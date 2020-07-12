Ваш адвокат

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После смерти отца я узнала, что он заключил со своей внучатой племянницей договор пожизненного содержания и за это передал ей свою двухкомнатную квартиру. Я некоторое время жила и работала за границей, ничего не знала, отец мне об этом не рассказывал. Могу ли я расторгнуть этот договор и унаследовать его квартиру, если да, то как это сделать?



А.М., Каунас



Стороны договора пожизненного содержания именуются получателем и плательщиком ренты. В соответствии со статьёй 6.460 Гражданского кодекса Литовской Республики по договору о пожизненном содержании получатель ренты передаёт право собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество - жилой дом, квартиру, земельный участок - плательщику ренты, а последний обязуется содержать получателя ренты до конца его жизни. Стороны договора пожизненного содержания именуются получателем и плательщиком ренты. В соответствии со статьёй 6.460 Гражданского кодекса Литовской Республики по договору о пожизненном содержании получатель ренты передаёт право собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество - жилой дом, квартиру, земельный участок - плательщику ренты, а последний обязуется содержать получателя ренты до конца его жизни. По договору о пожизненном содержании в обязанности плательщика ренты входит предоставление жилого помещения, его оплата, обеспечение питанием, одеждой, лекарствами, другими необходимыми предметами. При этом плательщик ренты не может по своему усмотрению распоряжаться полученным за пожизненное содержание недвижимым имуществом. Продать, подарить, заложить имущество можно только при письменном, нотариально заверенном согласии получателя ренты.



Статья 6.464 Гражданского кодекса предусматривает прекращение договора пожизненного содержания со смертью получателя ренты и в случае нарушения плательщиком ренты условий договора. В случае существенных нарушений плательщиком ренты условий договора получатель ренты имеет право требовать возврата своей недвижимости либо её стоимости в денежном эквиваленте. При этом плательщик ренты не имеет права требовать возмещения расходов по содержанию получателя ренты.



Таким образом, расторгнуть договор пожизненного содержания можно в том случае, если плательщик ренты существенно нарушает его условия, например, совершенно не заботится о получателе ренты, не покупает еду, лекарства, одежду и т.п. В этом случае получатель ренты может обратиться в суд с иском о расторжении договора.



Как видно из письма, договор пожизненного содержания был заключён вашим отцом. Однако при жизни ваш отец в суд по этому вопросу, насколько я понимаю, не обращался. Таким образом, есть все основания полагать, что плательщик ренты, то есть внучатая племянница, добросовестно выполняла условия договора.



Наследники после смерти получателя ренты могут обратиться в суд для оспаривания и признания сделки о пожизненном содержании с отчуждением имущества недействительной при наличии следующих условий и оснований:



1. Если в силу возраста, состояния здоровья, неграмотности человек не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, хотя и являлся дееспособным лицом.



2. Если в силу возраста, состояния здоровья, незнания закона он существенно заблуждался относительно правовой природы договора ренты, в том числе неправильно представлял себе последствия его заключения.



3. Если человек находился под влиянием обмана, насилия, угрозы со стороны третьих лиц, или вследствие стечения тяжёлых обстоятельств вынужден был заключить соглашение на крайне невыгодных для себя условиях.



При наличии таких обстоятельств наследники могут обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной и требовать возврата имущества либо его стоимости.



Следует отметить, что признание недействительным договора пожизненного содержания после смерти получателя ренты – дело непростое, иск необходимо обосновать, нужно собрать и предоставить суду соответствующие доказательства. Поэтому для ведения подобного дела необходима квалифицированная юридическая помощь.



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на адрес конторы или редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 110 раз Комментарии