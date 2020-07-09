Европарламент требует от Турции изменить внешнюю политику 🔊 Воспроизвести



В среду началась сессия Европарламента, которая продлится до 10 июля. Среди вопросов, которые будут в ходе нее обсуждаться, – взаимоотношения ЕС с Турцией, сообщает



«Турецкий вопрос» может потеснить главную тему сессии: меры по борьбе с коронакризисом. Ведь тут от евродепутатов мало что зависит. Сколько денег и какая страна их получит, решится не в стенах Европарламента, а на саммите ЕС, который пройдет 17–18 июля. В среду началась сессия Европарламента, которая продлится до 10 июля. Среди вопросов, которые будут в ходе нее обсуждаться, – взаимоотношения ЕС с Турцией, сообщает Независимая газета . Слишком у многих членов Евросоюза накопилось вопросов к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он, не считаясь с возможными последствиями, усиливает влияние Турции в Средиземноморье, что вызывает большое беспокойство государств региона.«Турецкий вопрос» может потеснить главную тему сессии: меры по борьбе с коронакризисом. Ведь тут от евродепутатов мало что зависит. Сколько денег и какая страна их получит, решится не в стенах Европарламента, а на саммите ЕС, который пройдет 17–18 июля. Иное дело – Турция. На нее подана жалоба со стороны Европейской народной партии, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте. В четверг там пройдут слушания под выразительным названием «Стабильность и безопасность в Средиземноморье и негативная роль Турции». Докладчиками выступят премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.



«Позиция Европейской народной партии в отношении Турции довольно проста: она выступает за диалог с Анкарой, но за жесткий диалог. Если есть какие-то нарушения, то на них ни в коем случае закрывать глаза нельзя», – сказал в беседе с «НГ» заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.



Первая претензия, которая будет выставлена Турции, касается ее действий в Восточном Средиземноморье. Несмотря на протесты ЕС, турки продолжают буровые работы и сейсмическую разведку на шельфе Кипра, в его исключительной экономической зоне. Работы были прерваны в 2019 году, но в этом году возобновились. Позиция Турции состоит в том, что никакой исключительной экономической зоны Кипра нет. Есть Северный Кипр, населенный этническими турками, который Анкара признает. Есть греческий Кипр, необоснованно считающий, что весь шельф острова принадлежит только ему. ЕС между тем признал только один Кипр, греческий, который входит в Евросоюз. В Турции считают, что вопрос принадлежности шельфа должен решаться на двусторонних переговорах. Кипр, напротив, полагает, что это дело всего ЕС. Кипрскую позицию Европарламент принимает.



Еще одна претензия Европы к Турции – это политика Анкары в Ливии. Эрдоган последнее время откровенно не настроен на мирное разрешение ливийского конфликта. Он усиливает поддержку Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа, чьи вооруженные формирования сейчас явно сильнее, чем их противники, Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. Хафтаровцы отбиты от Триполи. Линия фронта проходит в районе Сирта, вблизи «нефтяного полумесяца» – района, где расположены терминалы для экспорта ливийской нефти. Их захват изменит весь расклад сил в стране.



Эрдоган играет на обострение, не обращая внимание на то, как на это прореагируют влиятельные мировые игроки. В июне в Средиземном море чуть не произошел бой между турецким и французским кораблями, когда турки отказались выполнять распоряжение французов остановиться для досмотра из-за нарушений на поставку оружия в Ливию. Президент Франции Эмманюэль Макрон не оставляет надежд наказать Турцию за этот инцидент. Он уже пытался, хотя и неудачно, сделать это по линии НАТО. В Североатлантический альянс Турция входит, а в Евросоюз – нет, но стратегическую задачу по вступлению в ЕС Эрдоган так и не отменил. Кстати, как напомнил Швейцер, Европейская народная партия выступает за то, чтобы вопрос о вступлении Турции в ЕС был отложен на максимально долгий срок.



Наконец, турецкая политика в Ливии заметно сказывается на отношениях Запада с Россией. Неспособность США и ЕС как-то повлиять на Эрдогана заметно раздражает Москву. О том, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении, напомнил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеосвязи с коллегами из Демократической Республики Конго, Египта и ЮАР (стран, входящих в Африканский союз). Он сказал, что ранее ЛНА отказывалась подписывать соглашение о перемирии, уповая на силу своего оружия. Но теперь, когда ситуация на фронте изменилась, непримиримую позицию занимает уже ПНЕ. «Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение», – цитирует слова Лаврова ТАСС.



Накануне открытия сессии Европарламента пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын дал интервью агентству «Анадолу». Из него следует, что ни на какие уступки Эрдоган не пойдет. Он не откажется от поддержки Сараджа и не будет сворачивать буровые работы у берегов Кипра. «Турция выступает за справедливое распределение ресурсов Средиземноморья. Эти богатства должны быть использованы во благо каждой из стран. Попытки ограничить морскую зону Турции заливом Антальи не принесут результатов», – сказал Калын. ng.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: беженцы, ЕС, Турция, Сирия, операция, Курды — статья прочитана 185 раз Комментарии