО на стороне Украины.



После ареста Крейга Лэнга поместили в винницкий СИЗО. Но уже через месяц, 28 сентября 2019 года, Винницкий городской суд выпустил американца из СИЗО под домашний арест. Адвокаты подали в суд документы, согласно которым Лэнг служил в двух неофициальных вооруженных формированиях – Добровольческом украинском корпусе (ДУК) "Правый сектор" и в "Грузинском легионе".



Крейг Лэнг во время войны на Донбассе. Источник: Instagram



Хотел убить жену, но попал в Украину



Уроженец Северной Каролины, Крейг Лэнг поступил на службу в армию США в 2008 году в возрасте 18 лет. Он служил в Ираке и Афганистане.



Армия США уволила Лэнга в 2014 году после того, как он отправился в самоволку и поехал с оружием из Техаса в Северную Каролину. Он рассказывал, что хочет за измену убить свою беременную жену.



"Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее", – сказал позже Лэнг в интервью журналу VICE. "Но они думали, что я блефую".



Журнал сообщил, что Лэнг загрузил в свой автомобиль бронежилеты, очки ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал из Техаса в Северную Каролину. Там он установил наземные мины по периметру вокруг дома жены. Затем он попытался убить ее.



В итоге Лэнга разоружили, но он получил всего несколько месяцев тюремного срока. По его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения.



После увольнения из армии Лэнг потерял все льготы ветерана, медицинскую страховку и лицензию на оружие. Увеличились выплаты на алименты на детей, а жена забрала его грузовик и дом.



В начале 2015 года Лэнг направился в Украину, чтобы присоединиться к отрядам "Правого сектора".



Но потом вновь уехал в США.



Крейг Лэнг в зоне боевых действий на востоке Украины в 2016 году. Фото: triad-city-beat.com



Двойное убийство в штате Флорида



Фабула дела, по которому сначала арестовали, а затем выпустили Крейга Лэнга, следующая. Согласно опубликованному обвинительному заключению и сообщениям СМИ, в начале 2018 года Лэнг и его сослуживец по Украине Алекс Цвифельхофер обсуждали в Интернете возможную поездку в Венесуэлу. Федеральные прокуроры утверждают, что Лэнг и Цвифельхофер хотели отправиться в Венесуэлу, чтобы воевать против правительства, но им нужны были для этого деньги.



Чтобы раздобыть нужную сумму, они разместили сайте Armslist.com объявление о продаже 15 видов огнестрельного оружия, включая пистолеты Glock и мощную винтовку. Реклама привлекла внимание 53-летнего коммерсанта Серафина Лоренцо. Он предложил заплатить 3 000 долларов наличными за покупку оружия.



Поздно ночью 9 апреля 2018 года Лоренцо с женой приехали на сделку в округ Ли, штат Флорида. На следующее утро полиция обнаружила их изрешеченные пулями тела в машине, припаркованной на церковной стоянке. Серафин Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену Дину выстрелили семь раз, в основном в голову и тело.



Следователи не нашли денег на месте происшествия. Однако они нашли сотовый телефон Серафина Лоренцо. Там была недавняя переписка с продавцом оружия с сайта Armslist. Следователи позже проследили переписку вплоть до мобильного телефона Алекса Цвифельхофера.



Власти арестовали Алекса Цвифельхофера в мае 2019 года после того, как его задержали за попытку купить оружие в штате Висконсин. Как и Лэнг, он отрицает свою вину в двойном убийстве.



Алекс Цвифельхофер за месяц до ареста. Фото: Instagram



Тем временем Лэнг исчез. В обвинительном акте федерального суда в Северной Каролине говорится, что он подал заявление на получение паспорта в сентябре 2018 года, используя удостоверение личности другого человека, за которое он заплатил 1500 долларов. А в обвинительном заключении федерального суда штата Аризона говорится, что Лэнг по поддельному паспорту выехал в Мексику. Оттуда он отправился в Колумбию, а затем через два месяца через Испанию вновь прилетел в Украину.



Власти во Флориде объявили Лэнга в розыск. "Мы воспринимаем это очень лично, - сказал шериф округа Ли штата Флорида Кармине Марсено. Если ты совершил преступление в этом округе, ты можешь убежать. Но ты не спрячешься - мы найдем тебя и вернем. Ты пойдешь за решетку".



