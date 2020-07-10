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Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил план реформирования цепочек поставок товаров в Соединенные Штаты и союзникам с идеей уменьшения их зависимости от российского и китайского импорта, говорится в тексте плана, размещенном в среду на сайте предвыборного штаба политика, сообщает РИА Новости.
"Где необходимо для защиты критически важных инфраструктуры и поставок, он (Байден. — Прим. ред.) введет целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу национальной безопасности", — говорится в документе.
Байден призывает компании разрабатывать планы на случай сбоя в поставках важной продукции.
"Как и сами Соединенные Штаты, ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это означает разработку новых подходов к безопасности системы снабжения – как индивидуально, так и коллективно – и обновление правил торговли", — говорится в документе.
Однако в деталях речь идет больше о Китае, который Байден обвиняет в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям. В качестве примеров он упоминает кобальт, медь, графит.
Он призывает "привлечь к ответственности" конкурентов, однако не уточняет как.
РИА Новости
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