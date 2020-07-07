О рекордной разнице цен в Литве и Польше 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy



По словам Маурицаса, более низкие расценки в соседней стране связаны с конкурентным внутренним рынком и слабым курсом валюты, сообщает



"Польша похожа на европейский Китай, куда стекаются не только литовцы, но и жители других соседних стран, чтобы покупать более дешевые товары и услуги. Дешевизна Польши обусловлена высококонкурентным внутренним рынком и (слишком) слабым курсом польского злотого, который ослаб во время этого кризиса еще на пять процентов. Соответственно, разница в уровне цен между Литвой и Польшей, считая в евро, увеличилась до рекордных 20 процентов", – написал он. По словам Маурицаса, более низкие расценки в соседней стране связаны с конкурентным внутренним рынком и слабым курсом валюты, сообщает Sputnik Литва . В Польше потребительские товары и услуги в среднем на одну пятую дешевле, чем в Литве, а разница в уровне цен выросла до 20 процентов, заявил на своей странице в Facebook экономист Luminor Жигимантас Маурицас."Польша похожа на европейский Китай, куда стекаются не только литовцы, но и жители других соседних стран, чтобы покупать более дешевые товары и услуги. Дешевизна Польши обусловлена высококонкурентным внутренним рынком и (слишком) слабым курсом польского злотого, который ослаб во время этого кризиса еще на пять процентов. Соответственно, разница в уровне цен между Литвой и Польшей, считая в евро, увеличилась до рекордных 20 процентов", – написал он. Маурицас добавил, что даже если жители Литвы не едут за польскими товарами, то продукция соседней страны все равно приезжает на литовский рынок. Внешнеторговый дефицит Литвы с Польшей в 2019 году достиг рекордных 1,7 миллиарда евро и был в три раза выше, чем с Китаем.



Между тем экономист утверждает, что более низкая ставка НДС на продукты питания не поможет Вильнюсу, поскольку продовольственные товары составляют лишь около четверти общих расходов. По мнению Маурицаса, единственной надеждой Литвы является более сильный обменный курс польского злотого.



Один из факторов, который может усилить его, это стабилизация мировой экономики, так как обменный курс польского злотого ослабевает во время экономических кризисов и укрепляется во время подъемов.



Экономист также подчеркнул влияние на курс политической ситуации в Польше, а конкретно нынешних президентских выборов.



"Поэтому следует надеяться, что во втором туре президентских выборов в Польше 12 июля победит кандидат, обещающий большую стабильность в отношениях с ЕС, и мировая экономическая ситуация стабилизируется, потому что в противном случае мы не сможем избежать еще одного рекорда по дефициту в международной и трансграничной торговле с Польшей в этом году", – написал Маурицас.



Жители Литвы нередко ездят в соседние страны за покупками, поскольку там цены ниже, чем в их республике. В частности, они закупают продукты питания и алкоголь.



Ранее корреспондент Sputnik Литва пообщался с жителями Вильнюса, которые ездят за покупками в Польшу. По их словам, это позволяет выигрывать несколько сотен евро из-за разницы цен. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: цены, продукты, исследование, товары География: Польша — статья прочитана 173 раза Комментарии