"Мы знаем, что в американских СМИ он описывается очень негативно, - заявил NBC News адвокат Лэнга Дмитрий Моргун. - В Украине это не так. В Украине он был героем. Он защищает наши интересы и нашу страну".



Ордеры на арест Лэнга выдали три федеральных суда



Ордер на арест Крейга Лэнга за двойное убийство выдал Федеральный окружной суд США в центральном округе штата Флорида 16 августа 2019 года. Почти сразу Лэнга объявили в международный розыск Интерпола. Максимальное наказание за эти преступления – смертная казнь.



До этого ордер на арест Лэнга 6 июня 2019 года выдал федеральный окружной суд штата Аризона. Здесь Лэнга обвинили в противоправном использовании паспорта. После двойного убийства во Флориде Лэнг, по данным правоохранителей, по поддельному паспорту из США выехал в Мексику. Максимальное наказание за такое преступление - 20 лет лишения свободы.



Еще один ордер на арест Крейга Лэнга 20 августа 2019 года выдал федеральный окружной суд США по восточному округу штата Северная Каролина. Здесь Лэнгу за получение паспорта на чужое имя "светит" до 10 лет лишения свободы.



Недавно американские власти выдвинули в адрес Крейга Лэнга обвинение в нарушении "Закона о нейтральности" из-за того, что Лэнг готовился к военному вторжению в другую страну - в Венесуэлу.



Именно с целью раздобыть деньги на участие в операции по свержению правительства Венесуэлы, по мнению следствия, Крейг Лэнг и совершил два убийства во Флориде.



Почему Украина не выдает Лэнга Америке



Официально проблема с выдачей Лэнга в США состоит в том, что между Украиной и США нет заключенного договора об экстрадиции. Поэтому решение о выдаче Лэнга может принять только Офис Генерального прокурора (ранее – Генеральная прокуратура).



Напомним, что Генеральным прокурором сейчас является Ирина Венедиктова. Она в партийном списке под №3 партии Зеленского "Слуга народа" прошла в Верховную Раду на выборах в июле прошлого года.



Уже почти год Офис генпрокурора не рассматривает вопрос выдачи Крейга Лэнга в США. Причиной является то, что в сентябре 2019 года Лэнг подал прошение о признании его беженцем либо лицом, которое нуждается в защите.



В качестве аргумента Лэнг ссылается на то, что ему грозит в США смертная казнь. Еще Лэнг утверждает, что власти США его преследуют за ультраправые взгляды, и считают его "экстремистом англосаксонского правого крыла".



В заявлении о признании беженцем и во время собеседования с миграционной службой Лэнг заявлял, что его жизнь будет в опасности, если он вернется в США. Также Лэнг отметил, что есть большая вероятность того, что в случае возвращения в США его посадят в тюрьму пожизненно или приговорят к смертной казни за преступления, которых он не совершал.



Крейг Лэнг также утверждал, что правительство США преследует добровольцев, которые воевали на Донбассе на стороне Украины. В своем прошении о признании беженцем он сообщил, что президент США имеет "очень хорошие отношения" с президентом РФ Путиным. Поэтому Лэнг уверен, что президент США в пользу российского правительства вызывает дополнительные проблемы для иностранных добровольцев, особенно тех, что служили в "Правом секторе".



Все эти доводы Лэнга процитированы в нескольких судебных решениях.



Миграционная служба в январе отказала признать Лэнга беженцем или лицом, которое требует защиты. В ответ адвокаты Лэнга подали иск в административный суд. Процесс закончился 1 июля, когда сначала винницкий окружной, а затем апелляционный админсуды отказали Лэнгу в признании беженцем.



Факт обращения в миграционную службу, а затем в админсуд, украинские адвокаты Лэнга использовали для того, чтобы каждый раз продлевать срок его домашнего ареста.



Все это время Лэнг жил в Виннице. Здесь он помолвлен с украинкой Анной Осипович. Уже после ареста в Украине у них родился сын.



