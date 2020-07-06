Немецкая газета Handelsblatt предупредила об угрозе банкротства Украины 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Демьянчук Украинские гривны . Архивное фото



Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет



Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.



"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", - пишет автор материала. Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую деловую газету Handelsblatt.Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности."Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", - пишет автор материала. Из-за неожиданной отставки Смолия, как отмечается в статье, был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.



С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря "исчисляемой в миллиардах" помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.



По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ "тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны".



Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.



По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: отставка, банкротство, долги, нацбанк, руководство География: Украина — статья прочитана 143 раза Комментарии