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Немецкая газета Handelsblatt предупредила об угрозе банкротства Украины

© РИА Новости / Александр Демьянчук Украинские гривны . Архивное фото


Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую деловую газету Handelsblatt.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.

"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", - пишет автор материала.
Из-за неожиданной отставки Смолия, как отмечается в статье, был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.

С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря "исчисляемой в миллиардах" помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.

По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ "тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны".

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: отставка, банкротство, долги, нацбанк, руководство
География: Украина
статья прочитана 143 раза
добавлена сегодня, 6 июля, 11:10

Комментарии

Йонас
6 июля, 11:52
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Украины практически не существует уже с 2014года.
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