Анна Осипович и Крейг Лэнг во время судебных слушаний в Виннице. Фото: NBC news



1 июля Крейг Лэнг снова подал в миграционную службу заявление о признании беженцем. Об этом сообщили его адвокаты. Они также сообщили, что новое прошение подано в связи с неким "изменением обстоятельств".



Учитывая прошлый опыт, рассмотрение нового заявления, вместе с последующими судами, снова может занять минимум полгода.



Почему Лэнга так и не признали беженцем



И миграционная служба, и админсуды отказались признавать Крейга Лэнга беженцем, либо лицом, нуждающимся в защите.



Доводы Лэнга о его преследованиях в США за участие в "Правом секторе" показались украинским чиновникам и судьям неубедительными. Они ссылаются на то, что Лэнг после того как воевал на Донбассе с мая 2015 года, затем свободно приезжал и выезжал из США, жил там и работал.



Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После убийства во Флориде Лэнг прибыл в Украину в ноябре 2018 года. Здесь он работал фрилансером как преподаватель английского языка.



Вплоть до задержания в августе 2019 года Лэнг не делал никаких попыток обратиться за защитой в Украине.



Все это дало украинским миграционной службе и админсудам основания считать, что истинным мотивом обращения Лэнга за защитой в Украине является желание избежать привлечения к уголовной ответственности в США.



И снова за решетку



Выходу на свободу по решению винницкого суда 28 сентября прошлого года американец радовался недолго. Через 10 дней Винницкий областной апелляционный суд отменил домашний арест Крейга Лэнга и снова отправил его в СИЗО. Судьи областного суда указали, что Лэнг, по его утверждениям, работал волонтером, но чем конкретно занимался, он суду не сообщил.



Однако, согласно штемпелей в паспорте, в течение этого периода Лэнг неоднократно выезжал из Украины, совершил ряд тяжких преступлений на территории США, в которых он подозревается, и в связи с этим проводится его экстрадиция.



Через два месяца, 5 декабря 2019 года, Винницкий городской суд продлил арест Крейга Лэнга. Суд указал, что Лэнг - ветеран военных операций США в Ираке и Афганистане. В США разыскивается за совершение насильственных преступлений с использованием огнестрельного оружия и соучастие в убийстве двух и более лиц. А в Украине Лэнг на воинском учете не состоит, его личное дело отсутствует в киевском городском и Святошинском районном военкоматах.



"Новогодний подарок" от украинских судей



Но ближе к Новому году ситуация кардинально изменилась. 24 декабря винницкий областной апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снова выпустил Лэнга под домашний арест. Суд учел, что Лэнг учит людей английскому языку по скайпу, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи. Еще в заслугу Лэнгу поставили то, что он оказал значительную волонтерскую помощь ВСУ, приобретая для военных медикаменты, приборы ночного видения и другое имущество.



В итоге областной суд, сославшись на практику ЕСПЧ, "учел личность" Крейга Лэнга, который имеет положительную характеристику от "Грузинского легиона", участие в АТО в составе добровольческого батальона и по контракту с ВСУ, постоянное проживание вместе с его сожительницей-сиротой, которая в то время была беременна, и не имеет источников существования, кроме доходов ее мужа. По мнению суда, все эти обстоятельства опровергают возможность попытки скрыться от следствия и суда. А одна только тяжесть совершенного преступления не может быть достаточным основанием для законности содержания лица под стражей.



Основания для домашнего ареста оказались "липой"



Через два месяца, 26 марта 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга. На этом суде выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует.



Национальная полиция, архивы СБУ и Минобороны дали официальные ответы, согласно которым информации об участии Крейга Лэнга в АТО на территории Донецкой и Луганской областей у них нет. Также эти государственные органы добавили, что они якобы вообще не владеют сведениями о "Грузинском легионе" и Добровольческом Украинском корпусе "Правый сектор".



А СБУ, со ссылкой на кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщило, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в воинской части полевая почта В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".



Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг так и не прибыл.



Напомним, что именно данные о службе Крейга Лэнга в ДУК "Правый сектор" и в "Грузинском легионе" послужили одним из основания для замены ему ареста в виде содержания под стражей в СИЗО на домашний арест. Но на эти факты суд никак не отреагировал.



