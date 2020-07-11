Праздник, который очень нужен

8 июля в Клайпеде отметили День семьи, любви и верности, который давно перешагнул границы России, где он и родился.В праздничном мероприятии в Парке скульптур приняли участие представители общественных организаций города-порта, а также Генеральный консул России в Клайпеде А.Г.Грачев и сотрудники Генконсульства.В своем приветственном слове к собравшимся, среди которых был мэр Клайпеды В.Грубляускас, руководители национальных общин и объединений соотечественников, представители духовенства и простые клайпедчане, А.Г.Грачев поздравил всех с праздником, пожелал любви и поддержки близких людей, которая особенно важна в непростой период пандемии коронавируса.В ходе небольшого праздничного концерта были исполнены песни, посвященные семейным ценностям, состоялись выступления танцевальных коллективов. По традиции, семьи, участвовавшие в концерте, были награждены памятными подарками Генконсульства.