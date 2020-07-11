После взлома криминального мессенджера в Нидерландах нашли камеры пыток 🔊 Воспроизвести POLITIE.NL Image caption Нидерландская полиция разместила видео вскрытия грузовых контейнеров, превращенных в тюрьму



Шестеро мужчин арестованы в Нидерландах после обнаружения семи грузовых контейнеров, превращенных в импровизированные тюремные камеры и камеры пыток, сообщает



Контейнеры были обнаружены в Ваузе Плантаже, южном пригороде Роттердама, после того как французская полиция взломала зашифрованные телефоны преступников. Шестеро мужчин арестованы в Нидерландах после обнаружения семи грузовых контейнеров, превращенных в импровизированные тюремные камеры и камеры пыток, сообщает ВВС Контейнеры были обнаружены в Ваузе Плантаже, южном пригороде Роттердама, после того как французская полиция взломала зашифрованные телефоны преступников. Как сообщили в нидерландской полиции, злоумышленники не успели использовать контейнеры для тех целей, для которых они их переоборудовали, а потенциальные жертвы похищения теперь находятся под защитой в тайном месте.



Внутри контейнеров были обнаружены, среди прочего, наручники и зубоврачебное кресло.



Подозреваемые были арестованы 22 июня, после франко-нидерландской операции по взлому зашифрованного мессенджера EncroChat. Среди участников чата был и один из подозреваемых, устроивших тюрьму в контейнерах, - 40-летний мужчина из Гааги.



Контейнеры полиция нашла в апреле и установила над ними наблюдение. Наблюдение показало, что почти каждый день к контейнерам приходили работать группы мужчин. Когда работа была почти закончена, полицейские решили вмешаться.



Контейнеры были оснащены звукоизоляцией. Внутри полицейские нашли наручники, прикрепленные к полу и потолку. В одном из контейнеров обнаружились комплекты полицейской униформы и бронежилеты. В другом - садовые секаторы, скальпели и балаклавы.



Двое из шести подозреваемых задержаны также за хранение оружия.



Всего после взлома EncroChat правоохранительные органы в разных странах Европы арестовали около 800 человек. bbc.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: полиция, операция, Нидерланды, пытки — статья прочитана 108 раз Комментарии