Помогла суду в этом и прокуратура. Несмотря на вскрывшийся обман, прокурор просил суд лишь продлить домашний арест Лэнга, а не вернуть его в СИЗО. Поэтому суду не оставалось ничего другого, как удовлетворить ходатайство прокурора.



"Вас могут попросить убить определенных людей"



Американский журнал VICE в материале "Почему американские ультраправые едут воевать в Украину" подробно рассказал о Крейге Лэнге. Он был назван в статье как "первый контакт в Украине для американцев, надеющихся присоединиться к борьбе против российских сепаратистов на востоке".



Издание сообщило, что в июне 2016 года, когда он служил в "Правом секторе", Лэнг связался по Facebook с другим американцем Джарреттом Смитом. Позже ФБР сообщило, что обмен сообщениями подчеркивал наставничество Лэнга Смиту. По данным ФБР, Смит выразил желание вступить в батальон "Азов".



По данным другого американского СМИ Triad City Beat, которое ссылалось на ФБР, Лэнг в разговоре со Смитом сообщил: "В качестве предварительного предупреждения: если вы придете в это подразделение, а правительство захочет его закрыть, вас попросят сражаться. Вас также могут попросить убить определенных людей, которые покажутся плохими для определенных групп".



Triad City Beat подробно рассказывало о Крейге Лэнге в статье "Потерянные парни Украины: как война за границей привлекла американских сторонников белого превосходства". "Сторонниками белого превосходства" ("white supremacists") в США, как правило, называют белых расистов.



Лэнг был не один



Он оказался не единственным гражданином США, участвовавшим в войне в Украине. Ультранационалистические батальоны, такие как "Правый сектор", стали местом назначения для других бывших американских солдат с крайне правыми политическими убеждениями.



Именно в Украине Лэнг познакомился со своим будущим "подельником" по двойному убийству во Флориде Алексом Цвифельхофером, тогда 19-летним парнем из Висконсина. Алекс бросил армию США, чтобы стать иностранным бойцом, сначала во Франции, а затем в Украине.



В судебных документах США говорится, что Лэнг и Цвифельхофер в 2017 году вместе покинули "Правый сектор" и через Кению направились в Южный Судан, чтобы участвовать в местной войне. Но суданские власти отказали им во въезде и отправили обратно в Кению для получения виз. Вскоре после этого американцев депортировали из Кении. По словам прокуроров, загранпаспорт Лэнга был отменен из-за неуплаты алиментов.



С Крейгом Лэнгом оказался связан еще один ультраправый американец, которого арестовали в США за подготовку террористического акта. Как сообщала "Страна", в сентябре 2019 года агенты ФБР арестовали американского военнослужащего Джаретта Ульяма Смита, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов". Он распространял экстремистскую информацию и обсуждал в социальных сетях с Крейгом Лэнгом изготовление бомб. О его контактах с Крейгом Лэнгом мы рассказали выше.



Смит попался на том, что в интернет-чате обсуждал с агентом ФБР планы террористических атак на территории США, выбирая в качестве целей редакции крупных новостных агентств.



Он также говорил о намерении убить активистов движения Antifa и претендента на пост президента от Демократической партии Бето О'Рука.



Как сообщало "Радио Свобода", которое финансируется правительством США, вопрос о том, что организации сторонников превосходства белых в США связаны с украинскими группами, вызывало обеспокоенность правоохранительных органов США еще в 2017 году. В том же году ФБР предупредило, что военное крыло "Азова", принимало участие в обучении и радикализации американских организаций "превосходства белых".



Адвокаты Крейга Лэнга назвали имена и других иностранцев, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины, и которых, по мнению адвокатов, из-за этого преследуют на Западе. Это Брайан Боенгер (Brian Boyenger), Саша Керхбаумер (Kerchbaumer Sasha), Давид Клеман (David Kleman), Вильям Брендон Райт-Мартович (William Brandon Wright –Martinovich).



