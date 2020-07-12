Тут пришла тётя Вера... И взяла «на слабо» 🔊 Воспроизвести



- Тётя Вера, а если я вас спрошу, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам, то вы, небось, ответите, что вы к ним не относитесь? – поинтересовался я на днях у народного политолога.



- Ну, ты же знаешь, что я ко всем отношусь благожелательно, пока не натыкаюсь на чьё-то желание поуказывать мне, как мне жить и каким богам поклоняться. Не надо путать благожелательное отношение с готовностью выполнять какие угодно «ценные указания» со стороны, когда можно потерять самого себя в угоду другим. Я и учеников своих всегда этому учила, - заметила соседка. – А с чего вдруг ты, кстати, завёл этот разговор?



- Мне просто интересно ваше отношение к акции представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), проведённой в конце прошлой недели у Президентского дворца в Вильнюсе. Её участники призвали президента Литвы Гитанаса Науседу выразить солидарность с этой группой населения и учредить специальный значок в цветах радуги. А организатор акции Томас Рашкявичюс призвал президента «выполнять обещания». - Тётя Вера, а если я вас спрошу, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам, то вы, небось, ответите, что вы к ним не относитесь? – поинтересовался я на днях у народного политолога.- Ну, ты же знаешь, что я ко всем отношусь благожелательно, пока не натыкаюсь на чьё-то желание поуказывать мне, как мне жить и каким богам поклоняться. Не надо путать благожелательное отношение с готовностью выполнять какие угодно «ценные указания» со стороны, когда можно потерять самого себя в угоду другим. Я и учеников своих всегда этому учила, - заметила соседка. – А с чего вдруг ты, кстати, завёл этот разговор?- Мне просто интересно ваше отношение к акции представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), проведённой в конце прошлой недели у Президентского дворца в Вильнюсе. Её участники призвали президента Литвы Гитанаса Науседу выразить солидарность с этой группой населения и учредить специальный значок в цветах радуги. А организатор акции Томас Рашкявичюс призвал президента «выполнять обещания». - Это какие же обещания давал им наш президент? – удивилась собеседница.



- Если верить данному представителю ЛГБТ, баллотирующемуся ныне в Сейм по списку Партии свободы, то его единомышленники «весь июнь напоминали президенту о его предвыборном обещании, данном в ходе избирательной кампании, – учредить значок с цветами радуги», - процитировал я по памяти.



- А президент точно такое обещал? – уточнила тётя Вера.



- Не знаю, я поискал в интернете, что-то ничего подобного не нашёл. Представляя свою избирательную программу весной прошлого года, он назвал пять главных направлений в своей работе на посту президента, если будет избран: уменьшение неравенства в доходах, надлежащий сбор налогов в бюджет, рост зарплат в регионах, эффективное использование средств, поступающих Литве из фондов ЕС, а также контроль качества обучения, - перечислил я.



- И радужного значка в числе самых главных забот страны нет? – делано удивилась соседка.



- Нет, - развёл я руками. – Однако, во время предвыборных дебатов, как замечает, в частности, агентство BNS, Г.Науседа сказал, что учредил бы знак радуги, чтобы продемонстрировать «солидарность против брутальной неосознанности того, что мы живём в обществе, в котором обязаны уважать друг друга».



- Вот этого я больше всего и не люблю: когда мне навязывают чужие приоритеты. У нас что, уже всех бедных и хронических больных, особенно пострадавших во время коронавируса, поддержали и помогли им, в том числе финансово? Вселили уверенность в завтрашнем дне всем, кто из-за пандемии лишился работы и доходов? Однако президент должен думать не об этом, а о значке, чтобы сразу же можно было бы отличать правильных граждан от неправильных? Такое впечатление, что президента, а значит, и всех нас снова берут «на слабо», - сказала тётя Вера. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 83 раза Комментарии