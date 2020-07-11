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Праздник, который очень нужен





8 июля в Клайпеде отметили День семьи, любви и верности, который давно перешагнул границы России, где он и родился.

В праздничном мероприятии в Парке скульптур приняли участие представители общественных организаций города-порта, а также Генеральный консул России в Клайпеде А.Г.Грачев и сотрудники Генконсульства.

В своем приветственном слове к собравшимся, среди которых был мэр Клайпеды В.Грубляускас, руководители национальных общин и объединений соотечественников, представители духовенства и простые клайпедчане, А.Г.Грачев поздравил всех с праздником, пожелал любви и поддержки близких людей, которая особенно важна в непростой период пандемии коронавируса.

В ходе небольшого праздничного концерта были исполнены песни, посвященные семейным ценностям, состоялись выступления танцевальных коллективов. По традиции, семьи, участвовавшие в концерте, были награждены памятными подарками Генконсульства.
Авторы фотографий: Ирина Беляева, Иван Андреев, Владимир Беглик

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда, Парк скульптур, День семьи, Любви и Верности
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 11 июля, 10:00

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