Некоторым из них уже предъявлены официальные обвинения, некоторым аннулировали документы, и они не могут свободно передвигаться, некоторых агенты правоохранительных служб США пытаются допросить, что также может быть использовано против них в дальнейшем. "Страна" уже сообщала, что США требуют от Киева экстрадировать наемника, который воевал на Донбассе.Мы решили подробнее изучить, в чем обвиняют бывшего американского солдата, и выдаст ли его Украина в руки американского правосудия.21 августа 2019 года Крейг Лэнг переходил украинскую границу из Молдовы на переходе в Могилев-Подольском Винницкой области. При оформлении документов пограничники обнаружили, что на имя Лэнга имеется "красная карточка" Интерпола. Это означало, что американец объявлен в международный розыск, и его надо немедленно задержать.Через два дня Могилев-Подольский районный суд арестовал Крейга Лэнга на 40 суток. В определении суда было сказано, что Лэнг находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса США – кража, разбой и убийство.Оказалось, что 18 августа 2019 года, за три дня до задержания, федеральный суд США по округу центральной Флориды выдал ордер на арест Лэнга.Крейг Лэнг на суде отрицал свою вину в совершении преступлений. А его адвокат утверждал, что Лэнг имеет прочные социальные связи в Украине и принимал участие в АТО на стороне Украины.После ареста Крейга Лэнга поместили в винницкий СИЗО. Но уже через месяц, 28 сентября 2019 года, Винницкий городской суд выпустил американца из СИЗО под домашний арест. Адвокаты подали в суд документы, согласно которым Лэнг служил в двух неофициальных вооруженных формированиях – Добровольческом украинском корпусе (ДУК) "Правый сектор" и в "Грузинском легионе".Уроженец Северной Каролины, Крейг Лэнг поступил на службу в армию США в 2008 году в возрасте 18 лет. Он служил в Ираке и Афганистане.Армия США уволила Лэнга в 2014 году после того, как он отправился в самоволку и поехал с оружием из Техаса в Северную Каролину. Он рассказывал, что хочет за измену убить свою беременную жену."Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее", – сказал позже Лэнг в интервью журналу VICE. "Но они думали, что я блефую".Журнал сообщил, что Лэнг загрузил в свой автомобиль бронежилеты, очки ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал из Техаса в Северную Каролину. Там он установил наземные мины по периметру вокруг дома жены. Затем он попытался убить ее.В итоге Лэнга разоружили, но он получил всего несколько месяцев тюремного срока. По его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения.После увольнения из армии Лэнг потерял все льготы ветерана, медицинскую страховку и лицензию на оружие. Увеличились выплаты на алименты на детей, а жена забрала его грузовик и дом.В начале 2015 года Лэнг направился в Украину, чтобы присоединиться к отрядам "Правого сектора".Но потом вновь уехал в США.Фабула дела, по которому сначала арестовали, а затем выпустили Крейга Лэнга, следующая. Согласно опубликованному обвинительному заключению и сообщениям СМИ, в начале 2018 года Лэнг и его сослуживец по Украине Алекс Цвифельхофер обсуждали в Интернете возможную поездку в Венесуэлу. Федеральные прокуроры утверждают, что Лэнг и Цвифельхофер хотели отправиться в Венесуэлу, чтобы воевать против правительства, но им нужны были для этого деньги.Чтобы раздобыть нужную сумму, они разместили сайте Armslist.com объявление о продаже 15 видов огнестрельного оружия, включая пистолеты Glock и мощную винтовку. Реклама привлекла внимание 53-летнего коммерсанта Серафина Лоренцо. Он предложил заплатить 3 000 долларов наличными за покупку оружия.Поздно ночью 9 апреля 2018 года Лоренцо с женой приехали на сделку в округ Ли, штат Флорида. На следующее утро полиция обнаружила их изрешеченные пулями тела в машине, припаркованной на церковной стоянке. Серафин Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену Дину выстрелили семь раз, в основном в голову и тело.Следователи не нашли денег на месте происшествия. Однако они нашли сотовый телефон Серафина Лоренцо. Там была недавняя переписка с продавцом оружия с сайта Armslist. Следователи позже проследили переписку вплоть до мобильного телефона Алекса Цвифельхофера.Власти арестовали Алекса Цвифельхофера в мае 2019 года после того, как его задержали за попытку купить оружие в штате Висконсин. Как и Лэнг, он отрицает свою вину в двойном убийстве.Тем временем Лэнг исчез. В обвинительном акте федерального суда в Северной Каролине говорится, что он подал заявление на получение паспорта в сентябре 2018 года, используя удостоверение личности другого человека, за которое он заплатил 1500 долларов. А в обвинительном заключении федерального суда штата Аризона говорится, что Лэнг по поддельному паспорту выехал в Мексику. Оттуда он отправился в Колумбию, а затем через два месяца через Испанию вновь прилетел в Украину.Власти во Флориде объявили Лэнга в розыск. "Мы воспринимаем это очень лично, - сказал шериф округа Ли штата Флорида Кармине Марсено. Если ты совершил преступление в этом округе, ты можешь убежать. Но ты не спрячешься - мы найдем тебя и вернем. Ты пойдешь за решетку"."Мы знаем, что в американских СМИ он описывается очень негативно, - заявил NBC News адвокат Лэнга Дмитрий Моргун. - В Украине это не так. В Украине он был героем. Он защищает наши интересы и нашу страну".Ордер на арест Крейга Лэнга за двойное убийство выдал Федеральный окружной суд США в центральном округе штата Флорида 16 августа 2019 года. Почти сразу Лэнга объявили в международный розыск Интерпола. Максимальное наказание за эти преступления – смертная казнь.До этого ордер на арест Лэнга 6 июня 2019 года выдал федеральный окружной суд штата Аризона. Здесь Лэнга обвинили в противоправном использовании паспорта. После двойного убийства во Флориде Лэнг, по данным правоохранителей, по поддельному паспорту из США выехал в Мексику. Максимальное наказание за такое преступление - 20 лет лишения свободы.Еще один ордер на арест Крейга Лэнга 20 августа 2019 года выдал федеральный окружной суд США по восточному округу штата Северная Каролина. Здесь Лэнгу за получение паспорта на чужое имя "светит" до 10 лет лишения свободы.Недавно американские власти выдвинули в адрес Крейга Лэнга обвинение в нарушении "Закона о нейтральности" из-за того, что Лэнг готовился к военному вторжению в другую страну - в Венесуэлу.Именно с целью раздобыть деньги на участие в операции по свержению правительства Венесуэлы, по мнению следствия, Крейг Лэнг и совершил два убийства во Флориде.Официально проблема с выдачей Лэнга в США состоит в том, что между Украиной и США нет заключенного договора об экстрадиции. Поэтому решение о выдаче Лэнга может принять только Офис Генерального прокурора (ранее – Генеральная прокуратура).Напомним, что Генеральным прокурором сейчас является Ирина Венедиктова. Она в партийном списке под №3 партии Зеленского "Слуга народа" прошла в Верховную Раду на выборах в июле прошлого года.Уже почти год Офис генпрокурора не рассматривает вопрос выдачи Крейга Лэнга в США. Причиной является то, что в сентябре 2019 года Лэнг подал прошение о признании его беженцем либо лицом, которое нуждается в защите.В качестве аргумента Лэнг ссылается на то, что ему грозит в США смертная казнь. Еще Лэнг утверждает, что власти США его преследуют за ультраправые взгляды, и считают его "экстремистом англосаксонского правого крыла".В заявлении о признании беженцем и во время собеседования с миграционной службой Лэнг заявлял, что его жизнь будет в опасности, если он вернется в США. Также Лэнг отметил, что есть большая вероятность того, что в случае возвращения в США его посадят в тюрьму пожизненно или приговорят к смертной казни за преступления, которых он не совершал.Крейг Лэнг также утверждал, что правительство США преследует добровольцев, которые воевали на Донбассе на стороне Украины. В своем прошении о признании беженцем он сообщил, что президент США имеет "очень хорошие отношения" с президентом РФ Путиным. Поэтому Лэнг уверен, что президент США в пользу российского правительства вызывает дополнительные проблемы для иностранных добровольцев, особенно тех, что служили в "Правом секторе".Все эти доводы Лэнга процитированы в нескольких судебных решениях.Миграционная служба в январе отказала признать Лэнга беженцем или лицом, которое требует защиты. В ответ адвокаты Лэнга подали иск в административный суд. Процесс закончился 1 июля, когда сначала винницкий окружной, а затем апелляционный админсуды отказали Лэнгу в признании беженцем.Факт обращения в миграционную службу, а затем в админсуд, украинские адвокаты Лэнга использовали для того, чтобы каждый раз продлевать срок его домашнего ареста.Все это время Лэнг жил в Виннице. Здесь он помолвлен с украинкой Анной Осипович. Уже после ареста в Украине у них родился сын.1 июля Крейг Лэнг снова подал в миграционную службу заявление о признании беженцем. Об этом сообщили его адвокаты. Они также сообщили, что новое прошение подано в связи с неким "изменением обстоятельств".Учитывая прошлый опыт, рассмотрение нового заявления, вместе с последующими судами, снова может занять минимум полгода.И миграционная служба, и админсуды отказались признавать Крейга Лэнга беженцем, либо лицом, нуждающимся в защите.Доводы Лэнга о его преследованиях в США за участие в "Правом секторе" показались украинским чиновникам и судьям неубедительными. Они ссылаются на то, что Лэнг после того как воевал на Донбассе с мая 2015 года, затем свободно приезжал и выезжал из США, жил там и работал.Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После убийства во Флориде Лэнг прибыл в Украину в ноябре 2018 года. Здесь он работал фрилансером как преподаватель английского языка.Вплоть до задержания в августе 2019 года Лэнг не делал никаких попыток обратиться за защитой в Украине.Все это дало украинским миграционной службе и админсудам основания считать, что истинным мотивом обращения Лэнга за защитой в Украине является желание избежать привлечения к уголовной ответственности в США.Выходу на свободу по решению винницкого суда 28 сентября прошлого года американец радовался недолго. Через 10 дней Винницкий областной апелляционный суд отменил домашний арест Крейга Лэнга и снова отправил его в СИЗО. Судьи областного суда указали, что Лэнг, по его утверждениям, работал волонтером, но чем конкретно занимался, он суду не сообщил.Однако, согласно штемпелей в паспорте, в течение этого периода Лэнг неоднократно выезжал из Украины, совершил ряд тяжких преступлений на территории США, в которых он подозревается, и в связи с этим проводится его экстрадиция.Через два месяца, 5 декабря 2019 года, Винницкий городской суд продлил арест Крейга Лэнга. Суд указал, что Лэнг - ветеран военных операций США в Ираке и Афганистане. В США разыскивается за совершение насильственных преступлений с использованием огнестрельного оружия и соучастие в убийстве двух и более лиц. А в Украине Лэнг на воинском учете не состоит, его личное дело отсутствует в киевском городском и Святошинском районном военкоматах.Но ближе к Новому году ситуация кардинально изменилась. 24 декабря винницкий областной апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снова выпустил Лэнга под домашний арест. Суд учел, что Лэнг учит людей английскому языку по скайпу, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи. Еще в заслугу Лэнгу поставили то, что он оказал значительную волонтерскую помощь ВСУ, приобретая для военных медикаменты, приборы ночного видения и другое имущество.В итоге областной суд, сославшись на практику ЕСПЧ, "учел личность" Крейга Лэнга, который имеет положительную характеристику от "Грузинского легиона", участие в АТО в составе добровольческого батальона и по контракту с ВСУ, постоянное проживание вместе с его сожительницей-сиротой, которая в то время была беременна, и не имеет источников существования, кроме доходов ее мужа. По мнению суда, все эти обстоятельства опровергают возможность попытки скрыться от следствия и суда. А одна только тяжесть совершенного преступления не может быть достаточным основанием для законности содержания лица под стражей.Основания для домашнего ареста оказались "липой"Через два месяца, 26 марта 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга. На этом суде выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует.Национальная полиция, архивы СБУ и Минобороны дали официальные ответы, согласно которым информации об участии Крейга Лэнга в АТО на территории Донецкой и Луганской областей у них нет. Также эти государственные органы добавили, что они якобы вообще не владеют сведениями о "Грузинском легионе" и Добровольческом Украинском корпусе "Правый сектор".А СБУ, со ссылкой на кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщило, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в воинской части полевая почта В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг так и не прибыл.Напомним, что именно данные о службе Крейга Лэнга в ДУК "Правый сектор" и в "Грузинском легионе" послужили одним из основания для замены ему ареста в виде содержания под стражей в СИЗО на домашний арест. Но на эти факты суд никак не отреагировал.Помогла суду в этом и прокуратура. Несмотря на вскрывшийся обман, прокурор просил суд лишь продлить домашний арест Лэнга, а не вернуть его в СИЗО. Поэтому суду не оставалось ничего другого, как удовлетворить ходатайство прокурора.Американский журнал VICE в материале "Почему американские ультраправые едут воевать в Украину" подробно рассказал о Крейге Лэнге. Он был назван в статье как "первый контакт в Украине для американцев, надеющихся присоединиться к борьбе против российских сепаратистов на востоке".Издание сообщило, что в июне 2016 года, когда он служил в "Правом секторе", Лэнг связался по Facebook с другим американцем Джарреттом Смитом. Позже ФБР сообщило, что обмен сообщениями подчеркивал наставничество Лэнга Смиту. По данным ФБР, Смит выразил желание вступить в батальон "Азов".По данным другого американского СМИ Triad City Beat, которое ссылалось на ФБР, Лэнг в разговоре со Смитом сообщил: "В качестве предварительного предупреждения: если вы придете в это подразделение, а правительство захочет его закрыть, вас попросят сражаться. Вас также могут попросить убить определенных людей, которые покажутся плохими для определенных групп".Triad City Beat подробно рассказывало о Крейге Лэнге в статье "Потерянные парни Украины: как война за границей привлекла американских сторонников белого превосходства". "Сторонниками белого превосходства" ("white supremacists") в США, как правило, называют белых расистов.Он оказался не единственным гражданином США, участвовавшим в войне в Украине. Ультранационалистические батальоны, такие как "Правый сектор", стали местом назначения для других бывших американских солдат с крайне правыми политическими убеждениями.Именно в Украине Лэнг познакомился со своим будущим "подельником" по двойному убийству во Флориде Алексом Цвифельхофером, тогда 19-летним парнем из Висконсина. Алекс бросил армию США, чтобы стать иностранным бойцом, сначала во Франции, а затем в Украине.В судебных документах США говорится, что Лэнг и Цвифельхофер в 2017 году вместе покинули "Правый сектор" и через Кению направились в Южный Судан, чтобы участвовать в местной войне. Но суданские власти отказали им во въезде и отправили обратно в Кению для получения виз. Вскоре после этого американцев депортировали из Кении. По словам прокуроров, загранпаспорт Лэнга был отменен из-за неуплаты алиментов.С Крейгом Лэнгом оказался связан еще один ультраправый американец, которого арестовали в США за подготовку террористического акта. Как сообщала "Страна", в сентябре 2019 года агенты ФБР арестовали американского военнослужащего Джаретта Ульяма Смита, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов". Он распространял экстремистскую информацию и обсуждал в социальных сетях с Крейгом Лэнгом изготовление бомб. О его контактах с Крейгом Лэнгом мы рассказали выше.Смит попался на том, что в интернет-чате обсуждал с агентом ФБР планы террористических атак на территории США, выбирая в качестве целей редакции крупных новостных агентств.Он также говорил о намерении убить активистов движения Antifa и претендента на пост президента от Демократической партии Бето О'Рука.Как сообщало "Радио Свобода", которое финансируется правительством США, вопрос о том, что организации сторонников превосходства белых в США связаны с украинскими группами, вызывало обеспокоенность правоохранительных органов США еще в 2017 году. В том же году ФБР предупредило, что военное крыло "Азова", принимало участие в обучении и радикализации американских организаций "превосходства белых".Адвокаты Крейга Лэнга назвали имена и других иностранцев, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины, и которых, по мнению адвокатов, из-за этого преследуют на Западе. Это Брайан Боенгер (Brian Boyenger), Саша Керхбаумер (Kerchbaumer Sasha), Давид Клеман (David Kleman), Вильям Брендон Райт-Мартович (William Brandon Wright –Martinovich).Некоторым из них уже предъявлены официальные обвинения, некоторым аннулировали документы, и они не могут свободно передвигаться, некоторых агенты правоохранительных служб США пытаются допросить, что также может быть использовано против них в дальнейшем. strana.ua Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, преступник, Интерпол, националисты, бандеровцы География: Украина — статья прочитана 152 раза Комментарии